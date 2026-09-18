Por Redacción EC

Con la llegada de la primavera también regresa una tradición que cada 21 de septiembre cobra protagonismo: obsequiar flores amarillas. Este detalle, cargado de significado, suele asociarse con la alegría, la ilusión y la oportunidad de comenzar una nueva etapa, una costumbre que ha ganado popularidad entre personas de distintas edades, especialmente a través de las redes sociales. Si ya elegiste el ramo que entregarás, ahora solo falta encontrar las palabras ideales para acompañarlo. A continuación, encontrarás 51 frases y dedicatorias que pueden ayudarte a expresar tus sentimientos y darle un toque más especial a este gesto.

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ElucidarioProvee contexto, definición y detalle de un tópico específico.