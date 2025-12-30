¡Feliz Año 2026! Te compartimos una lista de frases, mensajes, gifs y tarjetas de Año Nuevo para enviar por WhatsApp, Instagram, Facebook y otras redes sociales. A pocas horas de cerrar el año 2025, te invitamos a revisar las frases para enviar los mejores deseos para el año venidero.

En el Año Nuevo, todos quieren desear abundancia y buenas noticias a sus seres queridos y con nuestras frases podrás felicitar de la mejor manera a tus familiares y amigos, con mensajes de éxito y buenos augurios para el 2026.

No te quedes sin enviar el especial mensaje de Feliz Año a las personas que más quieres. A continuación, te compartimos nuestra colección de frases de Año Nuevo 2026 para que saludes de forma creativa, original y comiencen el año de la mejor manera.

ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- Que la suerte te persiga tanto que no puedas escapar de cosas buenas. FOTO DE PINTEREST.COM / PINTEREST.COM

FRASES DE AÑO NUEVO 2026 PARA AMIGOS

Que en estas fiestas la magia sea tu mejor traje, tu sonrisa el mejor regalo, tus ojos el mejor destino, y tu felicidad mi mejor deseo.

La culpa de que la Navidad sea tan sumamente mágica la tienen personas como tú, que haces que todo sea muchísimo más especial.

Mi deseo… Que todo lo que llegue sea mejor de lo que buscas, dure más de lo que esperas y te haga más feliz de lo que pudiste imaginar.

Espero que esta Navidad tu corazón se ilumine cuando te acuerdes de los que ya no están aquí. Ten por seguro que ellos siempre vivirán dentro de ti...

Que la magia del Año Nuevo ilumine tu vida llenando tu corazón de amor y felicidad.

Que la Navidad te devuelva las ilusiones de la infancia, los placeres de la juventud y la tranquilidad del hogar. ¡Feliz Navidad!

Me acabo de cruzar con la Navidad y le he pedido que pase por tu casa con un saco lleno de salud y amor para este nuevo año.

Dejó atrás todo lo negativo para entrar a este nuevo año con positivismo, ganas y mucha fuerza. ¡Feliz 2026 a todos!

Que todo lo vivido este último año te acompañe en el que llega de la mejor manera, con más fuerza, valentía y alegría. ¡Feliz 2026!

¡Feliz Año Nuevo! Que todos tus deseos se hagan realidad en este 2026.

Que Dios ilumine sus corazones y no se olviden de agradecer por todo lo que tienen ¡Felices fiestas!

En este nuevo capítulo de la vida, deseo que tus días se llenen de risas, alegrías, aprendizajes y nuevas aventuras. ¡Feliz Año Nuevo!

¡Feliz y bendecido Año Nuevo para todos! Que como mínimo, sean tan felices como este año, y que encuentren siempre alegría en su camino.

ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- Frases de Año Nuevo 2025 listas para usar: felicitaciones, deseos y mensajes para compartir en WhatsApp, Instagram, Facebook y más. FOTO DE CANVA.COM / CANVA.COM

MÁS FRASES PARA COMPARTIR EN AÑO NUEVO 2026

La magia de la Navidad es la magia de las personas… como tú, que haces que un año se pase volando ¡Feliz Navidad!

Que la paz y la armonía celebrada en Navidad estén presentes todos los días de tu año nuevo. ¡Feliz Año Nuevo!

La riqueza del ser humano se mide por la cantidad y la calidad de los amigos que tiene. Gracias por hacerme millonaria, ¡Feliz Año Nuevo!

Para Navidad, felicidad. Para Año Nuevo, prosperidad. Y para siempre: ¡nuestra amistad!

Agradezco tenerlos en mi vida. Por un 2026 lleno de bendiciones y de amor familiar.

Feliz Año Nuevo, familia querida. Recemos para que este 2026 esté lleno de momentos especiales, amor y mucha salud para todos.

Que la paz, el amor y la alegría te acompañen en cada paso que des en el 2026 y el resto de tu vida.

Que el próximo año te regale 365 días de amor, salud, y prosperidad. ¡Feliz Año Nuevo!

Cuando sean las 11:59 de la noche del día 31 recuerda que una persona que está lejos se acuerda de ti y te quiere mucho. Por un 2026 que nos permita encontrarnos.

Que cada día de 2026 nos traiga nuevas razones para ser felices. ¡Feliz Año Nuevo, familia querida!

Que este nuevo año 2026 te colme de bendiciones y alegrías.

¡Feliz Año Nuevo 2026! Que la paz y el amor te acompañen siempre.

Que el nuevo año te traiga salud, prosperidad y felicidad.

¡Feliz 2026! Que cada día esté lleno de luz y esperanza.

En este año nuevo te deseo 12 meses de abundancia y éxito.

Feliz 2026, que Dios te bendiga en cada paso que des.

