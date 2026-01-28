Diariamente se realizan unos 24 millones de viajes en Lima y el Callao, siendo el 12,1% de dicha cantidad los que figuran atendidos por parte de medios de transporte público cuya administración se encuentra a cargo de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU). Al respecto, hoy llama la atención el anuncio acerca de la llegada e inicio de servicio especial del Metropolitano, y para beneficiar a veraneantes, estrenando ruta hacia conocido balneario que forma parte de la zona norte de la ciudad capital.

EL METROPOLITANO LLEGARÁ A CONOCIDO BALNEARIO DE LIMA GRACIAS A BUSES ALIMENTADORES

Iniciada la temporada de verano a fines de diciembre último, los limeños vuelven a abarrotar las playas, y en ese sentido la ATU brinda gran noticia entorno a la extensión de rutas alimentadoras del Metropolitano.

En esta oportunidad, y desde el sábado 31 de enero 2026, los buses de dicho servicio de transporte público, llegarán hasta el distrito de Ancón, y durante los fines de semana (sábados y domingos) trasladándote desde Chimpu Ocllo (Carabayllo) hasta Miramar y Las Conchitas.

Según lo ha precisado el presidente ejecutivo de la ATU, David Hernández, la idea es que la iniciativa playera como tal, pueda volverse permanente para beneficiar a quienes desean disfrutar del mencionado balneario de Lima Norte, y superar temporada de verano con éxito.

“El trayecto se realizará en un tiempo aproximado de dos horas y contará con ocho paraderos por sentido, debidamente señalizados para una adecuada orientación de los usuarios”, remarca la ATU mediante nota de prensa oficial donde además puntualiza que 6 soles costará hacer uso de los buses alimentadores con capacidad para 80 usuarios, y llegar al litoral de Ancón mediante la recarga de tarjetas del Metropolitano y/o Lima Pass vía las siguientes modalidades:

Taquillas

Máquinas de recarga en estaciones

Aplicativos Yape y Plin

ESTOS SON LOS HORARIOS DE SALIDA DE LOS BUSES DEL METROPOLITANO PARA LLEGAR AL BALNEARIO DE ANCÓN

Salidas de la Av. Chimpu Ocllo

- 1 a.m., 11.30 a.m., 12 a.m., 12.30 a.m., 1 p.m. y 1.30 p.m.

Salidas desde Ancón (paradero Las Conchitas)

- 4 p.m., 4.30 p.m., 5 p.m., 5.30 p.m., 6 p.m. y 6.30 p.m.

Los buses alimentadores que conforman servicio especial “Playero Ancón”, recorrerán las avenidas Chimpu Ocllo, Chillón Trapiche, Panamericana Norte, Julio C. Tello, La Florida y Miramar.

LA ADVERTENCIA QUE LANZA LA ATU TRAS INCAUTAR TARJETAS PREFERENCIALES DEL METROPOLITANO HACIA SETIEMBRE 2025

Hoy los limeños y chalacos tienen en el Metropolitano a un servicio de transporte público que recorre distritos de diversas zonas capitalinas, siendo las tarjetas preferenciales aquellas mediante las cuales puedes ejercer tu derecho por el medio pasaje cuya normativa así lo precisa.

De acuerdo a información compartida por la ATU oficialmente, hasta setiembre 2025 un total de 2 mil 503 cédulas dirigidas a estudiantes universitarios y escolares, terminaron siendo incautadas por identificarse uso de manera irregular para hacer efectivo viajes en buses del Metropolitano gratuitamente también.

En ese sentido, Pavel Flores como vocero de dicha entidad adscrita al MTC, advierte que “cuando un usuario presta su tarjeta preferencial para que otra persona la utilice se está perjudicando él mismo, ya que si la tarjeta es retenida perderá el beneficio del medio pasaje hasta el siguiente ciclo universitario o siguiente año escolar, según sea el caso”.

A setiembre 2025, más de 2 mil tarjetas preferenciales para viajar en buses del Metropolitano, terminaron siendo incautadas por la ATU debido a irregular uso identificado. (Fuente: ATU)

Cabe resaltar, que del total de cédulas decomisadas hasta setiembre 2025, 1.737 son para estudiantes universitarios, y 655 para escolares pagando medio pasaje, mientras 111 son de pase libre dirigidas a Personas Con Discapacidad (PCD).

Si eres una de las personas cuya tarjeta preferencial ha sido incautada por la ATU, toma en consideración que actualmente permanece en el Centro de Atención de Tarjetas (CAT) del lado sur de la estación Central, y puedes recuperarla con saldo completo, más no el beneficio que otorga prioridades.