Por Redacción EC

El tráfico vehicular, sin duda, es uno de los principales problemas de las grandes ciudades en el mundo, ya que genera largas demoras y afecta la calidad de vida de los ciudadanos. De hecho, la congestión puede provocar estrés, ansiedad, irritabilidad y cansancio, mientras que la contaminación del aire y el ruido representan riesgos para la salud pública. En ese contexto, China registró uno de los mayores atascos de tráfico de la historia, que se prolongó durante aproximadamente 10 días en una de sus principales autopistas. La vía superó su capacidad máxima, lo que provocó un embotellamiento de más de 100 kilómetros y la noticia dio la vuelta al mundo. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.