Estas son los tres universidades de Latinoamérica que figuran entre las 100 mejores del mundo

En el mundo se puede encontrar una variedad de universidades que han logrado posicionarse en importantes ubicaciones de listas internacionales y el QS World University Rankings no es la exclusión. Y es que, Quacquarelli Symonds (QS) consideró a tres instituciones educativas de Latinoamérica como las mejores en el mundo. En esta nota te contamos todos los detalles.

¿CUÁLES SON LAS TRES UNIVERSIDADES DE LATINOAMÉRICA MEJORES DEL MUNDO?

Quacquarelli Symonds (QS) llevó a cabo un estudio en la cual reveló las 100 mejores universidades del mundo, en la cual destacó la excelencia académica y el impacto a nivel global. De esta manera, posicionó en el primer lugar del ranking al Instituto Tecnológico de Massachusetts (Estados Unidos), le sigue la Universidad de Cambridge y la Universidad de Oxford en el Reino Unido.

Mientras que en América Latina, la casa de estudios mejor ubicada en el listado es la Universidad de Sao Paulo (USP), que tiene más de 65 mil 700 estudiantes y se sitúa en Brasil, se posiciona en el puesto 85. Después está la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), considerada la más grande de la región y que cuenta con alrededor de 160 mil estudiantes, se ubica en la casilla 93.

Por último, la Universidad de Buenos Aires (UBA) de Argentina se encuentra en el puesto 95 del ranking. Actualmente, dicha institución no la viene pasando nada bien debido a problemas financieros que viene pasando dicho país, por lo que el Consejo Superior tomó la decisión de establecer una emergencia presupuestaria.

¿CUÁLES SON LAS MEJORES UNIVERSIDADES DEL MUNDO?

A continuación, te presentamos a las 10 mejores universidades que encabezan el ranking de Quacquarelli Symonds (QS):

Massachusetts Institute of Technology EE.UU.

Universidad de Cambridge, Reino Unido

Universidad de Oxford, Reino Unido

Universidad de Harvard, EE.UU

Universidad de Stanford, EE.UU

Imperial College de Londres, Reino Unido

Escuela Politécnica Federal de Zúrich (ETH), Suiza

Universidad Nacional de Singapur (NUS), Singapur.

University College de Londres (UCL), Reino Unido

Universidad de California, Berkeley, EE.UU.

¿CUÁL ES LA MEJOR UNIVERSIDAD DEL PERÚ PARA APRENDER INGENIERÍA, SEGÚN EL RANKING QS?

El ranking QS World University mencionó a la mejor institución educativa superior del país para estudiar Ingeniería a la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) debido a la reputación de la universidad, ya sea académica como de los trabajadores, las cuales se obtienen mediante encuestas de percepción.

“A la hora de elegir una universidad, hay muchas cosas que tener en cuenta. Al elegir la PUCP, puedes estar seguro de que has tomado una decisión de la que no te arrepentirás. La PUCP es una institución educativa altamente valorada en el Perú. No solo reúne a los estudiantes más calificados del Perú, sino que también cuenta con un gran contingente de estudiantes internacionales que vienen de todas partes del mundo para enriquecer su experiencia educativa y cultural”, menciona el famoso ranking.

“Los docentes de la PUCP se encuentran entre los mejores del país, lo que asegura una experiencia educativa única. Vivir y experimentar la vida universitaria en un ambiente distinto al que estás acostumbrado definitivamente será una experiencia de aprendizaje y la PUCP es un gran lugar para lograr esa experiencia”, agrega.