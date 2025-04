Con el objetivo de sacar adelante a sus familias, muchas personas optan por migrar a otros países, dejando atrás a sus seres queridos en busca de un sueño. Este es el caso de un joven venezolano que llegó hace años al Perú debido a la crisis económica y política que atraviesa su país. A pesar de ser médico de profesión, sus ganas de salir adelante lo llevaron por otros caminos, logrando formar su propia agencia de viajes en una hermosa zona de la capital peruana y sirviendo de ejemplo para otros compatriotas. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

LA HISTORIA DE UN VENEZOLANO QUE LIDERA UNA EXITOSA AGENCIA DE VIAJES EN PERÚ

Esta es la conmovedora historia de Kamel Blanco, un joven venezolano que llegó al Perú en 2019 debido a la recesión económica y política que atraviesa su país desde hace años. Al igual que muchos, dejó a su querida familia para buscar un futuro prometedor, por lo que tuvo que empezar desde cero, sin dinero en los bolsillos, y tomando uno que otro trabajo que le ayudaba a subsistir en una nación distinta culturalmente y geográficamente.

Sin embargo, esto no fue un impedimento para él, quien quería salir adelante, por lo que dejó su carrera de Medicina a un lado y, con pocos recursos económicos, empezó a formar su propia agencia de viajes, llamada ‘Alpaca Travel Tours’. Aunque al principio no tuvo mucha acogida, ya que no tenía clientes ni, mucho menos, proveedores, poco a poco y gracias a su empeño, logró contar con una lista de operadores turísticos y hoteles. Este gran logro hizo que su pequeña empresa sobresaliera en su rubro y, actualmente, sea una de las más solicitadas.

Además, no todo quedó ahí, pues Blanco supo sacar provecho de las redes sociales en beneficio de su empresa, donde pudo publicitar su agencia de viajes. Por otro lado, la familia del joven venezolano desempeñó un rol fundamental en este proceso, ya que colaboraron de manera constante para reforzar la agencia, tanto con ideas como con recursos, a fin de sacarlo adelante. Así, mientras la empresa seguía creciendo, también lo hacía su equipo de trabajo, quienes, con un excelente servicio de atención al cliente, posicionaron a Alpaca Travel Tours como un lugar de garantía, según La República.

¿QUÉ SERVICIOS OFRECE LA AGENCIA DE VIAJES?

Actualmente, tras varios años de esfuerzo constante, la agencia de viajes ha conseguido convertirse en una de las más exitosas de la región. Entre sus servicios que brinda al púbico está la compra de boletos aéreos, paquetes turísticos a diversos destinos, full days e incluso consejos y asesoramientos en diversos trámites para viajar a otros países de Sudamérica.

La empresa de Kamel Blanco, ubicada en el distrito de Miraflores en Lima, se ha convertido en un ejemplo de superación para muchas personas que, en este momento, están enfrentando obstáculos, pero que ven en él una forma de superarse y prosperar. Asimismo, el empresario venezolano es un modelo a seguir en el ámbito de los viajes, motivando a otros a imitar su caso o, quizás, a superarlo.