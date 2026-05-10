Todos los peruanos debemos sentirnos orgullosos al saber que nuestro Aeropuerto Internacional Jorge Chávez ha sido nominado a la World Travel Awards que es una ceremonia anual que reconoce la excelencia en la industria global del turismo, la hospitalidad, los destinos turísticos y los viajes entre otras más. Desde 1993, estos premios destacan a aerolíneas, hoteles, destinos y empresas turísticas que demuestran liderazgo, calidad e innovación, por las que se les conoce como los “Oscar del turismo”. Es por ello que cada año se realizan votaciones donde participan profesionales del turismo y también el público en general de todos los países. Asimismo, después de las votaciones se hace una Gran Final Mundial donde se reúnen a líderes del turismo de todo el mundo.

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Las votaciones se hacen de manera virtual, todas las personas interesadas en apoyar con su voto deben ingresar a la página oficial de los premios: https://www.worldtravelawards.com/vote. La persona debe registrarse con su correo electrónico. Luego seleccionar la categoría correspondiente, y listo. Dichos premios ayudan a premiar la excelencia en todos los sectores del turismo y los viajes. Asimismo, ser galardonado con un World Travel Award incrementa la reputación y la visibilidad internacional de los ganadores. Es la evidencia de la calidad y prestigio para marcas, destinos y proveedores de servicios turísticos. Esto hace que los turistas sientan más deseos de visitar dichos destinos turísticos por lo que beneficia económicamente a cualquier país.

El Wyndham Grand Costa Del Sol Lima Airport y el salón VIP The Club Airport Lounges también son nominados

Otras de las categorías a votar, no solo está nuestro aeropuerto, también han sido nominados el Wyndham Grand Costa Del Sol Lima Airport como Hotel de Aeropuerto Líder de Sudamérica y el salón VIP The Club Airport Lounges como Sala VIP líder de la región. Para votar es ingresar a la misma página ya menciona y buscar dichas categorías en la que se presentan sus nombres. Cabe resaltar que el Wyndham Grand Costa Del Sol Lima Airport es un hotel de lujo ubicado dentro del nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez diseñado para viajeros en tránsito, con vuelos tempranos o que desean hospedarse muy cerca del aeropuerto. Mientras que el salón VIP The Club Airport Lounges está diseñado para que los pasajeros puedan descansar, comer, trabajar o relajarse antes de su vuelo siendo muy comparado con el de Estados Unidos.

El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez sigue batiendo récord en el primer trimestre del año luego de un análisis del MTC

A través de la Dirección General de Aeronáutica Civil, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones reveló que más de tres millones de pasajeros internacionales entre enero a marzo se registraron en el terminal aéreo Jorge Chávez. Estas cifras han sido las más altas para un primer trimestre en toda la historia de nuestro aeropuerto peruano. Así que, tenemos un motivo más para votar en las nominaciones de los World Travel Awards por la reputación de los servicios recibidos y obtener un reconocimiento muy grande en los “Oscar del Turismo”. Asimismo, el terminal aéreo, el Wyndham Grand Costa Del Sol Lima Airport y el salón VIP The Club Airport Lounges han recibido muy buenas valoraciones de viajeros por su comodidad. No cabe duda que los peruanos debemos sentirnos orgullosos y apoyar con nuestros votos en dicho concurso.