La gastronomía peruana es una de las más reconocidas a nivel mundial, debido a su gran variedad de platos deliciosos y la gran diversidad de recetas. Entre los platillos que propone aparece el arroz zambito, un postre casero que es derivado del arroz con leche. Si bien este dulce es uno de los preferidos en los hogares peruanos, lo cierto es que no es del agrado de todo el mundo.

En esta línea, la guía culinaria Taste Atlas publicó una lista con los 26 platos del Perú que han sido peor calificados entre sus usuarios, y entre los platillos mencionados aparece el arroz zambito.

¿QUÉ DIJO TASTE ATLAS SOBRE EL ARROZ ZAMBITO?

El portal gastronómico ubicó al arroz zambito en la posición 9 de la lista de los “26 platos peruanos peor valorados”. La plataforma evita dar malos comentarios directamente y simplemente decide brindar información sobre el plato.

Dicho esto, Taste Atlas describió al arroz zambito como “una versión peruana del arroz con leche”. “Tradicionalmente se endulza con azúcar sin refinar y se aromatiza con pasas, anís y coco”, se lee en la página. “Se recomienda adornar el arroz zambito con nueces tostadas y luego servirlo a temperatura ambiente”, agrega.

La plataforma informa que el origen del postre posiblemente se dio en el siglo XIX y que inicialmente se hacía con agua, pero con el tiempo, los cocineros comenzaron a agregar leche para darle al arroz zambito una textura más cremosa.

Adicionalmente, Taste Atlas explica que el arroz zambito se consume a menudo en el Perú después de los anticuchos, a los cuales estos últimos los describe como “platos de carnes populares y económicos”.

¿CUÁLES SON LOS 26 PLATOS DEL PERÚ QUE ESTÁN EN LA LISTA DE PEOR VALORADOS DE TASTE ATLAS?

Tortilla de raya Cau cau Hígado encebollado Picante de carne Sangrecita Cuy frito Soltero de queso Chinguirito Arroz zambito Pizza de lomo saltado Humita Escabeche de pollo Frejol colado Juane Tamalito Humitas dulces Locro de zapallo Chupe de pescado Picante a la tacneña Salchipapa Carapulcra Pulpo al olivo Choritos a la chalaca Picante de langostinos Sopa de quinua Chicharrón de pulpo

Según explica el portal, para la lista de los “26 platos peruanos peor valorados”, hasta el 1 de diciembre de 2023 se registraron 7.463 valoraciones, de las cuales 2.832 fueron reconocidas por el sistema como legítimas.

Cabe mencionar que este ranking puede cambiar, pues las posiciones varían según las votaciones de los usuarios. En el siguiente ENLACE puedes calificar a los platos peruanos.

¿QUÉ ES TASTE ATLAS?

Taste Atlas es una guía de restaurantes y recetas. Este portal web recopila recetas auténticas, reseñas de críticos gastronómicos y artículos de investigación sobre ingredientes y platos populares.

“Los rankings de comida de TasteAtlas se basan en las valoraciones de la audiencia de TasteAtlas, con una serie de mecanismos que reconocen a los usuarios reales y que ignoran las calificaciones de bots, nacionalistas o patrióticos locales, y dan valor adicional a las calificaciones de los usuarios que el sistema reconoce como conocedores”, se lee en el texto que acompaña al ranking de los “26 platos peruanos peor valorados”.

“Los rankings de Taste Atlas no deben verse como la conclusión global final sobre los alimentos. Su propósito es promover excelentes comidas locales, infundir orgullo por los platos tradicionales y despertar la curiosidad sobre los platos que no has probado”, señala.

¿CÓMO PREPARAR ARROZ ZAMBITO?

Si el mencionado ranking de los “26 platos peruanos peor valorados” no te desanimó y aún continúas siendo un fanático acérrimo del arroz zambito, te traemos una receta de Rocío Oyanguren para que puedas seguir disfrutando del popular postre en la comodidad de tu hogar.

Ingredientes:

4 tazas de agua, 1 taza de arroz, 8 clavos de olor, 1 cucharada de mantequilla, un puñado de pasas negras, 3 rajitas de canela, ¼ de bola de chancaca, 1 pedazo de cáscara de naranja, limón o mandarina, 1 tarro de leche evaporada, 1 puñado de pecanas picadas, ¼ de taza de coco rallado.

