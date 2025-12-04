Cliver Huamán, el adolescente andahuaylino que se volvió tendencia en TikTok por transmitir la final de la Copa Libertadores desde un cerro cercano al Monumental, convirtió una decepción inicial en uno de los momentos más memorables de su vida. Tras un viaje de casi un día entero para cumplir su sueño de relatar el Flamengo vs. Palmeiras, las restricciones lo alejaron de su plan original y lo obligaron a buscar una alternativa inesperada.

Su decisión lo llevó hasta lo alto del cerro, donde improvisó su espacio de transmisión y terminó cautivando a miles de personas. Hoy, su historia sigue creciendo y lo ha llevado desde las alturas de Ate hasta uno de los estadios más importantes del mundo. Conoce todos los detalles de la aventura que vive este joven conocido como ‘Pol Deportes’.

¿CÓMO NACIÓ LA IDEA DE SUBIR AL CERRO PARA NARRAR LA FINAL?

En una entrevista para el programa digital ‘La Manada’, Cliver contó que su plan nunca fue relatar el encuentro desde la cima de un cerro. Su objetivo inicial era grabar la previa del partido en los alrededores del estadio, pero el personal de seguridad lo retiró del lugar por ser menor de edad.

Sin saber qué hacer, un joven que conoció en Lima le sugirió buscar una vista elevada y continuar desde allí con su contenido. Fue así como, acompañado por su hermano y su padre, decidió subir hasta la zona alta y colocar su trípode para iniciar la transmisión. “Yo fui al cerro decepcionado… llegué casi al final del primer tiempo y armé mi trípode”, recordó sobre aquel momento lleno de incertidumbre.

Cliver Huamán subió a lo alto de un cerro para cumplir su sueño de trasmitir la final de la Libertadores (Pol Deportes)

¿CÓMO REACCIONÓ EL PÚBLICO A SU TRANSMISIÓN IMPROVISADA?

Aunque al inicio se sentía desanimado por no haber podido grabar como quería, su emoción creció al ver la respuesta inmediata del público. Apenas empezó a transmitir, la cantidad de espectadores comenzó a multiplicarse rápidamente, algo que jamás imaginó. Primero aparecieron 500 personas, luego 1.000 y, en cuestión de minutos, alcanzó cerca de 10.000 usuarios conectados. Según relató, los mensajes de aliento lo impulsaron a seguir adelante. “Ya le estaba poniendo más emoción porque estaba viendo a toda la gente que me estaba animando”, aseguró, recordando que había prometido a su madre hacer bien su trabajo.

Periodista adolescente transmite la final de La Libertadores desde un cerro. (Pol Deportes)

¿CÓMO SE VOLVIÓ UN FENÓMENO VIRAL Y QUÉ IMPACTO TUVO SU HISTORIA?

El esfuerzo que realizó desde el cerro, usando únicamente su celular, un aro de luz y un trípode, terminó convirtiéndose en un fenómeno regional. Su narración conquistó a miles en TikTok y llegó incluso a los hinchas de Flamengo, quienes lo bautizaron como el “narrador oficial del Mengao”.

Ese impulso lo llevó a la televisión peruana, donde el periodista Peter Arévalo lo invitó a relatar unos minutos del duelo entre Alianza Lima y Sporting Cristal. Durante esa emisión, Arévalo lo elogió públicamente, destacando su perseverancia y su capacidad para salir adelante ante la adversidad, según recoge Infobae.

¿QUÉ OPORTUNIDADES LE HAN LLEGADO TRAS SU ÉXITO VIRAL?

El ascenso de Cliver no terminó en Lima. En el programa “Arriba mi gente”, el conductor Santi Lesmes le anunció que viajaría a Europa para retransmitir el duelo entre Real Madrid y Manchester City en el estadio Santiago Bernabéu. La producción lo sorprendió con el himno de la Champions, momento en el que se enteró de que también podrá recorrer las instalaciones del diario Marca.

Entre lágrimas y sonrisas, el joven agradeció la oportunidad: “Me siento muy contento. (...) Para mí sería un orgullo y tremenda felicidad ir a la Champions”, afirmó. Así, el adolescente que comenzó narrando desde un cerro ahora cumplirá uno de sus mayores sueños.