Entre las dudas que más se repiten en la consulta pediátrica hay una que aparece con especial insistencia, sobre todo cuando llega el calor y las tardes invitan al chapuzón en este verano: ¿cuándo es seguro que un bebé tenga su primer encuentro con la piscina? La pregunta no es menor. El brillo del agua azul, el olor característico del cloro y la ilusión de verlos flotar por primera vez se mezclan con la lógica preocupación de los padres por la salud y el bienestar de sus hijos. A continuación, resolveremos dichas dudas.

¿Es seguro el cloro para los bebés? Conoce cuándo pueden entrar a la piscina, según especialista

La médica pediatra Shamyra Romero explicó a El Comercio que la presencia de cloro en las piscinas cumple una función clave: impedir que bacterias y gérmenes —introducidos por los propios bañistas— se multipliquen en el agua. Sin este tratamiento, el riesgo sanitario aumentaría considerablemente.

No obstante, el equilibrio es fundamental. Cuando el control falla y la concentración de cloro se eleva más de lo recomendado, el remedio puede convertirse en problema: aparecen irritaciones en la piel, molestias en las vías respiratorias y reacciones que afectan con mayor facilidad a los más pequeños.

Es necesario tener cuidados especiales con los bebés si piensas llevarlos a la piscina. (Foto: Generali)

“Lo recomendable es que un bebé asista a una piscina a partir de los seis meses. A pesar de que hay programas en los que empiezan desde los tres meses con el objetivo de familiarizarlos, pero a los seis meses el niño debería controlar la cabeza. A eso se le llama sostén cefálico”, dijo la experta en primera instancia.

“El hecho de que el bebé pueda manejar mejor su temperatura, que es la termoregulación, y la barrera cutánea también es mejor. También está que mientras más pequeño sea el niño tiene el riesgo de asfixia o ahogo”, agregó Romero.

Asimismo, la doctora Shamyra aseguró que es preferible evitar exponer a los bebés a las piscinas públicas por una razón en especial. “No hay una literatura que te diga la edad exacta, pero la mayoría de guías de práctica clínica te dicen que se debe esperar al menos seis meses. Igualmente sumergirlo en una piscina pública siempre es un riesgo, porque la mayoría no cumple las medidas de seguridad en relación al cloro”.

Por último, la especialista dejó una lista de recomendaciones si es que estás pensando en llevar a tu bebé a la piscina.

Recomendaciones para bebés menores de seis meses

-Tenerlos hidratados

-Evitar la exposición directa al sol y menos en momentos del día de mayor radiación

-No se recomienda protector solar por los químicos

-Usar ropa adecuada y sombreros

Recomendaciones para bebés mayores de seis meses

-Tenerlo hidratado

-Protector solar mayor a 30 FPS

- Aplicación del protector 30 minutos antes de la exposición

-Reaplicar el protector solar cada dos horas

¿Cuánto dura el verano 2026?

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó, a través de la plataforma del Estado peruano, que el verano en nuestro país se estima que finalice el próximo 20 de marzo de 2026 para dar paso a la estación del otoño, que iniciaría ese mismo día y que traería un clima mucho más fresco. Asimismo, es importante mencionar que las estaciones astronómicas tienen una duración de casi tres meses y el comienzo de cada una de ellas está determinado por los solsticios y equinoccios. A continuación, te indicamos las posibles fechas de las siguientes temporadas en el Perú:

Otoño: 20 de marzo de 2026

Invierno: 20 de junio de 2026

Primavera: 22 de septiembre de 2026

Verano: 21 de diciembre de 2026