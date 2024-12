Por motivo del feriado nacional por la Batalla de Ayacucho, que se celebra el 9 de diciembre, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) anunció modificaciones en los horarios de los servicios de transporte público en Lima y Callao. El Metropolitano y los corredores complementarios, junto con el Metro de Lima, funcionarán con horarios especiales, adaptándose a la menor demanda propia de los días festivos y buscando facilitar la movilidad de quienes necesiten trasladarse. A continuación, te contamos en qué horarios operarán estos servicios de transporte.

¿EN QUÉ HORARIO FUNCIONARÁ EL METROPOLITANO DE LIMA?

Adaptándose a la menor demanda propia de los días feriados, el Metropolitano operará con sus servicios regulares A, B, y C de 5:00 a.m. a 10:00 p.m. este lunes 9 de diciembre. Las rutas alimentadoras, por su parte, extenderán su horario hasta las 11:00 p.m. para garantizar la movilidad de los ciudadanos que requieran utilizar este servicio, según informa el diario La República.

(Foto: Andina)

¿EN QUÉ HORARIO OPERARÁN LOS OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE?

Transporte regular | Operará desde las 4:30 de la mañana hasta la medianoche, ajustándose a la cantidad de usuarios.

Taxis autorizados | Funcionarán las 24 horas del día.

Corredores complementarios | Prestarán servicio desde las 5:00 de la mañana hasta las 10:30 de la noche, siguiendo sus rutas habituales.

Línea 1 del Metro de Lima y Callao | Operará de 5:30 a.m. a 10:00 p.m., con una frecuencia de trenes de 5,5 a 12 minutos, según la franja horaria.

Línea 2 del Metro de Lima y Callao | Funcionará en su horario habitual de 6:00 a.m. a 11:00 p.m.

Foto: Composición EC

¿QUÉ DÍAS ATENDERÁN LOS BANCOS EN ESTE FERIADO LARGO?

El domingo 8, feriado nacional por la Inmaculada Concepción, no habrá atención en oficinas físicas, pero los cajeros automáticos y los servicios digitales estarán disponibles. Por otro lado, en el lunes 9, que se conmemora la Batalla de Ayacucho, es probable que los bancos mantengan operativos sus canales virtuales.

Foto: GEC

¿EL MARTES 10 DE DICIEMBRE TAMBIÉN SERÁ DÍA NO LABORABLE?

El martes 10 de diciembre de 2024 no será un día no laborable a nivel nacional en Perú. Sin embargo, aunque no existe una disposición que declare dicha fecha como día libre, algunas instituciones públicas o empresas privadas podrían optar por declararlo como no laborable, aprovechando el feriado previo. Sin embargo, esta decisión dependerá de cada entidad en particular, y no será una medida a nivel nacional.

¿CUÁNDO ES EL PRÓXIMO FERIADO LARGO DEL PERÚ?

Los peruanos no deberán esperar mucho para disfrutar de un feriado largo, pues el próximo se desarollará desde el sábado 21 de diciembre hasta el miércoles 25 de diciembre.

Teniendo en cuenta que el sábado 21 y domingo 22 de diciembre son días habituales de descanso y que el miércoles 25 de diciembre es feriado por la celebración de la Navidad, el lunes 23 y el martes 24 de diciembre se declararon como días no laborables para otorgar un prolongado descanso de cinco días.

Foto: Andina

¿CUÁLES SON LOS FERIADOS Y DÍAS NO LABORABLES QUE RESTAN EN EL 2024 A NIVEL NACIONAL?

A medida que el año llega a su fin, es importante conocer los próximos días libres nacionales para poder organizar nuestras actividades y aprovechar al máximo nuestro tiempo libre. Conoce aquí los feriados y días no laborables que faltan para terminar el año en Perú.