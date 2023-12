Juliana Oxenford es una de las periodistas más conocidas en nuestro país. En los últimos años estuvo como conductora en diversos programas, sin embargo, en uno de los que más resaltó fue en “Al Estilo Juliana”, un espacio en donde se dedicaba a comentar y analizar las noticias más importantes del momento. No obstante, en las últimas horas fue confirmada su salida de ATV. Sobre este sorprendente acontecimiento, fiel a su estilo, la comunicadora se manifestó.

El mensaje de Juliana Oxenford a quién sería su reemplazo en ATV

“El canal considera tener aquí a un equipo, a una conductora que se alinee a lo que el canal quiere... Entiendo que ya mis formas no les gustan, mis formas ya no les convienen”, dijo en primera instancia Juliana, quien también aseguró que Javier Ávila, productor de su programa, tampoco seguirá.

Luego, en su cuenta de ‘X’ (antes Twitter), la periodista respondió si trabajaría en Willax y le dejó un mensaje al periodista que la sucederá en su cargo. “Tampoco me sentaría en la silla que deja un periodista honesto al que le cortan la cabeza por ser honesto y buscar la verdad. Si no eres coherente y digno, no puedes ser periodista”.

(Foto: captura X)

¿Qué dijo Magaly Medina sobre la salida de Juliana Oxenford?

Magaly Medina, famosa periodista de espectáculos de ATV, arremetió de nuevo contra la periodista Juliana Oxenford. La experimentada conductora de “Magaly TV la Firme” hizo un análisis sobre lo que viene sucediendo en diferentes canales de la televisión peruana.

Medina hizo hincapié en la crisis política que tiene el Perú, criticando a lo que ella considera “los caviares”, a quienes acusó de estar asustados por haber perdido supuestamente su influencia en el aparato estatal.

“Todos los caviares están saliendo de sus agujeros, de todos lados, los vizcarras y todos sus aliados están perdiendo el poder en el Ministerio Público. Acá hay una también, esto es un loquerío, ojalá todo vuelva a la normalidad”, comentó haciendo referencia a Juliana Oxenford.

Luego, Magaly criticó a Oxenford por la forma en que se despidió. Estos comentarios provocaron que se convierte tendencia en redes sociales.

“Además, hay una que se despide todos los días en este canal, ya vete pues, deja de anunciar que te vas, te vas y no te has ido”, dijo. “Ya me voy en 15 días, vengan para que los entreviste porque ya me voy”, ándate ahorita, toma tu carro y ya. En fin, hay cosas que no puedo disimular, qué vamos a hacer”, añadió la popular ‘Urraca’.

Juliana Oxenford: cuál fue la pregunta curiosa que le hizo a Miguel Company cuando empezó como periodista de deportes

En el programa que conduce Christopher Gianotti a través de Youtube, Juliana Oxenford contó cómo fue su experiencia como periodista deportiva. La periodista reveló que el día de la entrevista su mamá le tuvo que prestar un pantalón de vestir y una camisa para presentarse en el canal. “Cuando tenía 19 años en la universidad un profesor me avisa que había un casting para reportera en ATV y decidí ir. Mi mamá me prestó un pantalón de vestir y una camisita. Cuando llegué me dijeron que era para hacer deportes y yo no sé nada. Lo único que sé es que soy hincha de Alianza Lima”, dijo.

En su primera comisión Oxenford relata que tuvo que cubrir la llegada de Miguel Company, entrenador de Universitario de Deportes en en aquel entonces, por lo que tuvo una singular pregunta: “Me tocó cubrir la llegada de Miguel Company como técnico de Universitario. Habían puros hombres y yo era la única mujer y entonces decía qué pregunto a lo que digo: Una pregunta (con micrófono roto) ¿de dónde es usted? ¿por qué no habla como argentino?. Todo el mundo se mató de la risa”.

Saltar Intro | "El juego del calamar: el desafío". (Fuente: Netflix)