Resumen

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Científicos identificaron un mecanismo biológico clave que ayuda a explicar cómo el humo del tabaco provoca daños en pulmones, vasos sanguíneos y corazón. (Gemini IA)
Científicos identificaron un mecanismo biológico clave que ayuda a explicar cómo el humo del tabaco provoca daños en pulmones, vasos sanguíneos y corazón. (Gemini IA)
Por Redacción EC

Durante décadas, los especialistas han advertido sobre los efectos nocivos del tabaco en la salud. Sin embargo, muchos de los mecanismos biológicos que explicaban cómo el humo dañaba progresivamente órganos vitales seguían siendo objeto de investigación. Ahora, un equipo de científicos chilenos ha logrado identificar una pieza clave que conecta la exposición al humo del cigarrillo con el deterioro de los pulmones y del sistema cardiovascular.