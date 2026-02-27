Por Redacción EC

Actualmente, en el Perú existen algunas universidades que son consideradas como las más exigentes y estrictas en cuanto a las pruebas de admisión y sistema educativo, por lo que sus postulantes se preparan arduamente en materias como matemáticas, ciencias y comunicación, con el objetivo de ingresar a algunas de ellas. Precisamente, una historia de superación y perseverancia ha captado la atención tras conocerse los resultados del último examen de admisión de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), en el que un adolescente de 14 años logró ingresar a la carrera de Ingeniería Química. Se trata de Thiago Viviano, quien se encuentra cursando el nivel secundaria, se convirtió en el postulante más joven de la prueba de ingreso. Sin embargo, un inesperado detalle le impide obtener la ansiada vacante a una de las casas de estudios más destacadas del país. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.