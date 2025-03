Durante los últimos años, TikTok se ha convertido en una de las plataformas preferidas por millones de personas en el mundo debido a los diversos videos que han llamado la atención de más de uno, convirtiéndose en virales. En ese contexto, recientemente, un hecho conmocionó al mundo de las redes sociales, cuando una boda comunitaria en Bagua tomó un rumbo inesperado, ya que la novia optó por rechazar a su pareja en el altar y salió corriendo del auditorio municipal justo en el Día de San Valentín. La protagonista de este anecdótico episodio se llama Elena Barrantes, quien viene siendo cuestionada por las tarifas que cobra por presentarse en algún programa de televisión o en contenido digital. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿CUÁNTO COBRA LA NOVIA DE BAGUA POR PRESENTARSE EN PROGRAMAS?

En las últimas semanas, Elena Barrantes se ha convertido en todo un personaje en el mundo de la farándula peruana, luego de que su frase “Perdónenme todos, no acepto” se hiciera tendencia a nivel mundial en TikTok, siendo utilizada por reconocidos personajes. De esta manera, la nacida en Bagua ha sido invitada a distintos programas de televisión para contar un poco más de su historia y la gran popularidad que ha obtenido a raíz del video en el que deja a Clever Huayán parado en el altar para abandonar el lugar, generando la sorpresa de muchos invitados.

Sin embargo, esta fama que ha obtenido la llamada ‘Novia fugitiva’ ha sabido sacarle provecho a la situación debido a que busca la manera de cobrar a cambio de aparecer en algún espacio televisivo o digital. Por ello, el programa ‘América Hoy’ reveló, a través de Carlos Abanto, hijo de Elena, la cifra que cobra, indicando que por entrevista puede percibir más de mil soles, aunque va a depender de las circunstancias y ciertas comodidades, como la alimentación y hospedaje.

“Ya, pero sería algo de S/ 1.500 (¿Podemos dejarlo en S/1.200?) S/ 1.300 y queda, el otro programa (‘Andrea’) nos ofreció hotel y alimentación, yo también tengo que ver mi beneficio”, confesó. Estos montos han causado que los internautas en las redes sociales aplaudan la decisión acertada de Elena en obtener ganancias por su video que se ha vuelto muy viral. Asimismo, otros han mostrado su disconformidad con la bagüina por querer contar su historia en señal abierta a cambio de recibir una compensación económica.

Además, eso no es todo, ya que ella ha visto TikTok como principal fuente de ingresos aprovechando su repentina popularidad al realizar publicidad o diversos contenidos. Incluso, el costo de este tipo de contenido digital varían entre S/ 700 y S/ 800, lo cual va a depender del impacto y la viralización que consigan alcanzar, según su hijo. Por su parte, Janet Barboza, conductora del magazine, aplaudió la posición de Elena ante este hecho. “Es una mujer empoderada, que se repone y dice: ‘Yo ahora voy a facturar’”, sostuvo.

¿POR QUÉ ELENA BARRANTES NO SE CASÓ CON SU NOVIO?

Hace unos días, Elena Barrantes, la ‘Novia fugitiva de Bagua’, se presentó en el programa Andrea para revelar detalles que la llevaron a tomar una decisión por no casarse con Clever Huayán en una boda comunitaria. Ella indicó que se había enterado que su expareja le había sido infiel con otra mujer, por lo que, con la intención de darle una lección, lo dejó plantado en el altar delante de todos.

“Yo me iba a casar el día 14 de febrero y la foto me llegó el día 13 de febrero. Fueron dos fotos y mi amiga me pidió que no la comprometa con nada. Hasta ese momento yo no había dicho nada, todos los planes de matrimonio seguían. Lo hice para darle una lección, para que sepa que no se juega”, precisó.