La magia en los nuevos comienzos es verdaderamente la más poderosa de todas. ¡Feliz 2026!

No dejes que las sombras del ayer estropeen el sol del mañana... ¡Feliz año nuevo!

Aprovecha cada día, este 2026 es un lienzo en blanco que está esperando ser pintado con tus logros.

La vida es corta. ¡Sueña a lo grande y aprovecha el 2026!

Nuevas aventuras están a la vuelta de la esquina. ¡Feliz Año Nuevo!

Disfruta, agradece y arriésgate, tienes 365 días más para hacerlo.

Lo bonito de un año nuevo es que viene todo lleno de días sin estrenar.

ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- Encuentra 100 frases originales para Año Nuevo 2026 sobre éxito, abundancia, amor y esperanza, ideales para tarjetas, estados y publicaciones. FOTO DE CANVA.COM / CANVA.COM

FRASES CORTAS POR AÑO NUEVO 2026

¡Abran paso al 2026!

Te lo dije hace 365 días, pero te lo repito otra vez: ¡Feliz Año Nuevo!

Que el nuevo año te bendiga con salud, riqueza y felicidad.

Fuera lo viejo, dentro lo nuevo. ¡Feliz Año Nuevo!

Espero que aproveches al máximo este 2026.

Que el nuevo año te traiga paz, alegría y felicidad.

Te deseo a ti y a los tuyos, salud y prosperidad en este nuevo año.

¡Ojalá todos tus sueños se hagan realidad en este nuevo año!

Que este 2026 te colme de bendiciones y alegrías en todo lo que te propones.

Que el nuevo año te traiga salud, prosperidad y colme a tu familia y amigos de bendiciones.

¡Feliz 2026! Que cada día esté lleno de luz y esperanza.

Que el 2026 sea un año de abundancia y éxito para ti.

¡Feliz Año Nuevo! Que Dios te bendiga en cada paso que des y te acompañe en cada decisión.

Que el nuevo año te regale momentos inolvidables y felices.

Brindemos por un 2026 de crecimiento, éxitos y amor.

¡Feliz Año Nuevo 2026! Que la felicidad y la salud te acompañen.

Que el nuevo año te traiga muchas razones para sonreír.

¡Feliz 2026! Que la prosperidad y la paz te sigan siempre.

Que el 2026 sea un año lleno de bendiciones y amor.

¡Feliz Año Nuevo! Que cada día esté lleno de alegría y esperanza.

Que el nuevo año te traiga felicidad y éxito en todo lo que hagas.

¡Feliz 2026! Que la paz y la armonía reinen en tu vida y a tu alrededor.

Que este 2026 te traiga muchas razones para sonreír.

¡Feliz 2026! Que la felicidad y el amor llenen tu vida.

Que el 2026 sea un año de crecimiento, amor y salud.

¡Feliz Año Nuevo! Que la bondad y la generosidad te rodeen siempre.

Brindo por un año lleno de crecimiento y éxito. Espero este 2026 te regale momentos mágicos y especiales.

¡Feliz 2026! Que la salud y la prosperidad te sigan siempre.

Que el 2026 te traiga nuevas oportunidades y bendiciones.

¡Feliz Año Nuevo! Que la alegría y la paz llenen tu hogar.

Las mejores tarjetas para compartir por el Año Nuevo 2026 (Foto: Pixabay)

MÁS FRASES POR AÑO NUEVO

Cada año que paso contigo es mejor que el anterior. Por seguir creando más recuerdos en 2026.

Que el Año Nuevo te traiga tanto amor y felicidad como tú me das cada día.

¡Te deseo, a ti y a tu familia, salud y felicidad en el nuevo año!

Cuando suenen las doce campanadas, cierra los ojos y pide un deseo al Año Nuevo, a esa hora yo haré lo mismo. Mi deseo: ¡Que el tuyo se haga realidad! ¡Feliz Año!

Deseo que la paz se muestre en tu vida, el amor y la alegría inunde tu alma, y de corazón te deseo todo lo mejor. ¡Feliz Año Nuevo!

Por nuestro pasado, nuestro presente, pero, sobre todo, por nuestro futuro juntos. ¡Que este 2026 sea un año espectacular!

Cuando sean las doce de la noche, cierra tus ojos y pide un deseo para este año. Yo también haré lo mismo y pediré para que tu deseo se haga realidad. ¡Feliz Año Nuevo!

Te envío mis mejores deseos para que esta noche de paz sea tan solo el comienzo de un año pleno de éxito. ¡Feliz Año Viejo!

A mi familia, el mayor regalo de todos, que este 2026 nos regale salud, momentos de felicidad y muchas bendiciones.

Gracias por ser mi fortaleza, familia. ¡Feliz año 2026!

La verdadera riqueza está en nuestra familia y en los que amamos. Que este nuevo año nos regale muchos más momentos juntos.

Que el amor, la paz y la armonía reinen en nuestro hogar este nuevo año. ¡Feliz año 2026!

