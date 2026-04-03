Si al revisar tu DNI descubres que ha vencido y te preocupa no poder participar en las Elecciones Generales 2026, no estás solo: muchos peruanos comparten esa misma inquietud al notar que su documento ya no está vigente. Afortunadamente, no es necesario entrar en pánico ni acudir a las oficinas del Reniec a última hora. Las autoridades han implementado medidas especiales para garantizar que ningún ciudadano pierda su derecho al voto el domingo 12 de abril. En esta jornada electoral, marcada por el regreso a la bicameralidad, se busca facilitar la participación de la mayor cantidad de personas posible. Por ello, incluso los DNI vencidos serán aceptados para sufragar. A continuación, te ofrecemos toda la información que necesitas para acudir a las urnas de manera segura, evitando contratiempos y asegurando que tu voz sea escuchada en uno de los procesos más relevantes del país.

El IMPORTANTE anuncio que hizo el Reniec sobre la emisión del DNI electrónico en este 2026: no te pierdas estos beneficios

Aunque los electores pueden sufragar con su DNI vencido, el Reniec ha impulsado una campaña para promover el uso del DNI electrónico, ofreciendo tarifas especiales hasta el 31 de diciembre de 2026.

Para mayores de 17 años, los costos de renovación, duplicado o corrección del documento se han fijado en 30 soles, mientras que para los menores de edad el trámite tiene un valor de 16 soles.

Esta medida ha mostrado resultados positivos, con más de 2 millones de DNI electrónicos emitidos en lo que va del año, brindando a los peruanos una opción moderna y segura para su identificación, según reporta América TV.

¿DNI vencido? Descubre AQUÍ si podrás participar en las Elecciones generales 2026

Sí, el voto está plenamente garantizado. Mediante la Resolución 000030-2026/JNAC/RENIEC, se ha extendido oficialmente la vigencia de los documentos vencidos hasta el 12 de abril de 2026, fecha en la que se realizará la jornada electoral.

La disposición legal permite que los ciudadanos utilicen tanto el DNI azul como el electrónico (en sus versiones 1.0, 2.0 y 3.0) para sufragar, sin importar que su fecha de caducidad haya pasado.

La medida fue comunicada oportunamente al JNE y a la ONPE para asegurar que no existan inconvenientes en las mesas de votación durante la jornada electoral.

¿Qué autoridades se elegirán en las Elecciones Generales 2026?

Durante esta elección, los ciudadanos peruanos decidirán quién ocupará la presidencia y las vicepresidencias, así como a los representantes que integrarán el Parlamento Andino. Un aspecto destacado de este proceso es la vuelta al sistema bicameral, lo que implica que también se elegirán los miembros del Senado y de la Cámara de Diputados.

Esta modificación en la estructura del Congreso convierte a las Elecciones Generales 2026 en un momento clave para la vida política del país, obligando a los votantes a informarse con mayor cuidado antes de emitir su sufragio, dadas las nuevas responsabilidades legislativas.

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