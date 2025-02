En el distrito de Jesús María se encuentra un restaurante criollo que está dando mucho de qué hablar y no exactamente por su buen sabor y platillos inigualables. Lo que sucede es que el lugar se ha vuelto viral por tener una de las reseñas más bajas en Google. Ante esta situación, la conocida youTuber Ariana Bolo Arce, junto a su equipo, decidieron acercarse al lugar, probar su comida y comprobar de primera mano si las reseñas eran acertadas o si realmente se trataba de un error.

¿QUÉ RESTAURANTE ESTÁ SIENDO CALIFICADO CON LA PEOR RESEÑA DE GOOGLE?

Se trata de “El Rincón Criollo”, un restaurante especializado en comida criolla, ubicado en Jesús María. Muchas personas lo han calificado en Google con la puntuación más baja posible: una sola estrella, lo que ha generado gran desconfianza entre el público.

Al buscar el lugar en la popular plataforma de búsquedas, aparecen numerosas reseñas con fuertes críticas sobre la calidad de la comida y el trato al cliente, lo que pone en duda la credibilidad del establecimiento.

Algunos usuarios afirman que los platos no solo son poco apetitosos, sino que también pueden ser perjudiciales para la salud. Tal es el caso de un consumidor que mencionó que, tras comer allí, sufrió problemas de salud y tuvo que ser atendido en un hospital.

La combinación de estos comentarios negativos y su baja calificación hizo que el restaurante se volviera un tema viral en redes sociales, donde muchos usuarios han compartido sus experiencias y advertido a otros sobre los riesgos de visitar el lugar, según informa el diario La República.

¿CUÁLES FUERON LAS PALABRAS DE ARIANA BOLO ARCE Y SU EQUIPO TRAS ACERCARSE AL LUGAR?

Ariana Bolo Arce, youtuber peruana, que es conocida por dirigirse a lugares y probar los diversos platos, se juntó con su equipo y en conjunto decidieron visitar un restaurante que se hizo viral en redes sociales debido a su baja calificación en Google. Su objetivo era comprobar si las reseñas negativas reflejaban realmente la calidad del establecimiento o si la reputación del lugar había sido exagerada por los internautas.

Al llegar, ordenaron tres platos emblemáticos de la gastronomía criolla: lomo saltado, tallarín saltado y caldo de gallina. Para sorpresa de muchos, la experiencia no fue tan negativa como lo indican los comentarios en internet. “Chicos, la verdad es que no está para nada mal. A mí me parece que es un sabor casero”, expresó Bolo Arce tras probar los platillos.

Uno de los aspectos que generó mayor debate fue el precio del caldo de gallina, que costaba 20 soles. Aunque algunos podrían considerarlo caro, la influencer argumentó que la porción era abundante y que la presa tenía un tamaño considerable. En cuanto al lomo saltado y el tallarín saltado, ambos recibieron comentarios positivos por su sabor y cantidad servida en el plato. Lo que más los sorprendió fue el jugo de papaya, al que calificaron como “extraordinario”.

Al concluir su visita, Bolo Arce reflexionó que las críticas negativas podrían deberse a malas experiencias personales, pero que el restaurante no merecía una calificación tan baja. ”Si bien es cierto que en Google tiene una estrella, no dudo que las personas que lo hayan puesto hayan tenido una mala experiencia o que hayan estado muy enojadas. Yo pienso que no está para nada mal”, afirmó. Finalmente, señaló que la percepción de la comida varía según cada cliente.