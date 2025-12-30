¡Feliz Año 2026! Te compartimos una lista de frases, mensajes, gifs y tarjetas de Año Nuevo para enviar por WhatsApp, Instagram, Facebook y otras redes sociales. A pocas horas de cerrar el año 2025, te invitamos a revisar las frases para enviar los mejores deseos para el año venidero.
En el Año Nuevo, todos quieren desear abundancia y buenas noticias a sus seres queridos y con nuestras frases podrás felicitar de la mejor manera a tus familiares y amigos, con mensajes de éxito y buenos augurios para el 2026.
No te quedes sin enviar el especial mensaje de Feliz Año a las personas que más quieres. A continuación, te compartimos nuestra colección de frases de Año Nuevo 2026 para que saludes de forma creativa, original y comiencen el año de la mejor manera.
FRASES DE AÑO NUEVO 2026 PARA AMIGOS
- Que en estas fiestas la magia sea tu mejor traje, tu sonrisa el mejor regalo, tus ojos el mejor destino, y tu felicidad mi mejor deseo.
- La culpa de que la Navidad sea tan sumamente mágica la tienen personas como tú, que haces que todo sea muchísimo más especial.
- Mi deseo… Que todo lo que llegue sea mejor de lo que buscas, dure más de lo que esperas y te haga más feliz de lo que pudiste imaginar.
- Espero que esta Navidad tu corazón se ilumine cuando te acuerdes de los que ya no están aquí. Ten por seguro que ellos siempre vivirán dentro de ti...
- Que la magia del Año Nuevo ilumine tu vida llenando tu corazón de amor y felicidad.
- Que la Navidad te devuelva las ilusiones de la infancia, los placeres de la juventud y la tranquilidad del hogar. ¡Feliz Navidad!
- Me acabo de cruzar con la Navidad y le he pedido que pase por tu casa con un saco lleno de salud y amor para este nuevo año.
- Dejó atrás todo lo negativo para entrar a este nuevo año con positivismo, ganas y mucha fuerza. ¡Feliz 2026 a todos!
- Que todo lo vivido este último año te acompañe en el que llega de la mejor manera, con más fuerza, valentía y alegría. ¡Feliz 2026!
- ¡Feliz Año Nuevo! Que todos tus deseos se hagan realidad en este 2026.
- Que Dios ilumine sus corazones y no se olviden de agradecer por todo lo que tienen ¡Felices fiestas!
- En este nuevo capítulo de la vida, deseo que tus días se llenen de risas, alegrías, aprendizajes y nuevas aventuras. ¡Feliz Año Nuevo!
- ¡Feliz y bendecido Año Nuevo para todos! Que como mínimo, sean tan felices como este año, y que encuentren siempre alegría en su camino.
MÁS FRASES PARA COMPARTIR EN AÑO NUEVO 2026
- La magia de la Navidad es la magia de las personas… como tú, que haces que un año se pase volando ¡Feliz Navidad!
- Que la paz y la armonía celebrada en Navidad estén presentes todos los días de tu año nuevo. ¡Feliz Año Nuevo!
- La riqueza del ser humano se mide por la cantidad y la calidad de los amigos que tiene. Gracias por hacerme millonaria, ¡Feliz Año Nuevo!
- Para Navidad, felicidad. Para Año Nuevo, prosperidad. Y para siempre: ¡nuestra amistad!
- Agradezco tenerlos en mi vida. Por un 2026 lleno de bendiciones y de amor familiar.
- Feliz Año Nuevo, familia querida. Recemos para que este 2026 esté lleno de momentos especiales, amor y mucha salud para todos.
- Que la paz, el amor y la alegría te acompañen en cada paso que des en el 2026 y el resto de tu vida.
- Que el próximo año te regale 365 días de amor, salud, y prosperidad. ¡Feliz Año Nuevo!
- Cuando sean las 11:59 de la noche del día 31 recuerda que una persona que está lejos se acuerda de ti y te quiere mucho. Por un 2026 que nos permita encontrarnos.
- Que cada día de 2026 nos traiga nuevas razones para ser felices. ¡Feliz Año Nuevo, familia querida!
- Que este nuevo año 2026 te colme de bendiciones y alegrías.
- ¡Feliz Año Nuevo 2026! Que la paz y el amor te acompañen siempre.
- Que el nuevo año te traiga salud, prosperidad y felicidad.
- ¡Feliz 2026! Que cada día esté lleno de luz y esperanza.
- En este año nuevo te deseo 12 meses de abundancia y éxito.
- Feliz 2026, que Dios te bendiga en cada paso que des.
- La magia en los nuevos comienzos es verdaderamente la más poderosa de todas. ¡Feliz 2026!