Los recuerdos más hermosos se crean en familia y junto a los que queremos. Que el nuevo año nos regale muchos momentos para compartir con ellos.

A mi familia, gracias por ser mi sustento, mi todo. Feliz 2026.

Que la llegada de este año nuevo sea maravillosa para todos en esta familia amada. ¡Felices fiestas!

El Año Nuevo es la oportunidad perfecta para agradecer por las lecciones del pasado y valorar las alegrías por venir.

Reflexiona sobre lo vivido y sueña con lo que está por vivir. ¡Feliz 2026!

Deja que el 2026 sea el año en que mires hacia atrás sin arrepentimientos y hacia adelante con determinación

Cada fin es solo un nuevo comienzo. Que tu espíritu se renueve con la llegada del Año Nuevo.

No esperes a que cambien las estaciones; el cambio comienza dentro de ti. ¡Feliz Año Nuevo!

FRASES CON ¡FELIZ AÑO NUEVO!

ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- Encuentra ideas de tarjetas y postales de Año Nuevo 2026 listas para editar, descargar o imprimir, perfectas para compartir en redes sociales o entregar en mano. FOTO DE CANVA.COM / CANVA.COM

¡Feliz Año Nuevo! Aunque a tu lado siempre serán años felices.

¡No puedo creer que sea esta época del año otra vez! El tiempo vuela cuando nos divertimos. Tengo mucha suerte de haber compartido este año contigo. ¡Feliz 2026!

Este Año Nuevo viene cargado de las mejores vibras e infinito amor, así que ¡levantemos las copas!

¡Feliz Año Nuevo! Siento que puedo superar cualquier cosa contigo a mi lado y espero que tú también sientas lo mismo. Te deseo que se cumplan todos tus deseos en 2026.

Llenad vuestras copas de burbujas y comenzad a brindar para que el Nuevo Año 2026 llegue bien lleno de eufórica alegría. ¡Feliz Año Nuevo!

Que la paz y la armonía celebrada en Navidad estén presentes todos los días de tu año nuevo.

Que el 2026 sea el año en el que tus sueños se hagan realidad, y si no, que al menos te acerquen un poco más a ellos. ¡Feliz Año Nuevo!

Deseo que este año te traiga nuevas oportunidades, nuevos desafíos y nuevas alegrías. Que nunca te falte la ilusión, la esperanza y la gratitud. ¡Feliz 2026!

Te deseo que el Año Nuevo te sorprenda con momentos inolvidables, experiencias increíbles y personas maravillosas. Que cada día sea una aventura y una oportunidad de crecer. ¡Feliz 2026 !

Espero que el 2026 sea el año en el que te atrevas a hacer lo que siempre quisiste, a decir lo que siempre callaste y a sentir lo que siempre temiste. ¡Feliz Año Nuevo!

Que el Año Nuevo seas feliz con lo que tienes, con lo que eres y con lo que haces. ¡Feliz 2026!

Deseo que descubras nuevas facetas de ti mismo, nuevas pasiones, nuevos talentos y nuevas formas de expresarte. Que el Año Nuevo sea una fuente de inspiración y creatividad. ¡Feliz 2026!

Reconcíliate con tu pasado, enamórate de tu presente e ilusiónate con tu futuro. Que el 2026 sea una oportunidad de renovación y transformación. ¡Feliz Año Nuevo!

Espero que el 2026 te brinde la sabiduría para aprender de tus errores, la fortaleza para superar tus obstáculos y la confianza para alcanzar tus metas. ¡Feliz Año!

Dale la bienvenida a una ocasión para priorizar tu bienestar, tu salud y tu autoestima. ¡Feliz Año Nuevo!

Espero que este nuevo año esté lleno de fantasía, de sueños y de ilusiones. ¡Feliz 2026!

Por más brindis, deseos juntos y retos cumplidos. ¡Feliz Año Nuevo!

Sé que te encantan las nuevas experiencias, así que espero que el 2026 te brinde nuevas aventuras, nuevos lugares y nuevas culturas. ¡Feliz Año!

Diviértete, ríete y emociónate. ¡Y que no falte una fiesta, una celebración y muchas alegrías!

Que el Año Nuevo te acerque a las personas que más quieres, a las que más te apoyan y a las que más te hacen feliz. ¡Feliz 2026!

Te deseo un año lleno de sorpresas, de curiosidad, de conocimiento y de aprendizaje. ¡Feliz Año Nuevo!

Espero que el Año Nuevo te dé la paz, la serenidad y la tranquilidad que necesitas. ¡Aunque conmigo no te faltará una buena fiesta!

Este 2026 te deseo un mejor trabajo y un nuevo amor. ¡Te mereces todo lo bueno!

Que el 2026 sea un año de acción, de cambio y de mejora. ¡Feliz Año!

IMÁGENES CON FRASES DE AÑO NUEVO 2026

Año nuevo