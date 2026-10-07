La presencia del papa León XIV en un padrón electoral de Chiclayo ha llamado la atención en redes sociales, especialmente porque el pontífice reside actualmente en el Vaticano y ejerce como máximo representante de la Iglesia católica. Sin embargo, su aparición en los registros electorales peruanos tiene una explicación vinculada directamente con su nacionalidad y con los datos que todavía mantiene registrados en el país. La información también vuelve a poner en evidencia el vínculo que el actual papa conserva con Chiclayo, ciudad donde desarrolló parte importante de su labor religiosa antes de asumir el pontificado. Conoce por qué León XIV continúa figurando entre los electores de esta ciudad, cuál es su situación frente al voto y qué actividades cumplirá durante su próxima visita al Perú.

¿POR QUÉ LEÓN XIV APARECE EN EL PADRÓN ELECTORAL DE CHICLAYO?

La presencia del papa en el padrón está relacionada con su ciudadanía peruana. Robert Francis Prevost, su nombre civil, obtuvo la nacionalidad peruana en 2015 y mantiene registrado un domicilio electoral en Chiclayo. Por ello, aunque actualmente reside en el Vaticano, continúa apareciendo en los registros electorales.

La consulta de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) muestra que León XIV tiene asignado como local de votación el colegio particular Santo Tomás de Aquino, ubicado en la calle Siete de Enero 374-382, en Chiclayo.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) explicó esta situación en sus redes sociales. La institución señaló: “Como ciudadano que obtuvo la nacionalidad peruana, Francis Robert Prevost (papa León XIV), y de acuerdo a las normas electorales, figura en el padrón electoral”.

Reniec también informó que el pontífice renovó su DNI en mayo de 2025 al modelo electrónico 3.0, pero el trámite no modificó el domicilio que mantiene registrado.

Robert Francis Prevost,nombre civil del papa León XIV, obtuvo la nacionalidad peruana en el 2015. / Foto: EFE

¿LEÓN XIV ESTÁ OBLIGADO A VOTAR EN LAS ELECCIONES PERUANAS?

Aunque figura como elector habilitado y tiene un local asignado en Chiclayo, León XIV no está obligado a votar. La legislación peruana establece que el sufragio es facultativo para los ciudadanos mayores de 70 años.

Por ello, aparecer en el padrón no significa que deba acudir personalmente a las urnas. Sus datos permanecen registrados debido a su nacionalidad peruana y al domicilio que continúa consignado oficialmente.

Además, esta no es la primera elección peruana en la que aparece registrado. En las Elecciones Generales de abril de 2026 también tuvo un centro de sufragio asignado en Chiclayo, según informa Infobae.

¿CUÁNDO REGRESARÁ LEÓN XIV AL PERÚ Y QUÉ CIUDADES VISITARÁ?

La visita de León XIV al Perú está prevista entre el 11 y el 16 de noviembre, con actividades programadas en Lima, Callao, Chiclayo, Pimentel, Cajamarca, Cusco y Pucallpa. Su agenda contempla encuentros con autoridades, representantes de la Iglesia, jóvenes, fieles y comunidades amazónicas.

11 de noviembre (Lima y Callao): ceremonia de bienvenida y visita al Palacio de Gobierno.

12 de noviembre (Lima): encuentros con obispos, sacerdotes, religiosos y jóvenes.

13 de noviembre (Chiclayo y Pimentel): misa en las Pampas de Pimentel y reuniones con representantes de la Iglesia y universidades.

14 de noviembre (Chiclayo y Cajamarca): coronación de la Virgen Inmaculada y misa en Santa Cruz de Succhabamba.

15 de noviembre (Cusco y Pucallpa): encuentro con fieles, misioneros y representantes, además de celebraciones religiosas.

16 de noviembre (Lima y Callao): misa de cierre, despedida y retorno del pontífice a Roma.

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