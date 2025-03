El gesto de regalar flores amarillas, el cual surgió debido a una tendencia viral en TikTok, se ha convertido en una costumbre arraigada en Latinoamérica, encontrando su apogeo en dos fechas clave: el 21 de marzo y el 21 de septiembre. A medida que se acerca el 21 de marzo, las calles se preparan para llenarse de personas que buscan perpetuar esta simbólica acción, donde es común observar a hombres obsequiando este peculiar detalle a las mujeres. Sin embargo, surgen diversas dudas sobre este acontecimiento, y una de las más recurrentes es: ¿por qué los hombres no reciben flores amarillas? Descubre el significado detrás de esta tradición y la razón de esta curiosa diferencia en esta nota.

¿CÓMO SE ORIGINÓ LA TENDENCIA DE REGALAR FLORES AMARILLAS?

El origen de esta tradición tiene relación con una canción de la novela argentina “Floricienta”, que trata sobre una joven que trabaja como niñera en una casa que corresponde a la familia Fritzenwalde, ubicada en Florencia. La historia de la novela muestra al hijo mayor de la familia, Federico, cuidando a sus hermanos luego de que los padres fallecen. Con el tiempo, Federico y Floricienta empiezan una relación sentimental.

Ahora bien, la tradición surge justamente con el tema “Flores amarillas”, el cual tiene un párrafo que cuenta cómo es que “Floricienta” tiene el sueño desde pequeña de que le regalen flores amarillas. Debido a esto, la producción de la novela y sus miles de seguidores se encargaron de hacer tendencia su historia.

Esta tradición está dirigida a las amistades o parejas sentimentales, quienes deberán regalarse flores amarillas con el objetivo de expresar su amor entre sí y seguir el sueño de “Floricienta”.

(Foto: iStock).

¿QUÉ SIGNIFICA REGALAR FLORES AMARILLAS?

De acuerdo con el diario As, los usuarios de las redes sociales tienen dos distintos significados respecto a las flores amarillas:

Obsequiar flores amarillas adquiere un significado de amor, una vida juntos, y muchas otras características que están relacionadas a la letra de la canción de “Floricienta”.

El color amarillo corresponde a los lazos de amistad, el reconocimiento de logros personales y profesionales e incluso está relacionado con la felicidad de las personas y el festejo de vivir cada día.

¿CUÁL ES EL MOTIVO DETRÁS DE LA AUSENCIA DE FLORES AMARILLAS PARA LOS VARONES?

La solución a esta duda abarca diversos aspectos que forman parte de nuestra cultura cotidiana y del accionar de la sociedad, los cuales deben tenerse en cuenta para comprender esta situación. En primer lugar, están los estereotipos de género, ya que recibir flores es una acción tradicionalmente asociada a las mujeres. A lo largo del tiempo, se ha consolidado la idea de que los regalos dirigidos a los varones deben ser objetos completamente distintos, como relojes, ropa o accesorios tecnológicos.

Asimismo, otro factor importante es la falta de costumbre, lo que lleva a considerar que los hombres no valoran las flores de la misma manera que las mujeres, aunque esto puede variar según cada persona. Por último, en la historia que dio origen a esta tradición, es Floricienta quien recibe las flores, reforzando la idea de obsequiarlas a una mujer y estableciendo un patrón que se ha mantenido con el tiempo, según recoge la plataforma El Informador.

¿LOS HOMBRES DEBERÍAN RECIBIR FLORES AMARILLAS?

Pese a las creencias impuestas a lo largo de los años, es importante recordar que este tipo de regalos no tiene género. No existe ninguna regla que prohíba que un hombre reciba este detalle cada 21 de marzo, por lo que las flores amarillas deberían regalarse tanto a hombres como a mujeres. De este modo, todas las personas se sentirán apreciadas por igual, reforzando el verdadero significado detrás de esta costumbre: demostrar amor, felicidad, esperanza y amistad. Estos sentimientos no distinguen género, por lo que compartir este gesto con todos contribuiría a hacer de esta tradición algo más inclusivo y especial para quienes lo reciben.