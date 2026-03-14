La aparición de un hongo poco común en los departamentos de Maldonado y Rocha, en Uruguay, ha puesto en marcha los protocolos de vigilancia epidemiológica en el Cono Sur. Lo que antes era un problema lejano en Brasil, hoy es una realidad en Uruguay, luego de confirmarse que este germen se está contagiando localmente a través de los gatos, tanto mascotas como callejeros, hacia las personas. La preocupación entre veterinarios y especialistas en infectología radica no solo en la velocidad de su propagación, sino en la severidad de las lesiones cutáneas que genera, especialmente en los sectores más vulnerables de la población. A continuación, descubre el origen de esta amenaza, cómo identificar sus síntomas y de qué manera proteger a tu familia y mascotas de esta infección emergente.

¿CUÁL ES EL HONGO QUE ESTÁ CAUSANDO EL BROTE?

El nombre científico del responsable es Sporothrix brasiliensis. Lo más curioso de este hongo es que tiene “dos caras” según el calor que haga, una capacidad que los doctores llaman dimorfismo térmico:

En el pasto o la tierra (a 25 °C): Se comporta como un moho común, formando hilitos largos y finitos que apenas se ven.

En el cuerpo (a 37 °C): Al entrar en un animal o una persona, cambia su forma a pequeñas bolitas llamadas levaduras, que son las que invaden los tejidos.

A diferencia del hongo que suele aparecer por pincharse con una planta de rosas, esta variante brasileña prefiere vivir en los gatos, lo que hace que se contagie mucho más fácil en las ciudades.

(Foto: AFP) / TIMOTHY A. CLARY

¿CÓMO PASA EL HONGO DEL GATO AL SER HUMANO?

El contagio sucede casi siempre por tener contacto piel con piel con un felino que esté enfermo. Los gatos que tienen el hongo suelen tener muchas bacterias y esporas en sus heridas y en los líquidos que salen de ellas.

Las formas más comunes de infectarse son:

Heridas por pelea: recibir un arañazo fuerte o una mordida de un gato que porte el hongo.

recibir un arañazo fuerte o una mordida de un gato que porte el hongo. Tocar las heridas: acariciar o curar a un animal con llagas sin usar protección en las manos.

acariciar o curar a un animal con llagas sin usar protección en las manos. Entradas invisibles: el hongo puede meterse en nuestro cuerpo incluso por rasguños tan chiquitos que ni siquiera llegamos a ver.

Los gatos que andan mucho en la calle tienen más riesgo de enfermarse y, si no se los trata a tiempo con remedios, terminan contagiando a otros animales y a sus propios dueños.

(Foto: Pavlina Popovska /iStock)

¿QUÉ SÍNTOMAS PODEMOS VER EN LA PIEL?

En las personas, la enfermedad suele arrancar como unos bultitos rojos que parecen picaduras, pero que no se van. Con los días, estos bultos pueden hacerse llagas abiertas y empezar a aparecer otros nuevos formando una fila, siguiendo el camino de las venitas de defensa del cuerpo (los vasos linfáticos) en los brazos o las piernas.

En los gatos, hay que prestar mucha atención a estos signos:

Heridas que no cierran nunca, especialmente en la nariz, las patas y la cara.

Zonas donde se les cae el pelo y se les forman costras gruesas.

Ojos colorados, con lagañas o hinchados (conjuntivitis).

Si no se frena a tiempo, en casos raros el hongo puede viajar por adentro del cuerpo y atacar los pulmones, los huesos o hasta el cerebro, lo cual es muy peligroso para gente con pocas defensas, según informa Infobae.

¿EXISTE UN REMEDIO PARA CURAR ESTA INFECCIÓN?

La buena noticia es que tiene cura, aunque el tratamiento no es de un día para el otro. El manejo de la infección se basa en:

Diagnóstico preciso: se saca una muestra de la herida para mirar en el microscopio y estar seguros de que es este hongo.

se saca una muestra de la herida para mirar en el microscopio y estar seguros de que es este hongo. Fármacos específicos: se emplean medicamentos antifúngicos como la terbinafina o el itraconazol.

se emplean medicamentos antifúngicos como la terbinafina o el itraconazol. Tiempo de recuperación: la terapia puede extenderse por varios meses dependiendo de la gravedad y la respuesta del sistema inmune.

Lo mejor es prevenir: si ves a un gato con llagas, usá guantes para tocarlo y llevalo cuanto antes a un veterinario para evitar que el problema pase a mayores.