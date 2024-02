Estas son las diez empresas en donde los jóvenes quisieran trabajar en el 2024

En la actualidad, la mayoría de los jóvenes aspiran con tener un trabajo estable, donde se les brindé la oportunidad de crecer profesionalmente, un buen salario, un grato ambiente laboral, entre otros factores; pese a que ciertas empresas no te ofrecen lo mencionado anteriormente. Por ello, la plataforma de empleos llamada FirstJob anunció el listado de las mejores compañías preferidas por los profesionales durante este 2024.

¿CUÁLES SON LAS EMPRESAS PREFERIDAS POR LOS JÓVENES PARA TRABAJAR ESTE 2024?

FirstJob, reconocida página de empleos para jóvenes profesionales, lanzó su ranking Top of Mind 2024, donde se encuentra las diversas empresas elegidas por los hombres y mujeres del país. Dicho estudio se realizó a trabajadores entre 18 y 35 años, cuyas empresas donde laboran participaron del sondeo de Employers For Youth (EFY). Ellos tuvieron que responder concretamente dos preguntas como “¿En qué empresas trabajarías?” y “¿En qué empresas no trabajarías?”. Aquí te presentamos a las mejores 10 compañías:

Interbank Alicorp BCP Google Backus – AB InBev BBVA Antamina Nestlé Globant P&G

¿CUÁLES SON LAS CARRERAS PROFESIONALES MEJORES PAGADAS EN PERÚ?

Estadística: Como primera opción, la carrera de Estadística es la mejor remunerada en Perú. Actualmente tiene un ingreso promedio de S/3.403. En tanto, los ingresos mínimos y máximos son de S/1.400 y S/6.000, respectivamente.

Como primera opción, la carrera de Estadística es la mejor remunerada en Perú. Actualmente tiene un ingreso promedio de S/3.403. En tanto, los ingresos mínimos y máximos son de S/1.400 y S/6.000, respectivamente. Medicina: La carrera de salud es una de las que más demanda tiene en nuestro país. Por ahora, un médico podría ganar cerca de S/3.107; mientras que los ingresos mínimos y máximos son de S/930 y S/6.100, respectivamente.

La carrera de salud es una de las que más demanda tiene en nuestro país. Por ahora, un médico podría ganar cerca de S/3.107; mientras que los ingresos mínimos y máximos son de S/930 y S/6.100, respectivamente. Ingeniería de Sistemas y Cómputo: Un egresado de la carrera de Ingeniería de Sistemas y Cómputo tiene un sueldo promedio de S/2.876. En tanto, los ingresos mínimos y máximos son de S/1.200 y S/5.000, respectivamente.

Un egresado de la carrera de Ingeniería de Sistemas y Cómputo tiene un sueldo promedio de S/2.876. En tanto, los ingresos mínimos y máximos son de S/1.200 y S/5.000, respectivamente. Carreras de Administración: La Administración cuenta con varias ramas, por lo que en su variedad un egresado de esta carrera puede llegar a obtener un sueldo mínimo de S/1.300 o un máximo de S/4.700. El sueldo promedio es de S/2.781.

La Administración cuenta con varias ramas, por lo que en su variedad un egresado de esta carrera puede llegar a obtener un sueldo mínimo de S/1.300 o un máximo de S/4.700. El sueldo promedio es de S/2.781. Agronegocios: Esta profesión se encuentra en el quinto lugar con un sueldo promedio de S/2.716. En tanto, las retribuciones mínimas y máximas son de S/1.500 y S/5.100, respectivamente.

¿CUÁLES SON LAS CARRERAS PROFESIONALES PEORES PAGADAS DE PERÚ?

De acuerdo con el sitio web “Ponte en Carrera” del Ministerio de Educación, estas son las carreras que son consideradas las peores pagadas en el mercado laboral:

Veterinaria.

Administración de Servicios Turísticos, Hotelería y Gastronomía.

Educación Primaria.

Zootecnia.

Educación Secundaria.

Educación Tecnología.

Artes.

Ciencias Políticas.

Odontología.

Otras carreras de educación.

¿CUÁLES SON LAS CARRERAS DEL FUTURO?

La plataforma “Estudia Perú” llevó a cabo un listado de las 7 carreras profesionales que tendrán mejor demanda laboral en los siguientes años:

Ingeniería Robótica

Biotecnología

Ingeniería Ambiental

Marketing Digital

Ingeniería en Tecnologías de la Información

Enfermería

Ingeniería en Mecatrónica.

¿CÓMO SABER QUÉ CARRERA PROFESIONAL ESTUDIAR?

Es importante mencionar a todos los jóvenes que, para elegir qué profesión estudiar tendrás que llevar a cabo un test vocacional que te permita ver todas las cualidades que tienes y con qué carrera se relaciona más.