- No dejes que las sombras del ayer estropeen el sol del mañana... ¡Feliz año nuevo!
- Aprovecha cada día, este 2026 es un lienzo en blanco que está esperando ser pintado con tus logros.
- La vida es corta. ¡Sueña a lo grande y aprovecha el 2026!
- Nuevas aventuras están a la vuelta de la esquina. ¡Feliz Año Nuevo!
- Disfruta, agradece y arriésgate, tienes 365 días más para hacerlo.
- Lo bonito de un año nuevo es que viene todo lleno de días sin estrenar.
FRASES CORTAS POR AÑO NUEVO 2026
- ¡Abran paso al 2026!
- Te lo dije hace 365 días, pero te lo repito otra vez: ¡Feliz Año Nuevo!
- Que el nuevo año te bendiga con salud, riqueza y felicidad.
- Fuera lo viejo, dentro lo nuevo. ¡Feliz Año Nuevo!
- Espero que aproveches al máximo este 2026.
- Que el nuevo año te traiga paz, alegría y felicidad.
- Te deseo a ti y a los tuyos, salud y prosperidad en este nuevo año.
- ¡Ojalá todos tus sueños se hagan realidad en este nuevo año!
- Que este 2026 te colme de bendiciones y alegrías en todo lo que te propones.
- Que el nuevo año te traiga salud, prosperidad y colme a tu familia y amigos de bendiciones.
- ¡Feliz 2026! Que cada día esté lleno de luz y esperanza.
- Que el 2026 sea un año de abundancia y éxito para ti.
- ¡Feliz Año Nuevo! Que Dios te bendiga en cada paso que des y te acompañe en cada decisión.
- Que el nuevo año te regale momentos inolvidables y felices.
- Brindemos por un 2026 de crecimiento, éxitos y amor.
- ¡Feliz Año Nuevo 2026! Que la felicidad y la salud te acompañen.
- Que el nuevo año te traiga muchas razones para sonreír.
- ¡Feliz 2026! Que la prosperidad y la paz te sigan siempre.
- Que el 2026 sea un año lleno de bendiciones y amor.
- ¡Feliz Año Nuevo! Que cada día esté lleno de alegría y esperanza.
- Que el nuevo año te traiga felicidad y éxito en todo lo que hagas.
- ¡Feliz 2026! Que la paz y la armonía reinen en tu vida y a tu alrededor.
- Que este 2026 te traiga muchas razones para sonreír.
- ¡Feliz 2026! Que la felicidad y el amor llenen tu vida.
- Que el 2026 sea un año de crecimiento, amor y salud.
- ¡Feliz Año Nuevo! Que la bondad y la generosidad te rodeen siempre.
- Brindo por un año lleno de crecimiento y éxito. Espero este 2026 te regale momentos mágicos y especiales.
- ¡Feliz 2026! Que la salud y la prosperidad te sigan siempre.
- Que el 2026 te traiga nuevas oportunidades y bendiciones.
- ¡Feliz Año Nuevo! Que la alegría y la paz llenen tu hogar.
MÁS FRASES POR AÑO NUEVO
- Cada año que paso contigo es mejor que el anterior. Por seguir creando más recuerdos en 2026.
- Que el Año Nuevo te traiga tanto amor y felicidad como tú me das cada día.
- ¡Te deseo, a ti y a tu familia, salud y felicidad en el nuevo año!
- Cuando suenen las doce campanadas, cierra los ojos y pide un deseo al Año Nuevo, a esa hora yo haré lo mismo. Mi deseo: ¡Que el tuyo se haga realidad! ¡Feliz Año!
- Deseo que la paz se muestre en tu vida, el amor y la alegría inunde tu alma, y de corazón te deseo todo lo mejor. ¡Feliz Año Nuevo!
- Por nuestro pasado, nuestro presente, pero, sobre todo, por nuestro futuro juntos. ¡Que este 2026 sea un año espectacular!
- Cuando sean las doce de la noche, cierra tus ojos y pide un deseo para este año. Yo también haré lo mismo y pediré para que tu deseo se haga realidad. ¡Feliz Año Nuevo!
- Te envío mis mejores deseos para que esta noche de paz sea tan solo el comienzo de un año pleno de éxito. ¡Feliz Año Viejo!
- A mi familia, el mayor regalo de todos, que este 2026 nos regale salud, momentos de felicidad y muchas bendiciones.
- Gracias por ser mi fortaleza, familia. ¡Feliz año 2026!
- La verdadera riqueza está en nuestra familia y en los que amamos. Que este nuevo año nos regale muchos más momentos juntos.
- Que el amor, la paz y la armonía reinen en nuestro hogar este nuevo año. ¡Feliz año 2026!
