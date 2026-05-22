Hay eventos que hacen que Lima se sienta más grande de lo que es. La Gran Feria de Embajadas 2026 es uno de ellos. Durante tres días, la explanada de la Videna en San Luis se convertirá en una suerte de aldea global al aire libre: decenas de países con sus stands, sus comidas, sus idiomas y, sobre todo, sus oportunidades. Porque si bien la feria es una fiesta cultural de primer nivel, lo que la distingue de cualquier festival común es lo que se puede conseguir ahí adentro: información de primera mano sobre becas reales, con representantes diplomáticos dispuestos a responder preguntas que normalmente quedan sin respuesta en una página web.

Esta es la cuarta edición del evento, organizado por la Municipalidad de San Luis con el respaldo del Instituto Peruano del Deporte (IPD), y ya tiene historia propia. En su edición anterior, la feria superó los 40.000 visitantes en tres días, una cifra que habla por sí sola del hambre que existe en Lima por este tipo de espacios. Estudiantes de secundaria que aún no saben qué carrera seguir, universitarios que buscan un intercambio, jóvenes profesionales que quieren un posgrado afuera, familias enteras con curiosidad por el mundo: todos encontraron algo en la Videna. Y este 2026, la organización apunta a superar esa marca.

Datos esenciales - Gran Feria de Embajadas 2026

Fechas: 29, 30 y 31 de mayo de 2026

29, 30 y 31 de mayo de 2026 Horario: 10:00 a.m. – 8:00 p.m.

10:00 a.m. – 8:00 p.m. Lugar: Videna – Puerta 1, Av. Del Aire, San Luis

Videna – Puerta 1, Av. Del Aire, San Luis Ingreso: Completamente gratuito

Completamente gratuito Edición: Cuarta edición – GFE Lima 2026

Cuarta edición – GFE Lima 2026 Organiza: Municipalidad de San Luis + IPD

Becas internacionales, estudios en el extranjero y asesoría en vivo: qué puedes conseguir en la feria

El corazón académico de la Gran Feria de Embajadas es su oferta de información sobre oportunidades de estudio fuera del Perú. No se trata de folletos genéricos ni de formularios en línea: los stands estarán atendidos por representantes diplomáticos y funcionarios de cooperación educativa que pueden orientar en tiempo real sobre cómo postular a una beca, qué nivel de idioma se requiere, si un título peruano es reconocido en ese país y cuáles son los plazos reales de las convocatorias vigentes.

Entre las instituciones que históricamente han participado figuran programas de becas de Estados Unidos, Francia, Japón, Corea del Sur, China, India, Turquía y Arabia Saudita, además de entidades peruanas como Pronabec y PromPerú. Para quienes no tienen claro cuál es el camino correcto —pregrado, intercambio semestral, maestría o especialización— esta es probablemente la mejor oportunidad del año para comparar opciones con fuentes oficiales, sin intermediarios y sin costo.

"Esta edición busca integrar la cultura de más de 30 países, mostrando lo mejor de su gastronomía, su cultura y oportunidades de estudio desde pregrado hasta posgrado." Gian Piero Mubarak, organizador de la GFE

Gastronomía, talleres y espectáculos: la programación cultural que convierte la feria en una experiencia única

La feria no es solo trámites y formularios. Una parte importante de su atractivo es la programación cultural que cada delegación prepara para sus tres días en Lima. En ediciones anteriores, el público pudo disfrutar de show de mariachis y degustación de tacos mexicanos, paella en vivo con actuaciones de flamenco español, artes marciales chinas, cocina hindú, presentaciones de K-pop, danzas turcas y talleres de caligrafía japonesa, entre muchos otros. Todo esto dentro del mismo recinto y en el mismo horario, lo que convierte cada visita en una experiencia de inmersión cultural difícil de replicar en otro contexto.

Para 2026, los organizadores han confirmado que la programación incluirá exhibiciones culturales, talleres participativos, espectáculos en vivo y activaciones gastronómicas de países de América, Europa, Asia y África. El detalle completo del cronograma por día aún no ha sido publicado oficialmente, pero la estructura de años anteriores sugiere que los espectáculos más convocantes se concentrarán en los días centrales, especialmente el sábado 30 de mayo. La recomendación práctica: llegar con tiempo, porque los stands de gastronomía y los shows en escenario suelen generar las mayores aglomeraciones.

Cómo llegar a la Videna de San Luis y consejos para aprovechar mejor la feria

La Villa Deportiva Nacional está ubicada en la avenida Del Aire s/n, en el distrito de San Luis. La Puerta 1, que será el ingreso oficial para la feria, es la más accesible desde la Av. Circunvalación, eje vial que conecta con varios distritos de Lima Este y Lima Centro. En transporte público, la ruta más directa desde el centro de Lima es tomar cualquier combi o bus con destino a San Luis por la Av. Javier Prado Este o la Av. Canadá. No hay estación del Metro de Lima en la zona, por lo que para quienes vienen de Ate o Villa El Salvador, combinar el Metropolitano con un taxi corto es la opción más eficiente.

Dado el éxito de las ediciones anteriores y la expectativa de superar los 40.000 visitantes, hay algunas consideraciones prácticas que pueden marcar la diferencia entre un recorrido aprovechado y uno frustrado. Ir en las primeras horas del día —especialmente entre las 10 y el mediodía— permite llegar cuando los stands tienen menos afluencia y los representantes tienen más tiempo para atender consultas personalizadas. Llevar documentos básicos como el carné universitario o el DNI puede ser útil si alguna embajada requiere registrar al interesado para enviarle información posterior. Y, sobre todo, tener claro antes de entrar cuáles son los dos o tres países de tu mayor interés académico: la feria es grande, el tiempo pasa rápido y no hay segunda vuelta si no se organiza bien la visita.

🕙 Llega temprano. Entre 10 a.m. y 12 p.m. hay menos gente y más tiempo de atención en cada stand.

Entre 10 a.m. y 12 p.m. hay menos gente y más tiempo de atención en cada stand. 📄 Lleva tu DNI y carné universitario. Algunas embajadas registran datos para enviarte convocatorias vigentes.

Algunas embajadas registran datos para enviarte convocatorias vigentes. 🎯 Define tus prioridades. Con más de 30 países, es fácil perderse. Elige 3 o 4 destinos de interés y enfoca tu tiempo.

Con más de 30 países, es fácil perderse. Elige 3 o 4 destinos de interés y enfoca tu tiempo. 📱 Guarda los contactos de los stands. Muchos representantes entregan tarjetas o QR con información de convocatorias abiertas.

Muchos representantes entregan tarjetas o QR con información de convocatorias abiertas. 🚌Considera el transporte público. La Videna se ubica en Av. Del Aire s/n, San Luis. Accesible desde Av. Javier Prado Este o Av. Canadá.

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