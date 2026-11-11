La visita del papa León XIV a Chiclayo ha despertado expectativa entre los fieles. Entre las historias de devoción destaca una mujer que decidió emprender un viaje para cumplir un anhelo personal. Desde México, inició una travesía en bicicleta que la llevó a recorrer distintos países de Centroamérica y Sudamérica, enfrentando extensas jornadas de pedaleo y los desafíos propios de trasladarse por varios territorios. Su objetivo fue llegar al norte del Perú para participar en las actividades religiosas del líder de la Iglesia católica, pero su recorrido también se convirtió en una peregrinación dedicada a la paz mundial. Después de varios meses de esfuerzo, alcanzó Chiclayo, donde aguarda el encuentro que motivó esta aventura. Conoce quién es esta peregrina mexicana, cuánto tiempo le tomó completar su recorrido y cuándo espera ver al papa León XIV.

¿QUIÉN ES LA MUJER QUE VIAJÓ DESDE MÉXICO PARA CONOCER AL PAPA LEÓN XIV?

La protagonista es Sally Salomón, mexicana, misionera franciscana y periodista. Al enterarse de la visita papal, decidió viajar en bicicleta hasta Chiclayo para participar en las actividades religiosas. En declaraciones a TVPerú, contó que también quiso dedicar esta experiencia a la paz mundial.

“Vine para ver al papa, por supuesto. Ese es mi único propósito. Estoy realizando una peregrinación en bicicleta por la paz mundial”, manifestó. Así resumió la razón principal de su travesía.

¿QUÉ PAÍSES RECORRIÓ Y CUÁNTO TIEMPO LE TOMÓ LLEGAR?

El recorrido incluyó distintos puntos de Centroamérica y Sudamérica. Entre los países que mencionó figuran Brasil y Colombia, además de otros territorios que atravesó antes de continuar hacia el Perú. Alternó jornadas en bicicleta con pausas para descansar, por lo que el tiempo total superó las horas de pedaleo.

Salomón indicó que llegar a Brasil le tomó seis meses, incluidos los descansos. El tiempo efectivo sobre la bicicleta fue de tres meses, tres semanas y cuatro días. Después permaneció un periodo largo en ese país y retomó la ruta hacia Colombia y otros lugares de Sudamérica, según recoge La República.

“Contando los descansos, fueron seis meses”, relató al explicar cuánto duró esa primera parte del viaje. Finalmente, siguió avanzando hasta Chiclayo, donde espera cumplir el propósito que dio origen a su peregrinación.

¿CUÁNDO LLEGARÁ LEÓN XIV A CHICLAYO Y DÓNDE CELEBRARÁ LA MISA?

El papa llegará a Chiclayo el viernes 13 de noviembre de 2026. Según la agenda oficial, arribará a las 9:10 a. m. a la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo y luego irá a la explanada de las Pampas de Pimentel, donde celebrará una misa a las 10:30 a. m. Esta es la ceremonia a la que Salomón espera asistir.

Durante su visita también tiene programadas una visita privada a la capilla San Óscar A. Romero y una reunión con representantes de la Iglesia católica. Además, participará en un encuentro con integrantes del mundo universitario en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.

Para la peregrina, llegar a Chiclayo significa acercarse al objetivo que la llevó a cruzar países en bicicleta: ver al papa y participar en la misa prevista durante su visita al Perú.

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