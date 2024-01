En algunas regiones del Perú se han estado desarrollando intensas lluvias, y teniendo en cuenta que estas podrían intensificarse y expandirse en otros lados por el Fenómeno El Niño, pronto podrían surgir consecuencias en distintos lugares, como las escuelas.

En esta línea, la titular del Ministerio de Educación, Miriam Ponce, mediante una conferencia de prensa desde el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), compartió un balance de colegios a nivel nacional que se encuentran en riesgo muy alto antes los efectos del Niño Costero.

¿CUÁNTOS COLEGIOS DEL PERÚ SERÁN AFECTADOS POR EL FENÓMENO EL NIÑO?

De acuerdo con la ministra de Educación, 438 colegios han sido calificados como vulnerables ante los efectos de las precipitaciones originadas por consecuencia del Fenómeno El Niño.

Adicionalmente, la titular del Minedu detalló que 7. 506 instituciones educativas figuran en riesgo alto, mientras que otras 19. 000 escuelas califican en riesgo medio ante el incremento de las lluvias.

¿QUÉ MEDIDAS HA TOMADO EL GOBIERNO RESPECTO A LA EDUCACIÓN PARA AFRONTAR LOS EFECTOS DEL NIÑO COSTERO?

Con el objetivo de prevenir cualquier tipo de daño en los colegios del norte del Perú u otro tipo de desastre a consecuencia del Fenómeno El Niño, y garantizar la continuidad de las clases educativas, Miriam Ponce comentó que el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied) comenzó el traslado de domos de emergencia a las regiones Lambayeque, La Libertad, Piura y Tumbes, los cuales servirán para atender las emergencias de infraestructura escolar ocasionadas por el Niño Costero.

Según recoge Latina Noticias, Pronied consiguió 100 domos, los cuales son resistentes al viento, lluvia, frío y calor, y pueden ser instalados en zonas libres de riesgo. Cada domo cuenta con una capacidad para 30 estudiantes.

¿QUÉ REGIONES SE VERÍAN AFECTADAS POR LAS LLUVIAS DEL FENÓMENO EL NIÑO?

Según informó en conferencia de prensa Miguel Yamasaki, jefe del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), las regiones afectadas por inundaciones serían Cajamarca, Piura, La Libertad, Lambayeque y Tumbes.

En esta línea, detalló que podrían verse impactadas por el Fenómeno El Niño alrededor de 252,727 personas en Cajamarca, 208,928 en Piura, 146,346 en Huánuco y 136,705 en La Libertad, según recoge Canal N.

Ante esta escenario, las autoridades y población están llamadas a estar alertas y poner en práctica sus planes de contingencia, incluyendo rutas de evacuación y zonas seguras.

Por otro lado, indicó que, a pesar de los esfuerzos del Gobierno en mitigación y reducción del riesgo, algunos lugares requieren de más tiempo y trabajos de prevención integrales. Por ello, recalcó la necesidad de continuar con las obras de infraestructura y preparación ante desastres naturales.

¿LAS LLUVIAS CAUSADAS POR EL FENÓMENO EL NIÑO AFECTARÁN A LIMA?

De acuerdo con Yamasaki, Lima no se vería afectada por las lluvias asociadas al Fenómeno El Niño. “Lima no está dentro de las zonas afectadas, dado que nosotros trabajamos a base de la información que nos brinda Senamhi. Pero esto no quiere decir que no va a ver lluvias, si va a ver, pero no de gran proporción”, sostuvo el jefe de Cenepred en conferencia de prensa.

No obstante, el directivo señaló que desde enero a marzo de 2024 se vigilará la situación de la capital peruana y se actualizará a la población escenarios de riegos según avancen los pronósticos.