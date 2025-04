La salud de toda persona muchas veces puede verse trastocada por afecciones que a la larga repercuten en bienestar personal, siendo una de ellas aquella que inicia con molestias o dolores en los riñones. Al respecto, y para prevenirlos evitando padecer cálculos renales, por ejemplo, hoy diversos especialistas recomiendan llevar a cabo una alimentación saludable, y hábitos puntuales mediante los cuales puedes evitar riesgos a futuro entorno a dichos órganos del cuerpo humano.

ESTOS HÁBITOS ALIMENTARIOS TE RECOMIENDAN LOS ESPECIALISTAS PARA PREVENIR CÁLCULOS RENALES

A medida que pasa el tiempo, nuestro estilo de vida puede ir variando, y generando así que ciertas afecciones como los cálculos renales lleguen a impactar sobre nuestro organismo, razón por la cual nutricionistas también llevan a cabo recomendaciones ligadas fundamentalmente a la práctica de hábitos 100% saludables.

Es así como desde el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases estadounidense, y también Medline Plus, informan que las piedras en los riñones pueden incluso prevenirse si tomas agua entre 6 y 8 vasos de 8 onzas durante los 7 días de la semana, y/o también “refresco de jengibre (ginger ale), gaseosas de lima limón y jugos de fruta”.

Asimismo, busca productos bajos en sal o sin sal agregada, tomando en cuenta la importancia de los citratos que evitan la formación de cálculos, y podemos encontrar dentro de los limones y naranjas, entre otras frutas con mucha vitamina C.

CADA UNO DE LOS SÍNTOMAS QUE PUEDEN ALERTARTE SOBRE PADECER CÁLCULOS RENALES

Dolor agudo en la espalda, la parte baja del abdomen o la ingle.

Presencia de sangre (color rosado, rojo o café) en la orina, también llamada hematuria.

Necesidad constante de orinar.

Dolor al orinar.

Incapacidad de orinar o solo poder hacerlo en pequeña cantidad.

Orina turbia o maloliente.

LO QUE PUEDE PASARLE A TUS RIÑONES SI TOMAS CAFÉ TODOS LOS DÍAS SEGÚN ESTUDIO CIENTÍFICO

Hoy nuestra salud depende en gran medida de la estabilidad de órganos como los riñones que ubicados justo debajo de la caja torácica (costillas), cumplen la importante función de eliminar todo desecho acumulado, por ejemplo, y según estudio científico podrían verse beneficiados gracias al consumo diario de café.

Es así como mediante trabajo publicado en Kidney International Reports, investigadores de Johns Hopkins Medicine dan a conocer que tomar esta popular bebida puede llegar a reducirte en un 15% el riesgo de padecer la denominada insuficiencia renal aguda, y entre 22 y 23% si lo haces diariamente dos o 3 veces.

“Suponemos que la razón por la que el café incide en la reducción del riesgo de lesión renal aguda radica en que mejora la perfusión y el consumo de oxígeno en los riñones”, refiere el Dr. Chirag Parikh como autor del estudio y director de la División de Nefrología en la Universidad Johns Hopkins, haciendo hincapié en los otros beneficios que proporciona a nivel corporal.

Cabe resaltar, que los resultados publicados en julio de 2022 mediante Kidney International Reports, provienen de la intervención en examen de Riesgo de Aterosclerosis en Comunidades (ARIC) realizado a 14.207 adultos de 45 a 64 años cuyo consumo de popular bebida caliente terminó evaluándose mediante cuestionarios de frecuencia alimentaria.