Desde que Milett Figueroa asumió nuevos retos en su vida profesional, como la conducción de ‘América Hoy’, ha recibido una serie de críticas por su desempeño, y que al parecer, solo estará en el programa hasta fin de mes. En ese sentido, la modelo peruana confesó a Gisela Valcárcel sus planes para el futuro, luego de dejar el espacio de las mañanas, además de contar un poco más sobre sus proyectos con su pareja, Marcelo Tinelli. De esta manera, los seguidores se encuentran a la expectativa de sus propósitos y de su posible regreso a Argentina. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ DIJO MILETT FIGUEROA SOBRE SUS PLANES A FUTURO TRAS FINALIZAR SU CONTRATO CON ‘AMERICA HOY’?

Hace unos días, antes de dejar el país, Marcelo Tinelli reveló a ‘Magaly TV La Firme’ que Milett Figueroa tiene contrato con ‘América Hoy’ hasta el 31 de marzo, lo que ocasionó mucho asombro entre los seguidores. Por ello, la modelo peruana en una conversación con Gisela Valcárcel, a través de sus redes sociales, se mostró emocionada por los siguientes proyectos que se les viene tras dejar la conducción del programa de las mañanas.

Asimismo, la modelo no quiso confirmar, al menos por ahora, si formará parte del programa de baile llamado Bailando este año en Argentina. “Todavía eso está en conversaciones con la productora, no puedo decir nada, no sé qué pueda pasar. De hecho, ya tengo mi pasaje comprado. El reinventarnos, la comodidad no es tan sana. El moverme de Lima a Buenos Aires, el ir y venir, me hace volar en cuanto a proyectos y visiones”, sostuvo Milett.

Milett Figueroa confesó a Gisela Valcárcel sus planes para el futuro, luego de dejar 'América Hoy', además de contar un poco más sobre sus proyectos con su pareja, Marcelo Tinelli. Foto: Captura

Sin embargo, eso no es todo, ya que durante la charla, Milett dejó en claro que, en estas semanas como presentadora de televisión, ha aprendido mucho. Y no solo eso, sino que también ha experimentado esa alegría de dirigirse a los televidentes, por lo que se mostró muy agradecida por la oportunidad, sin precisar si dejará el país para retornar a Buenos Aires.

“Una cosa es estar en un magazine en la mañana, donde hay cuatro conductores que son una bala, meterse en esa energía. Estar todo el tiempo atento, estar escuchando, muy atento a todo, y no puedes colgarte porque es en vivo. No es un programa colgado. Lo maravilloso de estar en este programa es aprender de mis compañeras, que son verdaderas maestras como Janet y Ethel”, precisó la actriz.

¿QUÉ OPINÓ MAGALY MEDINA SOBRE EL DESEMPEÑO DE MILETT FIGUEROA EN ‘AMÉRICA HOY’?

Desde el estreno de ‘América Hoy’, uno de los personajes que ha salido a criticar el bajo rating y el desempeño de Milett Figueroa ha sido Magaly Medina, quien ha señalado que la modelo peruana no tiene encanto y mucho menos conocimiento de lo que sucede en el mundo del espectáculo nacional porque estuvo por mucho tiempo viviendo en Argentina. Incluso, la periodista mencionó que, debido a que la actriz se quedaba callada en ciertos momentos de su intervención, el programa de América Televisión solo logró 4 puntos de rating.

Milett Figueroa confesó a Gisela Valcárcel sus planes para el futuro, luego de dejar 'América Hoy', además de contar un poco más sobre sus proyectos con su pareja, Marcelo Tinelli.

“Hoy (10 de febrero) estaba perdida, no hilvanaba frase ni palabra porque no conoce nada de nuestra farándula. No sabía de qué hablar, no aportaba nada. Fue tremendo y patético. Por eso se merecen los 4 puntos que hacen de rating, lo mismo de siempre. No aporta absolutamente nada, está perdida. Porque además ella nunca ha sido conductora de un programa de televisión. Porque además con las que tiene al lado, una que quiere parece ser monja, Ethel Pozo y tiene pues a su mono con metralleta que la utilizan para lanzar dardos que la señito luego se persigna ¿no?”, arremetió Medina contra Figueroa y las demás integrantes.

¿CÓMO REACCIONÓ MILETT FIGUEROA ANTE LAS CRÍTICAS?

Al comienzo de ‘América Hoy’, Milett Figueroa se refirió a las críticas que viene recibiendo por asumir la conducción del programa de América Televisión. “Aunque mucha gente no quiera, estoy acá parada, puesta para la casa, para la gente. Están prendidos a América Hoy porque no es para menos, este programa lo ve todo el mundo y otros canales también”, dijo al principio la actriz.

Asimismo, Ethel Pozo, quien también es recriminada constantemente por Magaly Medina, no se quedó callada y decidió responder: “Nuestros principales marketeros están en otros canales. Muchísimas gracias a ellos por hacernos la publicidad correspondiente”.