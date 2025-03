La selección peruana generará expectativa entre los fanáticos del fútbol durante este mes de marzo en nuestro país. El cuadro nacional, ahora dirigido por Óscar Ibáñez, jugará ante Bolivia y Venezuela, dos rivales directos en sus aspiraciones de jugar el próximo Mundial. A propósito de ello, uno de los grandes ausentes en la convocatoria es Alex Valera, quien no estará por problemas personales, según lo mencionado por el técnico de la ‘Bicolor. En este contexto, Percy Olivares, exjugador de la Bicolor, criticó su ausencia.

¡Explotó! Percy Olivares se molestó con Alex Valera por no estar en la selección peruana: “Ya van dos veces que estás con problemas personales”

“Ya está bueno. Ya van dos veces que estás con problemas personales. Esto no se ve así nomás. Y de verdad, debe ser que tienes tus problemas personales y lo que quieras, pero ya está bueno de estar hablando de problemas personales”, empezó diciendo el popular ‘Zancudo’ en ‘Fuera del sistema’.

Luego, el exSporting Cristal se mostró más enérgico para criticar la ausencia de Valera. “No jo***, de verdad, y lo digo bien, ya está bien de problemas personales. Uno la vez pasada, nunca se supo cuál fue el problema personal. Hoy tienes otro problema personal. Ya, pues, no estás hablando de un equipo, no estás hablando del equipo de tu barrio, estás hablando de la selección. Problemas personales, bueno, esa es mi opinión”.

Por último, Olivares señaló que los problemas personales no son suficiente argumento para no estar con la selección por segunda vez. “Respeto cualquier problema personal que puedas tener, pero de ninguna manera, en una selección, se pueden aducir dos veces problemas personales, y así de simple, ni siquiera mi problema personal fue este, el otro, tal. Quinientos mil problemas personales tienen un montón de futbolistas profesionales en Perú y en el mundo”.

@fueradelsistema_33 “YA VAN DOS VECES QUE ESTÁS CON PROBLEMAS PERSONALES LA SELECCIÓN PERUANA NO SE DA ASÍ NOMAS”🇵🇪😱 La crítica de Percy Olivares, hacia Alex Valera por no ser convocado a la selección peruana. ♬ sonido original - Fuera del Sistema

Gonzalo Núñez comentó que Alex Valera pidió no estar en la selección peruana por insólito motivo: “Me hago cargo”

En el programa ‘Erick y Gonzalo’, Silvio Valencia, otro controversial periodista, planteó que ‘Valegol’ no fue llamado a la Bicolor por tener un problema con un futbolista que forma parte de la actual convocatoria. “Está incómodo con alguien en la selección, y esto ya pasó en la Copa América. De lo que me cuentan, está incómodo. Le quise seguir preguntando a mi informante, pero me dijo ya no seas ‘sapo’”.

Sin embargo, Núñez interrumpió a Valencia para indicar lo siguiente: “La información, la primicia, es que Valera estaría incómodo en la selección, y yo agrego lo siguiente, por Paolo Guerrero. Lo digo yo, me hago cargo”.

Alex Valera es titular indiscutible en Universitario.

Reimond Manco reflexiona sobre la ausencia de Alex Valera en la selección peruana

Reimond Manco dejó en claro que no tiene claro cuál es el motivo por el que Valera decidió no estar, pues cree que esos problemas personales también lo deberían afectar en Universitario, sin embargo, el goleador peruano ha venido jugando sin problemas en el cuadro merengue.

“Si dice eso es porque no quiere ir. Hay jugadores que creen que no les viene bien ir a la selección peruana o a lo mejor tienes problemas personales. Dudo mucho que tengas problemas personales porque sino pedirías licencia en tu equipo, no tiene sentido. Yo creo que no quiere estar y si no quiere estar, no está. Prefiere hacer eso antes de renunciar a la selección peruana”, señaló el popular ‘Rei’ en ‘En Caliente’.

“Fue raro también y la dejaron picando con el partido contra Brasil, ya que ahí se lesionó en el calentamiento y pasaron unos días y fue titular en Universitario. Es algo raro, ¿no?”, agregó el exAlianza Lima.