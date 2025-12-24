La temporada de Navidad es uno de los períodos más anhelados del año. Es el día perfecto para celebrar y disfrutar con nuestros seres queridos, así como para expresar el cariño y amor que alberga nuestro corazón hacia ellos. Esta manifestación de afecto se realiza, en numerosas ocasiones, a través de un intercambio de obsequios o una cena festiva que une a las familias. Sin embargo, es importante mencionar que existen países que no celebran esta fecha, ya sea por diversas razones culturales o religiosas. A continuación, te invitamos a descubrir cuáles son esas naciones y las razones que les motivan a adoptar esa postura.

¿Cuándo se convirtió la Navidad en una celebración?

Es interesante destacar que la Navidad ha sido celebrada desde el siglo IV. La evidencia histórica de esto se encuentra en el calendario litúrgico del año 354 d.C. A través de diversos cálculos y análisis, se decidió que el 25 de diciembre fuera el día principal de esta celebración. Esta festividad está intrínsecamente relacionada con antiguas celebraciones paganas, tales como las fiestas Saturnales romanas, reflejando cómo las tradiciones se entrelazan a lo largo de la historia.

Arabia Saudita

Este país ubicado en Asia Occidental es una de las naciones musulmanas que no celebra la Navidad. La mayoría de sus habitantes practican la religión del Islam y celebrar esta festividad es visto como un acto transgresor.

Incluso, quienes realicen algún tipo de festividad navideña pueden ser perseguidos y detenidos por la autoridad.

Arabia Saudita emitió una reglamentación anual que prohíbe “signos visibles” de la celebración de la Navidad. Ni los musulmanes y ni los visitantes pueden celebrar. La minoría cristiana que desee hacerlo, debe celebrar en privado y no puede realizar demostraciones en público.

Argelia

Es un país de África del Norte. El 98 % de su población también practica la religión del Islam, por lo que no celebran Navidad. Aunque en este país no es una celebración prohibida a comparación de Arabia Saudita, las autoridades no hacen mayor promoción de la Navidad.

Irán

Irán es uno de los países que no celebra Navidad. (Foto: mathess - uStock)

La República Islámica de Irán es un Estado de Oriente Medio y Asia Occidental. En este país también profesan la religión del islam. Sin embargo, existen algunas zonas, aunque escasas, donde está permitido celebrar la Navidad.

Tayikistán

Ubicado en Asia Central, este país se independizó en 1991 de la ex Unión Soviética y el 98% de su población es musulmana. De acuerdo con el diario ‘El Clarín’, fue uno de los últimos en sumarse a la prohibición de tradiciones navideñas.

Los árboles de Navidad, la entrega de regalos y los disfraces de Papá Noel, están totalmente prohibidos.

Brunéi

El país asiático al igual que Arabia Saudita, tiene una parte de la población que celebra la Navidad, pero no lo puede hacer en público.

Este pequeño país obedece al calendario musulmán, por lo que los días festivos que tienen al año corresponden, generalmente, a festividades islámicas.

Corea del Norte

Corea del Norte es otro de los países que no festeja Navidad. (Foto: Pixabay)

En noviembre de 2016, Kim Jong-un decidió censurar las reuniones relacionadas con el alcohol y el canto o el entretenimiento que agrupara personas. La medida no fue tomada contra la Navidad, pero la festividad cristiana pasó a ser prohibida.

Para la fecha de Navidad, se permite que la población celebre públicamente el cumpleaños de la abuela de Kim Jong-un.

Somalia

Somalia, está situada en el este africano en el llamado de “Cuerno de África”. El gobierno de Somalia prohibió las fiestas de Navidad argumentando que son contrarias a la “moral musulmana” y que “no tienen nada que ver con el Islam”.

China

El gigante asiático es uno de los que más ha cambiado con la globalización. La Navidad todavía no es considerada una Fiesta oficial en ese país, pero es cada vez más aceptada, ya sea en la decoración de los hogares o en el comercio. Para muchos de ellos es una forma de recibir el año nuevo occidental.

Israel

Este país de Medio Oriente es considerado la cuna del cristianismo a nivel mundial. Durante la Navidad suele ser muy visitado por quienes desean ir a ‘lugares sagrados’ como Belén, Nazaret o Jerusalén. A pesar de esto, en Israel no celebran propiamente la Navidad.

La vida de este país gira en torno al calendario hebreo. Las religiones que se practican en este país son el judaísmo, el islam y el cristianismo, siendo la primera la que más se practica en todo el país.

La mejores frases para enviar por Navidad

1- “Me acabo de cruzar con la Navidad y le he pedido que pase por tu casa con un saco lleno de salud y amor para este nuevo año”

2- “La magia de la Navidad es la magia de las personas como tú, que haces que un año se pase volando”

3- “Para Navidad, felicidad. Para Año Nuevo, prosperidad. Y para siempre ¡nuestra amistad!”

4- “¿Sabes qué regalo le he pedido a Papá Noel en esta Navidad? Pasar otro año más a tu lado”

5- “Olvidemos todo lo malo de este año que está por terminarse, recordemos que la Navidad es un tiempo de perdón y amor”

6- “Que este año encuentres felicidad, salud, amor, dinero, paz y aquello que necesites, y todo lo que no encuentres, ¡búscalo en Google!”

7- “Ojalá pudiésemos meter el espíritu de la Navidad en tarros y abrir uno cada mes del año”

8- “La Navidad es el día que une todos los tiempos”

9- “Aunque se pierdan otras cosas a lo largo de los años, mantengamos la Navidad como algo brillante”

10- “La Navidad no es una fecha, es un estado en la mente”

11- “La Navidad es la época de los adornos, pero no hay mejor complemento que una gran sonrisa”

12- “La Navidad no es un acontecimiento, sino una parte del hogar que uno lleva siempre en su corazón”

13- “Cuando la Nochebuena nos convoca, nadie queda excluido, desde el más pequeño al más grande”

14- “La Nochebuena se pinta del color de tus emociones más profundas”

15- “Esta Nochebuena el niño Dios nacerá y llenará nuestro espíritu de paz, amor y felicidad”

16- “En Navidad todos los caminos llegan a casa”

17- “La Navidad es la época del año en que se nos acaba el dinero antes que los amigos”

18- “La mejor Nochebuena es aquella en la que estás rodeado de las personas que amas”

19- “Porque nada en este mundo nos brinda más felicidad que estar con las personas que hacen nuestra vida especial, ¡Feliz Nochebuena!”

20- “No existe la Navidad ideal, solo la Navidad que tú decidas crear como reflejo de tus valores, deseos y tradiciones”