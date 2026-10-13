El tráfico vehicular, sin duda, es uno de los principales problemas de las grandes ciudades en el mundo, ya que genera largas demoras y afecta la calidad de vida de los ciudadanos. De hecho, la congestión puede provocar estrés, ansiedad, irritabilidad y cansancio, mientras que la contaminación del aire y el ruido representan riesgos para la salud pública. En ese contexto, China registró uno de los mayores atascos de tráfico de la historia, que se prolongó durante aproximadamente 10 días en una de sus principales autopistas. La vía superó su capacidad máxima, lo que provocó un embotellamiento de más de 100 kilómetros y la noticia dio la vuelta al mundo. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CÓMO FUE EL TRÁFICO EN CHINA QUE DEJÓ A MILES DE CONDUCTORES ATRAPADOS DURANTE 10 DÍAS?

Este hecho ocurrió el 13 de agosto de 2010 en la carretera G110 de China, donde se registró un embotellamiento de más de 100 kilómetros que se prolongó durante más de diez días. Pese a los esfuerzos por encontrar soluciones, los vehículos avanzaban apenas un kilómetro al día y algunos conductores permanecieron atrapados hasta cinco días. Las rutas alternas no lograron descongestionar la vía, mientras que los ambulantes aprovecharon para vender alimentos y agua a precios que se triplicaron en las zonas.

Sin embargo, este histórico tráfico en la carretera G110 se originó por varios factores, entre ellos el retorno de los residentes a Pekín tras las vacaciones, los peajes, las obras viales y el incremento del transporte de carbón desde Mongolia, que elevó la circulación de vehículos pesados. Así, los conductores afrontaron condiciones adversas, marcadas por robos de combustible y la escasez de servicios básicos durante esos días, conforme comparte la plataforma OkDiario.

GRUPO DE ESTUDIANTES UTILIZA COBERTURA DE LANA PARA FRENAR EL DESHIELO DE LOS GLACIARES

Actualmente, los glaciares suizos han perdido casi el 40 % de su masa en las últimas dos décadas, mientras que cerca de mil pequeños glaciares han desaparecido. Como medida para reducir el deshielo, entre junio y septiembre de 2026, cuatro alumnos de la Universidad de Lausana (UNIL) han desarrollado el proyecto llamado “Keep It Wool”, que evaluó el uso de lana de oveja como alternativa para reducir el deshielo del glaciar 3000, en Suiza. Así, para compararla con los geotextiles sintéticos, instalaron dos coberturas de lana de distinto grosor y una de geotextil, todas con dimensiones de 10 por 10 metros.

Por consiguiente, durante el verano, los estudiantes monitorearon cada dos semanas la pérdida de nieve y hielo. En cuanto a las coberturas, estas fueron elaboradas con lana suiza biodegradable y sujetadas con sacos de malta reciclados. Los primeros resultados indicaron que estas protegen el glaciar de manera similar al geotextil; sin embargo, los datos aún requieren un análisis más detallado, conforme comparte la plataforma OkDiario.

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