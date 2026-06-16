Por Redacción EC

A pocos días de que inicie de manera oficial el invierno 2026 en el Perú, en la que se caracteriza principalmente por su asociación con la disminución de las horas de luz, días más cortos, temperaturas bajas, entre otras condiciones, especialistas han señalado que este patrón podría variar debido al comportamiento reciente del clima en algunas partes del país, que evidencia señales vinculadas al Fenómeno El Niño. En ese sentido, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) alertó sobre el inicio de este fenómeno a nivel global, el cual provocará un aumento inusual en la temperatura de la superficie del mar y podría intensificarse en los próximos meses, generando impactos negativos en nuestro país. Ante esta preocupante situación, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que el invierno no presentará las condiciones usuales, sino días más cálidos en la zona costera. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.