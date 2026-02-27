Actualmente, en el Perú existen algunas universidades que son consideradas como las más exigentes y estrictas en cuanto a las pruebas de admisión y sistema educativo, por lo que sus postulantes se preparan arduamente en materias como matemáticas, ciencias y comunicación, con el objetivo de ingresar a algunas de ellas. Precisamente, una historia de superación y perseverancia ha captado la atención tras conocerse los resultados del último examen de admisión de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), en el que un adolescente de 14 años logró ingresar a la carrera de Ingeniería Química. Se trata de Thiago Viviano, quien se encuentra cursando el nivel secundaria, se convirtió en el postulante más joven de la prueba de ingreso. Sin embargo, un inesperado detalle le impide obtener la ansiada vacante a una de las casas de estudios más destacadas del país. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿POR QUÉ EL ESCOLAR DE 14 AÑOS NO OBTUVO LA VACANTE PARA INGRESAR A LA UNI?

Con un brillante historial académico, Thiago Gadiel Viviano Durán decidió a los 9 años postular a la carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán (Unheval) motivado por su profesor, aunque no obtuvo los resultados que esperaba en ese momento. A pesar de las adversidades, el adolescente, quien nació en Huánuco el 1 de enero del 2012, volvió a rendir al siguiente año el examen e ingresó a la carrera de Matemáticas y Física en la misma universidad con solo 10 años. Eso no es todo, el joven escolar afrontó, probablemente, uno de los retos más decisivos de su vida al rendir el examen de admisión 2026-I de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), donde alcanzó una de las 1 800 vacantes disponibles con 1 153 puntos, lo cual equivale a una nota de 12, conforme comparte Andina.

🎓 El postulante más joven del examen UNI 2026-I tiene 14 años y es de Huánuco. Con disciplina, perseverancia y el ejemplo de su familia, Thiago demuestra que los sueños no tienen edad. Pero esta semana enfrenta uno de los exámenes más exigentes del país. https://t.co/qucIc0GtwR pic.twitter.com/qZGStOtgHm — Agencia Andina (@Agencia_Andina) February 17, 2026

Esto, sin duda, le aseguraba una vacante en la carrera de Ingeniería Química de la UNI; sin embargo, debido a su edad y a que aún cursa el segundo año de secundaria, deberá esperar hasta culminar la etapa escolar para hacerla efectiva. Previamente, como parte de una estrategia de aprendizaje y al fortalecimiento de su nivel competitivo, el joven huanuqueño desarrolló exámenes en universidades como la UNAC, San Marcos y la Unheval, donde tuvo buenos resultados. Asimismo, Thiago confesó que ahora su nuevo objetivo profesional es postular una vez más a la UNMSM y a la UNI para la carrera de Ingeniería Civil, con miras a alcanzar posteriormente el cómputo general, así como acceder a un cupo en la National Aeronautics and Space Administration (NASA). “Estas carreras de ingeniería son muy exigentes y requieren un alto puntaje para obtener una vacante”, dijo a la Agencia Andina.

¿EN QUÉ PREGUNTA SUELEN FALLAR LOS POSTULANTES DURANTE EL EXAMEN DE ADMISIÓN?

A través del canal de YouTube, Academia Internet, el docente Salvattore Vargas, explicó uno de los problemas más frecuentes que tienen los postulantes en cuanto a geometría en el examen de admisión. Durante la prueba, los aspirantes reciben un gráfico con información específica en el que deben obtener un resultado, pero la equivocación que cometen muchos de los jóvenes es que se basan en el aspecto de la imagen. Es decir, varios suponen que la figura representa un triángulo pitagórico con lados de 3, 4 y 5, teniendo como resultado el valor de “X” es 9.

Lo cierto es que no es así, ya que, según el profesor peruano, en geometría todo debe estar definido y continuar con un enfoque lógico y matemático para encontrar la respuesta correcta. Por lo tanto, la solución es dividir la figura con los datos que se haya brindado y aplicar el teorema de Pitágoras. Así, el cálculo adecuado revela que el valor de “X” es la raíz cuadrada de 71, por lo que se prescinde de la suposición equivocada al inicio. “En geometría, no puedes asumir que ciertos segmentos son paralelos o que los ángulos miden 90 grados sin que la pregunta lo indique explícitamente. Todo debe estar definido y demostrado”, detalló Vargas.