A pocos días de que inicie de manera oficial el invierno 2026 en el Perú, en la que se caracteriza principalmente por su asociación con la disminución de las horas de luz, días más cortos, temperaturas bajas, entre otras condiciones, especialistas han señalado que este patrón podría variar debido al comportamiento reciente del clima en algunas partes del país, que evidencia señales vinculadas al Fenómeno El Niño. En ese sentido, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) alertó sobre el inicio de este fenómeno a nivel global, el cual provocará un aumento inusual en la temperatura de la superficie del mar y podría intensificarse en los próximos meses, generando impactos negativos en nuestro país. Ante esta preocupante situación, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que el invierno no presentará las condiciones usuales, sino días más cálidos en la zona costera. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ PRONOSTICÓ EL SENAMHI SOBRE EL INVIERNO 2026 EN EL PERÚ?

A través de una entrevista a RPP, la directora de Meteorología del Senamhi, Grinia Ávalos, señaló que el Fenómeno El Niño, que actualmente se desarrolla, viene modificando los patrones de temperatura en diversas partes del mundo. En el caso del Perú, advirtió que esta situación hará que el invierno presente características diferentes a las que normalmente se registran durante esta estación, es decir, se presentarán días más caluroso en Lima y otras regiones con valores de hasta 25 grados. Sin embargo, la especialista indicó que esta situación responde al calentamiento del océano Pacífico, aunque no descartó la posibilidad de que se registren lluvias en los próximos días.

Asimismo, de acuerdo con el ENFEN, la meteoróloga precisó que el pico del calentamiento del mar se registraría a fines de año, aumentando el riesgo de sequías en diversas zonas del país durante los primeros meses de 2027. “No vamos a tener las condiciones típicas del invierno, el cielo nublado, neblinas, eso no va a ocurrir, sino que vamos a tener una mayor frecuencia de cielos despejados. Lloviznas sí, porque en la medida que los vientos que están débiles del sur, ingresen episódicamente con la atmósfera tibia, que está encima del mar cálido, pueda generar mayor saturación (y haya) algunas lloviznas matutinas, pero rápidamente va a ir a un cielo despejado”, explicó.

@latinanoticias 🔴 El Senamhi advirtió que El Niño costero y el calentamiento del mar provocarán un invierno inusualmente caluroso en Lima, con temperaturas que alcanzarán más de 25 grados, situándose hasta cinco grados por encima del promedio normal. Voceros de la institución explicaron que San Juan de Lurigancho y Carabayllo muestran las mayores anomalías debido a su alejamiento de la costa, llegando a registrar picos de 28 grados. ♬ sonido original - Latina Noticias

“Para el caso de Perú, por ejemplo, este Pacífico Central más cálido de lo normal va a generar una primavera con lluvias bastante irregulares en la sierra sur, en la región amazónica, y de mantenerse un Niño fuerte o intenso como se está previendo, según los reportes de la NOAA, podríamos tener incluso un enero, febrero, marzo del 2027 en un contexto de sequías importantes. Lo que venimos diciendo es que cada vez que se ha presentado un evento del niño en el pacífico central fuerte e intenso, generalmente ha predominado un escenario seco en Cusco, Puno, Apurímac, Ayacucho”, precisó Ávalos para RPP.

¿CUÁNDO INICIA EL INVIERNO 2026 EN PERÚ?

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó, a través de la plataforma del Estado peruano, que el otoño en nuestro país se estima que finalice este sábado 20 de junio de 2026 para dar paso a la estación del invierno, que iniciaría ese mismo día y que traería un clima mucho más frío. Asimismo, es importante mencionar que las estaciones astronómicas tienen una duración de casi tres meses y el comienzo de cada una de ellas está determinado por los solsticios y equinoccios. A continuación, te indicamos las posibles fechas de las siguientes temporadas en el Perú: