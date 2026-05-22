Resumen

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Por cuarto año consecutivo, San Luis será sede de la Gran Feria de Embajadas – GFE Lima 2026. (Facebook: Municipalidad de San Luis)
Por cuarto año consecutivo, San Luis será sede de la Gran Feria de Embajadas – GFE Lima 2026. (Facebook: Municipalidad de San Luis)
Por Redacción EC

Hay eventos que hacen que Lima se sienta más grande de lo que es. La Gran Feria de Embajadas 2026 es uno de ellos. Durante tres días, la explanada de la Videna en San Luis se convertirá en una suerte de aldea global al aire libre: decenas de países con sus stands, sus comidas, sus idiomas y, sobre todo, sus oportunidades. Porque si bien la feria es una fiesta cultural de primer nivel, lo que la distingue de cualquier festival común es lo que se puede conseguir ahí adentro: información de primera mano sobre becas reales, con representantes diplomáticos dispuestos a responder preguntas que normalmente quedan sin respuesta en una página web.