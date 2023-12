El panorama de las exportaciones peruanas, aunque presenta desafíos en general, destaca en un sector próspero en el ámbito de los productos navideños. Se trata del panetón, y es que este bocadillo que se suele compartir en estos días, es exportado por nuestro país, dejando el único e indescriptible sabor peruano en los paladares de otros países. En esa línea es que te contaremos cuánto ha logrado vender nuestro país a través de este bocadiilo, entre otros datos relacionados al tema.

¿CUÁNTAS TONELADAS DE PANETÓN LE VENDIÓ EL PERÚ A ESTADOS UNIDOS DURANTE EL 2023?

Entre enero y octubre de 2023, las exportaciones de panetones desde Perú alcanzaron los US$ 5,9 millones, registrando un aumento del 6% en comparación con el mismo período del año anterior, según estadísticas proporcionadas por el Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (Idexcam).

Además de Estados Unidos, otros destinos para este apreciado postre peruano incluyen a Chile, que adquirió panetones por US$ 1,4 millones y 347 mil 460 kilos, seguido por Bolivia con exportaciones superiores a los US$ 574 mil. Japón también se suma a la lista, con envíos de panetones por aproximadamente US$ 252 mil, evidenciando la creciente demanda internacional por este dulce tradicional durante la temporada navideña.Principio del formulario

SIETE RECOMENDACIONES DEL MINSA SI VAS A CONSUMIR PANETÓN EN ESTAS FECHAS NAVIDEÑAS

En primer lugar, se aconseja evitar agregarle mantequilla o mermelada al panetón, para reducir la ingesta de grasas saturadas. Asimismo, se sugiere seleccionar panetones sin octágonos, priorizando opciones que cumplan con estándares de calidad nutricional. Para controlar las porciones, se recomienda reducir la ingesta a 12 tajadas, promoviendo un equilibrio en la alimentación.

El MINSA enfatiza la importancia de revisar cuidadosamente la etiqueta nutricional y la fecha de vencimiento antes de adquirir el panetón, asegurando la calidad y frescura del producto. Además, se aconseja limitar el consumo a una porción al día, preferiblemente durante el desayuno, para mantener un balance en la dieta diaria.

Como alternativas más saludables, se sugiere acompañar el panetón con refresco natural o infusiones bajas en azúcar, en lugar de bebidas con alto contenido de azúcares añadidos. Finalmente, se hace hincapié en evitar consumir el panetón con chocolatada, ya que esta combinación podría resultar en una ingesta elevada de azúcares y grasas saturadas.

Estas recomendaciones del MINSA buscan concientizar a la población sobre la importancia de disfrutar de las delicias navideñas de manera equilibrada, promoviendo un enfoque de celebración que respeta la salud y el bienestar de todos.

QUÉ ES EL PANETÓN

El panetón, también conocido como panettone en italiano, es un exquisito y tradicional pan dulce originario de Italia que se ha convertido en un elemento central de las celebraciones navideñas en muchas culturas. Su característica más distintiva es su masa esponjosa y llena de frutas confitadas, pasas y frutos secos, que le confieren un sabor y aroma únicos. Este manjar es un verdadero símbolo de generosidad y unión durante la temporada festiva, ya que suele compartirse en familia o regalarse a amigos y seres queridos.

La elaboración del panetón es un arte que combina paciencia y cuidado. Se prepara a través de un proceso de fermentación lento, permitiendo que la masa desarrolle su característica textura aireada. Su forma cilíndrica y su cúpula alta son distintivas, a menudo presentadas en envases festivos. Además, algunas variantes incluyen toques adicionales como almendras, chocolate o glaseado, añadiendo aún más variedad a este manjar que encanta a paladares de todas las edades.

Este pan dulce no solo es un deleite para el sentido del gusto, sino que también encierra un profundo sentido de tradición y celebración. Disfrutar de un trozo de panetón es sumergirse en el espíritu navideño, llevando consigo siglos de historia y el calor reconfortante de las festividades.