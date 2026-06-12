Por Redacción EC

Tras más de cien años de permanecer sometido a la intervención humana, este río volvió a fluir con libertad, marcando un acontecimiento que ya es considerado la mayor restauración fluvial realizada en la historia del país. Lo que parecía imposible comenzó a hacerse realidad tras un complejo proceso que buscó devolverle su curso natural. Su renacimiento constituye un hito ambiental de enorme magnitud. Durante décadas, la construcción de represas hidroeléctricas alteró profundamente su recorrido, modificó sus ecosistemas y transformó la dinámica de sus aguas. Hoy, la recuperación de este emblemático río abre una nueva etapa, cuyos efectos sobre la biodiversidad y el entorno apenas empiezan a revelarse. Los científicos y residentes locales siguen de cerca el proceso, que ya muestra señales visibles de regeneración.