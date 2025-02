La ‘Quinta Vergara’ acoge al anfiteatro que anualmente reúne a artistas de renombre mundial, y donde mediante el emblemático Festival de Viña, también otros cantantes buscan hacer prevalecer su talento para ganar la tan anhelada ‘Gaviota’. Al respecto, hoy la participación de Renata Flores en dicho evento chileno, viene llamando la atención como representante peruana que a través del rapeo ofrece el siguiente repertorio compuesto por canciones interpretadas bajo lengua nativa sudamericana.

ESTAS SON LAS MEJORES CANCIONES QUE INTERPRETA RENATA FLORES COMO ARTISTA Y REPRESENTANTE PERUANA EN EL FESTIVAL DE VIÑA 2025

Desde Chile, hoy el Festival de Viña vuelve a llamar la atención como el evento musical más destacado de América Latina, y donde además de reconocidos cantantes y agrupaciones, el talento de Renata Flores, por ejemplo, se pone de manifiesto mediante la interpretación de canciones que fusionan el rap con el quechua.

Próxima a cumplir 24 años, exactamente el 20 de marzo, la artista nacida en la ciudad ayacuchana de Huamanga, viene generando repercusión a nivel global por pisar el anfiteatro de la ‘Quinta Vergara’, e integrar nómina de clasificados a “Competencia Folclórica”.

Al respecto, y mientras se alista para jugarse el pase a la gran final del Festival de Viña 2025, te compartimos un listado que componen las mejores canciones de Renata Flores como intérprete de la música andina cuya popularidad alcanzada recuerda el “The way you make me feel” de Michael Jackson en quechua y grabado desde Vilcashuamán:

“Juntos Sonamos Mejor”

“ Tijeras ” Feat. Kayfex

” Feat. Kayfex “ Un Mundo De Colores ”

” “ Chañan Cori Coca ”

” “ Rita Puma Justo ”

” “ La América Que Se Olvida ”

” “ Mirando La Misma Luna ”

” “Akakaw” Feat. Los Mirlos

Cabe resaltar, que la mayoría de dichos temas musicales, forman parte del primer y único álbum de estudio, Isqun, lanzado hasta el momento por Renata Flores, quien gracias a innovadora propuesta donde promociona el quechua mediante sonidos modernos como el trap y hip-hop, y por supuesto letras que envían mensaje de empoderamiento, identidad y resistencia, busca terminar de cautivar al denominado ‘Monstruo’ de Viña.

Asimismo, el Kuti Tika representa hoy la canción que interpreta en Festival de Viña 2025, y con la cual busca ganar la ‘Gaviota de Plata’ tras presentación inicial donde alcanzó el 5,2 de puntaje.

¿CUÁNDO Y POR DÓNDE VER LA SEGUNDA PRESENTACIÓN DE RENATA FLORES EN “COMPETENCIA FOLCLÓRICA” DEL FESTIVAL DE VIÑA 2025?

Tras presentarse por primera vez el domingo 23 de febrero, Renata Flores ahora se alista para interpretar Kuti Tika nuevamente, pero en esta ocasión contando con la última oportunidad para acceder a la gran final de Viña emitida por Mega y Disney+ también, junto a otros representantes latinoamericanos.

Es así como desde redes sociales, la artista ayacuchana de 23 años hace un llamado a sus fanáticos y 150 mil seguidores en Instagram, a fin de recibir apoyo virtual desde aplicativo que puedes instalarte por App Store o Play Store según dispositivo móvil.

A partir de las 7 de la noche (Hora peruana) del martes 25 de febrero, y “hasta que cante el último participante”, tienes la chance de votar por Renata Flores, y de esa forma tratar de hacerla obtener el puntaje más alto que le permita disputar la gran final de Viña programada para el jueves 27.