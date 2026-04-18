A finales de 2022, el mundo celebró que ya somos 8.000 millones de personas, pero nuevos datos sugieren que esa cuenta podría estar muy lejos de la realidad. Según un reciente estudio de la Universidad de Aalto en Finlandia, los métodos tradicionales para calcular la población podrían estar dejando fuera a una enorme cantidad de personas, especialmente en zonas poco registradas. Esta revisión pone en duda las cifras globales y, al mismo tiempo, las décadas de estimaciones utilizadas por gobiernos y organismos internacionales. Asimismo, la discusión apunta a un problema estructural en la forma en que se recopilan los datos demográficos, lo que podría tener consecuencias directas en la planificación de recursos, servicios y políticas públicas en todo el mundo. Descubre por qué los expertos advierten que podríamos estar subestimando la población mundial por miles de millones y qué significa realmente este posible error.

¿POR QUÉ LA CIFRA ACTUAL DE HABITANTES ES INCORRECTA SEGÚN LOS EXPERTOS?

La clave de este error está en las zonas rurales, donde los investigadores han detectado que los datos globales fallan de forma “profunda y sistemática”. Al cruzar la información de los mapas con los registros reales de personas que fueron movidas de sus hogares para construir represas, se dieron cuenta de que las cuentas no cuadran. Dependiendo de la región, se ha dejado de contar a un porcentaje enorme de la población rural, que va desde el 53% hasta el 84%.

“Por primera vez, nuestro estudio proporciona evidencia de que una proporción significativa de la población rural podría estar ausente en los conjuntos de datos de la población global”, explica el investigador Josias Láng-Ritter.

Población rural. | Foto: Freepik

¿QUÉ CAUSA ESTA BRECHA EN LAS ESTADÍSTICAS DEMOGRÁFICAS?

Contar a cada habitante del mundo es mucho más difícil de lo que parece porque no todos los países tienen los mismos medios. Mientras que lugares como Finlandia llevan años usando registros digitales muy precisos, otros gobiernos no tienen el dinero ni la tecnología para llegar a los rincones más alejados de su territorio. Es una tarea que mezcla ciencia con suposiciones, como bien dice el experto Jakub Bijak: “Calcular el número de personas que hay en el planeta es una ciencia inexacta”.

Al final, los demógrafos trabajan con lo que tienen a mano, pero si la base está mal, todo el cálculo final termina siendo una incógnita, según informa la plataforma Xataka.

¿CUÁLES SON LOS RIESGOS DE NO TENER UN CONTEO PRECISO?

El problema de que millones de personas sean “invisibles” en los papeles es que los gobiernos no pueden ayudarlas correctamente. Si no sabemos cuánta gente vive en un lugar, es imposible calcular cuántas vacunas enviar o si hace falta construir un puente.

El investigador Ritter lo resume con preguntas muy claras sobre el día a día de estas comunidades: “¿Necesitamos una carretera asfaltada o un hospital? ¿Cuánta medicina se necesita en una zona específica? ¿Cuántas personas podrían verse afectadas por desastres naturales como terremotos o inundaciones?”. Sin datos reales, estas personas quedan desprotegidas ante cualquier emergencia o necesidad básica.

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