- Los recuerdos más hermosos se crean en familia y junto a los que queremos. Que el nuevo año nos regale muchos momentos para compartir con ellos.
- A mi familia, gracias por ser mi sustento, mi todo. Feliz 2026.
- Que la llegada de este año nuevo sea maravillosa para todos en esta familia amada. ¡Felices fiestas!
- El Año Nuevo es la oportunidad perfecta para agradecer por las lecciones del pasado y valorar las alegrías por venir.
- Reflexiona sobre lo vivido y sueña con lo que está por vivir. ¡Feliz 2026!
- Deja que el 2026 sea el año en que mires hacia atrás sin arrepentimientos y hacia adelante con determinación
- Cada fin es solo un nuevo comienzo. Que tu espíritu se renueve con la llegada del Año Nuevo.
- No esperes a que cambien las estaciones; el cambio comienza dentro de ti. ¡Feliz Año Nuevo!
FRASES CON ¡FELIZ AÑO NUEVO!
- ¡Feliz Año Nuevo! Aunque a tu lado siempre serán años felices.
- ¡No puedo creer que sea esta época del año otra vez! El tiempo vuela cuando nos divertimos. Tengo mucha suerte de haber compartido este año contigo. ¡Feliz 2026!
- Este Año Nuevo viene cargado de las mejores vibras e infinito amor, así que ¡levantemos las copas!
- ¡Feliz Año Nuevo! Siento que puedo superar cualquier cosa contigo a mi lado y espero que tú también sientas lo mismo. Te deseo que se cumplan todos tus deseos en 2026.
- Llenad vuestras copas de burbujas y comenzad a brindar para que el Nuevo Año 2026 llegue bien lleno de eufórica alegría. ¡Feliz Año Nuevo!
- Que la paz y la armonía celebrada en Navidad estén presentes todos los días de tu año nuevo.
- Que el 2026 sea el año en el que tus sueños se hagan realidad, y si no, que al menos te acerquen un poco más a ellos. ¡Feliz Año Nuevo!
- Deseo que este año te traiga nuevas oportunidades, nuevos desafíos y nuevas alegrías. Que nunca te falte la ilusión, la esperanza y la gratitud. ¡Feliz 2026!
- Te deseo que el Año Nuevo te sorprenda con momentos inolvidables, experiencias increíbles y personas maravillosas. Que cada día sea una aventura y una oportunidad de crecer. ¡Feliz 2026 !
- Espero que el 2026 sea el año en el que te atrevas a hacer lo que siempre quisiste, a decir lo que siempre callaste y a sentir lo que siempre temiste. ¡Feliz Año Nuevo!
- Que el Año Nuevo seas feliz con lo que tienes, con lo que eres y con lo que haces. ¡Feliz 2026!
- Deseo que descubras nuevas facetas de ti mismo, nuevas pasiones, nuevos talentos y nuevas formas de expresarte. Que el Año Nuevo sea una fuente de inspiración y creatividad. ¡Feliz 2026!
- Reconcíliate con tu pasado, enamórate de tu presente e ilusiónate con tu futuro. Que el 2026 sea una oportunidad de renovación y transformación. ¡Feliz Año Nuevo!
- Espero que el 2026 te brinde la sabiduría para aprender de tus errores, la fortaleza para superar tus obstáculos y la confianza para alcanzar tus metas. ¡Feliz Año!
- Dale la bienvenida a una ocasión para priorizar tu bienestar, tu salud y tu autoestima. ¡Feliz Año Nuevo!
- Espero que este nuevo año esté lleno de fantasía, de sueños y de ilusiones. ¡Feliz 2026!
- Por más brindis, deseos juntos y retos cumplidos. ¡Feliz Año Nuevo!
- Sé que te encantan las nuevas experiencias, así que espero que el 2026 te brinde nuevas aventuras, nuevos lugares y nuevas culturas. ¡Feliz Año!
- Diviértete, ríete y emociónate. ¡Y que no falte una fiesta, una celebración y muchas alegrías!
- Que el Año Nuevo te acerque a las personas que más quieres, a las que más te apoyan y a las que más te hacen feliz. ¡Feliz 2026!
- Te deseo un año lleno de sorpresas, de curiosidad, de conocimiento y de aprendizaje. ¡Feliz Año Nuevo!
- Espero que el Año Nuevo te dé la paz, la serenidad y la tranquilidad que necesitas. ¡Aunque conmigo no te faltará una buena fiesta!
- Este 2026 te deseo un mejor trabajo y un nuevo amor. ¡Te mereces todo lo bueno!
- Que el 2026 sea un año de acción, de cambio y de mejora. ¡Feliz Año!