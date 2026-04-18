Resumen

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¿Estamos contando mal? Expertos revisan la cifra global de habitantes y llegaron a esta conclusión | Foto: Freepik
¿Estamos contando mal? Expertos revisan la cifra global de habitantes y llegaron a esta conclusión | Foto: Freepik
Por Redacción EC

A finales de 2022, el mundo celebró que ya somos 8.000 millones de personas, pero nuevos datos sugieren que esa cuenta podría estar muy lejos de la realidad. Según un reciente estudio de la Universidad de Aalto en Finlandia, los métodos tradicionales para calcular la población podrían estar dejando fuera a una enorme cantidad de personas, especialmente en zonas poco registradas. Esta revisión pone en duda las cifras globales y, al mismo tiempo, las décadas de estimaciones utilizadas por gobiernos y organismos internacionales. Asimismo, la discusión apunta a un problema estructural en la forma en que se recopilan los datos demográficos, lo que podría tener consecuencias directas en la planificación de recursos, servicios y políticas públicas en todo el mundo. Descubre por qué los expertos advierten que podríamos estar subestimando la población mundial por miles de millones y qué significa realmente este posible error.

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