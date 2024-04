El boom de la gastronomía peruana sigue vigente en diferentes partes del mundo. Por ese motivo, cada vez son más los compatriotas que se inclinan por estudiar cocina. Sin embargo, en las últimas horas, un reconocido chef de nuestro país decidió darle un consejo a quienes desean seguir dicha carrera. Aquí te contaremos qué fue exactamente lo que dijo y cómo reaccionaron las redes sociales ante ello.

El sorprendente consejo que dio un famoso chef peruano para aquellos que quieren estudiar cocina

Mitsuharu Tsumura, exitoso chef peruano y dueño del conocido restaurante ‘Maido’, fue protagonista de un video de la cuenta de TikTok “Vida de Cocinero”. El prestigioso cocinero, basándose en su gran experiencia, dejó un consejo muy particular.

“El 80% de la gente que se mete a estudiar cocina, no le gusta la cocina. Porque, a ver, tienes 16 años, estás por graduarte, no tienes mucha de qué quieres hacer y no te quieres meter a una carrera muy complicada, no quieres una carrera muy larga tampoco, tienes que estudiar algo porque sino tu papá se va a molestar y casi siempre supuestamente la opción más fácil es cocinar”, empezó diciendo Mitsuharu.

Luego, el chef peruano añadió: “Eso de qué vale si cuando empiezas vas a tirar la toalla en una semana y qué perdiste, plata, pero lo más importante, tiempo. Yo cuando me siento y doy charlas a algunos alumnos de la escuela de cocina, yo les pregunto por qué están acá, qué han cocinado en su casa”.

Por último, Tsumura le pidió a los chicos que, si van a estudiar cocina, lo hagan porque les gusta de verdad. “Yo sí considero de que a alguien que le gusta la cocina, primero se pone a cocinar en su casa, o sino desde ya hace muchos años antes empiece a tener ese bicho y experimentar y poder probar y nunca decir no, yo no como esto. Y el consejo es ese, chicos, no pierdan su tiempo, que les haga porque les gusta realmente, y uno sabe bien cuando algo le gusta”.

¿Cómo reaccionaron los cibernautas a lo dicho por el chef peruano?

Los usuarios de TikTok manifestaron opiniones con posturas variadas sobre lo dicho por el chef peruano. “Si quieren estudiar cocina primero metense a trabajar en un restaurante como ayudante de cocina”, “La triste realidad de los estudiantes de gastronomía. Muchos estudian cocina para q no les digan vagos”, “No elegí la carrera de cocina porque en ese tiempo era visto como un oficio”.

¿Cuál es la comida más rica de Perú, según la inteligencia artificial? La respuesta te sorprenderá

La historia marca y remarca que la variada gastronomía del Perú es de las más deliciosas del mundo al mezclar insumos diversos que terminan destacando en la elaboración de comida marina, criolla, selvática, y hasta producto de la inmigración como la asiática a través del denominado chifa.

En esta ocasión, la IA del ChatGPT, herramienta especializada en el diálogo y sus respuestas detalladas y articuladas, fue requerida para determinar el nombre del plato peruano más sabroso, y asimismo destacar a otras preparaciones culinarias que forman parte del ranking que terminó conformándose.

Gracias a la consulta hecha por Buenazo, el reconocido aplicativo de chatbot dio su veredicto, considerando en principio que “la comida peruana es conocida en todo el mundo por su diversidad y sabor único”, pero decretando finalmente al ceviche como el mejor en cuanto a sabor y reconocimiento internacional.

“El ceviche es considerado el plato insignia de la cocina peruana y su combinación de sabores ácidos y picantes lo convierte en una delicia para el paladar”, destacó el ChatGPT desarrollado por OpenAI, en base a puntos relevantes sobre los insumos que posee y lo convierten en un clásico de la gastronomía que representa, sobre todo, a la costa del país.

Cabe resaltar, que pese a la unanimidad en la respuesta por parte de esta IA, también figuran consideradas otras afamadas comidas a lo largo y ancho del Perú como el rocoto relleno arequipeño, lomo saltado, ají de gallina y los exquisitos anticuchos hechos con corazón de res.