Resumen

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¿Es peligroso? El hongo que puede transmitirse de gatos a humanos y que está dando que hablar en Uruguay | Composición EC: Getty Images / Freepik
¿Es peligroso? El hongo que puede transmitirse de gatos a humanos y que está dando que hablar en Uruguay | Composición EC: Getty Images / Freepik
Por José Templo

La aparición de un hongo poco común en los departamentos de Maldonado y Rocha, en Uruguay, ha puesto en marcha los protocolos de vigilancia epidemiológica en el Cono Sur. Lo que antes era un problema lejano en Brasil, hoy es una realidad en Uruguay, luego de confirmarse que este germen se está contagiando localmente a través de los gatos, tanto mascotas como callejeros, hacia las personas. La preocupación entre veterinarios y especialistas en infectología radica no solo en la velocidad de su propagación, sino en la severidad de las lesiones cutáneas que genera, especialmente en los sectores más vulnerables de la población. A continuación, descubre el origen de esta amenaza, cómo identificar sus síntomas y de qué manera proteger a tu familia y mascotas de esta infección emergente.

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