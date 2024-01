Este billete de 1 dólar vale 200 mil soles y es conocido como “escalera”

Durante mucho tiempo, el dólar es una de las monedas que cuenta con un diseño único, pues suelen sorprender a los amantes de la colección ya que por ciertas particularidades pueden llegar a tener un gran valor. Precisamente, existe un billete de un dólar que podría costar cerca de 200 mil soles o 60 mil dólares debido a que es considerado muy insólito por los especialistas. En esta nota, te contamos todo acerca de esta divisa buscada por muchos.

¿CÓMO ES EL BILLETE DE UN DÓLAR QUE VALE 200 MIL SOLES?

La Reserva Federal de Estados Unidos emitió varios billetes de un dólar que durante estos años han logrado alcanzar un alto valor de 200 mil soles o 60 mil dólares a causa de un elemento en la secuencia numérica del 1 al 8 en su número de serie.

Asimismo, el número de serie de un billete es determinado como la “combinación única de once números y letras aparece dos veces en el anverso del billete. Cada billete tiene un número de serie único. La primera letra del número de serie corresponde al año de la serie” por The U.S. Currency Education Program.

Y es que, el gran valor de este billete se debe al patrón secuencial que podría ser 123456789 y 987654321. Por lo general, este tipo de divisas no es fácil de encontrar. Además, si se repite el mismo número siete veces como 35555555 o 97777777; y si la repetición tiene números que corten la secuencia, como 33343333.

¿CÓMO ES LA MONEDA QUE VALE CASI 4 MILLONES DE DÓLARES?

A continuación, te presentamos las características de esta moneda de Estados Unidos que vale casi 4 millones de dólares, según El Cronista:

Se le conoce como la moneda de Walton Liberty Head Nickel de 1913

Es de propiedad de la casa de subastas Great Collections.

El metal fue adquirido por esta firma especializada en numismática en octubre de 2022

El valor de su adquisición fue de 4,200,000 dólares

Solo se sabe que hay cinco ejemplares de estas monedas de 5 centavos y se llaman: Walton, McDermott, Norweb, Eliasberg y Olsen

¿DÓNDE VENDER MONEDAS O BILLETES DE COLECCIÓN?