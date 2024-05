Español prueba por primera vez lomo saltado y su efusiva reacción se vuelve viral en TikTok: “Es brutal”

En la actualidad, TikTok se ha convertido en una de las plataformas más populares y utilizadas por las personas en todo el mundo debido a la gran variedad de videos virales que se puede encontrar allí. De hecho, hace poco se ha vuelto viral un clip la reacción de un español probando uno de nuestros platos banderas como es el Lomo Saltado, resaltando el buen sabor.

¿CÓMO REACCIONÓ UN ESPAÑOL AL PROBAR EL LOMO SALTADO?

En un video compartido mediante TikTok, se pudo apreciar que un español decidió dirigirse a un restaurante peruano que se ubica en Valencia donde pidió un delicioso Lomo Saltado, uno de los platos más populares del Perú. Tras ello, el hombre comenzó a probar los insumos que se encontraban en el plato y los calificó como muy buenos, resaltando el gran sabor entre la carne, la salsa y las papas.

“Oler (el Lomo Saltado) huele de maravilla. Está acompañado de arroz blanco y patatitas amarillas caseras con muy buena pinta y muy buenas. La carne esta tierna y esto está a otro nivel, este plato es brutal. Lo que son las verduras están muy bien salteadas y permanecen crujientes con ese juguito por dentro. Lo que es la salsa, es una salsa bastante densa, no llega ser liquida y queda muy bien, por lo que tiene un sabor muy potente. El lomo de ternera es espectacular. Me ha parecido una barbaridad y este plato es increíble, puro sabor, pura textura, puro producto y deberían probarlo para comprobar lo que digo porque es una explosión de sabores en la boca”, dijo muy satisfecho el español.

PERUANO SORPRENDE A HOLANDESES CON SORPRENDENTES BAILES

El usuario de TikTok @joryghost publicó un video donde se le ve por unas calles muy concurridas de restaurantes con mesas al aire libre en Holanda. Según sus redes sociales, el joven se dedica a llevar la cultura del break dance en distintas partes de Europa, por lo que Holanda no fue la excepción. De esta manera, el peruano empezó su show con unos pasos de esta danza social mientras que el público presente lo observaba con gran admiración y asombro. A su vez, otros aplaudían con mucha alegría por lo que había hecho en plena pista.

Sin embargo, los comentarios en las redes sociales no se hicieron esperar y destacaron el gran esfuerzo que hace el joven por salir adelante en el extranjero. “Bien ahí mano, gente hay que hacerlo famoso, no es fácil estar en otro país”, “Peruano apoya a peruano que si vale la pena eso tiene que ser viral apoyemos”, “Que grande bro intenta aprender mas movimientos y sigue adelante bro”, “Y muchos se quejan que no hay trabajo! Trabajo y mil maneras de poder ganarse la vida si hay”, “Bravo hermano. Me gusta tu manera de salir adelante. Saludos desde Paris”, fueron algunos de los comentarios en el video que hasta el momento cuenta con más de 220 mil reproducciones.