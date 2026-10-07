¡Está en la lista! El curioso motivo por el que León XIV aparece en un padrón electoral de Chiclayo / Foto: EFE
¡Está en la lista! El curioso motivo por el que León XIV aparece en un padrón electoral de Chiclayo / Foto: EFE
Por Redacción EC

La presencia del papa León XIV en un padrón electoral de Chiclayo ha llamado la atención en redes sociales, especialmente porque el pontífice reside actualmente en el Vaticano y ejerce como máximo representante de la Iglesia católica. Sin embargo, su aparición en los registros electorales peruanos tiene una explicación vinculada directamente con su nacionalidad y con los datos que todavía mantiene registrados en el país. La información también vuelve a poner en evidencia el vínculo que el actual papa conserva con Chiclayo, ciudad donde desarrolló parte importante de su labor religiosa antes de asumir el pontificado. Conoce por qué León XIV continúa figurando entre los electores de esta ciudad, cuál es su situación frente al voto y qué actividades cumplirá durante su próxima visita al Perú.

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