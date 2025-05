Mientras muchos disfrutan de un merecida jubilación, Raquel, una abuela argentina de 89 años, lleva a cabo una emocionante faceta en su vida laboral. Tras dos décadas fuera del mercado, esta activa mujer encontró un inesperado rol como creadora de contenido para la empresa de su nieto.

Su espontaneidad y carisma frente a las cámaras la han catapultado a la fama en las redes sociales, convirtiéndose en un fenómeno viral que desafía las percepciones sobre la edad y el trabajo. La historia de Raquel es un testimonio de que nunca es tarde para emprender nuevos caminos y dejar una huella inspiradora. A continuación, te contamos su historia en este Día del Trabajo.

¿CÓMO VOLVIÓ AL TRABAJO RAQUEL?

Tras dos décadas alejada del trabajo, Raquel, de 89 años, experimentó un inesperado retorno al mundo laboral gracias a una propuesta de su nieto, Kevin. La historia de esta singular reinserción fue dada a conocer en el programa Mediodía Noticias de Argentina, donde ambos compartieron los detalles de cómo surgió la idea y los positivos resultados que ha traído a sus vidas.

Raquel, de 89 años, experimentó un inesperado retorno al mundo laboral gracias a una propuesta de su nieto, Kevin. | Foto: eltrece (YouTube)

Con una trayectoria laboral que se remonta a sus 14 años, la abuela de nueve nietos destacó el rol fundamental de uno de ellos, Kevin, en esta nueva etapa. “El cuarto me mandó a laburar y me dijo un buen día que si quería venir a la oficina. ‘Vos venís y vemos’, me dijo”, recordó Raquel sobre la invitación que marcó su regreso.

Por su parte, Kevin explicó a la reportera del noticiero cómo surgió la idea de contratar a su abuela. La conversación inicial se dio cuando Raquel le comentó que estaba “esperando que alguien me llame para salir de la casa”. Ante esta expresión, Kevin no dudó en extenderle una invitación formal: “Le dije ‘vení a la oficina’. Vino a la oficina, estuvo un rato, tomamos un café, charló con nosotros. Y, cuando se estaba yendo le digo ‘abuela, ¿no querés hacer esto dos veces por semana?’”. La respuesta positiva de Raquel dio inicio a esta entrañable y exitosa colaboración familiar.

¿CUÁL ES LA LABOR DE RAQUEL EN LA EMPRESA DE SU NIETO?

Al ser consultada sobre sus tareas específicas en la oficina de su nieto, Raquel detalló una de sus primeras labores: la de observadora activa en las dinámicas de la empresa. “Estuve en reuniones con Kevin y Nacho. Tomé nota de lo que hablaban, de lo que hacían, de lo que decían”, explicó, resaltando su rol inicial de aprendizaje y comprensión del funcionamiento interno.

La abuela Raquel de 89 años toma notas en reuniones y protagoniza videos virales en la empresa de su nieto. | Foto: eltrece (YouTube)

Sin embargo, la labor de Raquel ha evolucionado significativamente, trascendiendo la toma de notas para incursionar en el mundo del contenido digital. La reportera de Mediodía Noticias destacó su participación en la creación de videos para la popular plataforma TikTok, a lo que Raquel respondió con humor: “Ah, eso, aparte (risas), esa es otra unidad de negocios, otro negocio”.

Según recoge el medio El Trece TV de dicho reportaje, la agencia de publicidad de su nieto encontró en Raquel un activo valioso para la generación de contenido atractivo y auténtico, y la propia Raquel no dudó en confesar que disfruta de dicha tarea. “Porque me hacen preguntas, me dicen, me hacen de todo para que yo conteste y que diga todo lo que veo. Y me divierte mucho”, expresó.