ATV ha desatado la intriga y la expectativa al lanzar un cautivador spot que anticipa a su nueva conductora, esto tras la estrepitosa y mediática salida de la popular periodista Juliana Oxenford. En las redes sociales se viene especulando sobre este clip, por lo que en esta nota te contaremos algunos detalles sobre este adelanto, además de otros datos relacionados al tema.

EL SPOT DE ATV QUE ANUNCIA A SU NUEVA CONDUCTORA

En una sorpresiva revelación, Beto Ortiz, reconocido periodista de Willax, compartió detalles sobre la persona que tomará el relevo de la controversial presentadora en ATV. Según Ortiz, la experimentada periodista Mávila Huertas, conocida por su labor en el programa dominical Panorama en Panamericana Televisión, sería la sucesora en el nuevo noticiero del canal.

El canal, ubicado en la avenida Arequipa, no perdió tiempo y generó expectación al lanzar un intrigante spot el viernes 22 de diciembre. En el avance, acompañado de una voz en off, se anticipa el enfoque del nuevo informativo.

“El impacto de la realidad, de los hechos que marcan, ocurre ahora. Muy pronto”, se puede escuchar en el adelanto.

Con este clip, ATV busca captar la atención del público mientras se prepara para el lanzamiento de su renovado noticiero, programado para el año 2024.

¿EN QUÉ MOMENTO MAGALY MEDINA PIDIÓ LA SALIDA DE JULIANA OXENFORD DE ATV?

Magaly Medina habló sobre las especulaciones y salida de la rubia periodista Juliana Oxenford. De ese modo, Magaly aceptó haber pedido la renuncia de Oxenford cuando se desarrollaban las Elecciones Presidenciales del 2021.

Este habría sido motivado por el supuesto apoyo mediático que Juliana Oxenford le brindaba al expresidente Pedro Castillo y que habría generado incomodidad en la Urraca.

“Yo pedí tu cabeza cuando comenzaste con tu discurso castillista y yo no soy ni aprista ni fujimorista, a mí no me vengan con esas tonteras”, dijo la comunicadora en los primeros minutos de su programa.

Tras ello, Medina precisó que la gerencia del canal no tomó en consideración su pedido, ya que le renovaron el contrato. A su vez, Magaly se reveló como una persona de derechas, pero mostró su desinterés por las posiciones ideológicas.

“A mí no me pongan etiquetas políticas que no las tengo. Yo soy de derechas, punto, simple. Para mí tiene que haber libre mercado, nada más. Menos pobreza más seguridad, esa es mi política”, relató.

Luego de eso, Magaly Medina celebró la salida de Juliana Oxenford alegando que su programa e intervenciones disminuían el nivel de audiencia en ATV.

“Si yo fuera tan poderosa, en ese momento te hubieras ido y nos hubieras hecho mucho bien a este canal. Pero así fue, le renovaron su contrato y ahora el rating lo tiene en el piso”, exclamó.

CÓMO FUE EL ÚLTIMO PROGRAMA DE JULIANA OXENFORD EN ATV

Juliana Oxenford, en su último programa en vivo del informativo ‘Al estilo Juliana’ en ATV, compartió varias frases reveladoras que ofrecen una visión clara de su perspectiva sobre su salida del canal.

La periodista declaró en un tono contundente: “No me quieren, esa es la razón por la que me estoy yendo”.

Además, al abordar las razones detrás de su despido, expresó: “El canal está entrando en una especie de era influencer, pero ellos dicen que yo no quería hacer promociones. ¿Por qué se quedan con el programa periodístico, pero botan a la periodista?”.

En respuesta a la especulación sobre su influencia en la elección de Pedro Castillo, Juliana Oxenford afirmó con incredulidad: “Supuestamente yo que lleve a Pedro Castillo al poder, que deja 6 o 7 puntos, conquisté a todo un país para que voten por Pedro Castillo, hay que tener una neurona o ser muy estúpido para pensar eso. No soy tan importante”.

La periodista también abordó las críticas recibidas, mencionando: “Nunca he tenido tanta libertad para ejercer el periodismo, pero nunca me han insultado tanto ni me han faltado el respeto tanto como en mi propio canal. Pero yo no voy a decir nada porque yo tengo clase”.

¿EL RATING DETERMINÓ LA SALIDA DE JULIANA OXENFORD DE ATV? ESTO DIJO LA PERIODISTA

La periodista Juliana Oxenford respondió a las declaraciones de Magaly Medina sobre su programa y la salida de ATV, defendiendo el éxito y la incomodidad que el programa ha generado en “muchos”, así como su compromiso con la democracia.

En su cuenta de Twitter, señaló que podría presentar cifras de rating y minutos de comerciales, pero no siente la necesidad de defenderse, ya que su enfoque siempre fue en defensa de la democracia y no en sus propios intereses o amistades.

Oxenford no atribuyó su salida a cuestiones de rating, destacando la naturaleza incómoda pero exitosa de su programa.

“Podría sacar las cifras de rating, mis minutos de comerciales, pero no tengo nada de que defenderme. He hecho un programa incómodo para muchos, exitoso y en defensa de la democracia. Nunca de mis intereses ni de mis amigos”, dijo.