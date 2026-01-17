El renovado interés de la administración de Donald Trump por Groenlandia ha sacudido el panorama geopolítico, rescatando del olvido la importancia de este enclave ártico para la seguridad de Estados Unidos. Esta intención de compra o control estratégico no solo ha generado tensiones diplomáticas con Europa, sino que ha despertado la curiosidad del público sobre qué tan lejos se encuentra realmente este gigante de hielo de las costas norteamericanas.

A pesar de ser percibida como un destino remoto y gélido, su ubicación en el Atlántico Norte la sitúa en una posición clave entre América y Europa. Descubre dónde se localiza exactamente, los kilómetros que la separan de las principales metrópolis de EE. UU. y las razones de peso que la mantienen bajo la constante vigilancia de Washington.

¿DÓNDE SE UBICA EXACTAMENTE GROENLANDIA?

Geográficamente, este territorio pertenece a la masa continental de América del Norte, aunque políticamente funciona bajo un sistema de autogobierno vinculado al Reino de Dinamarca. Se encuentra enclavada en el círculo polar ártico, lo que la convierte en una de las zonas con temperaturas más bajas del planeta.

¿QUÉ TAN CERCA ESTÁ GROENLANDIA DE ESTADOS UNIDOS?

Lass distancias aéreas varían según el punto de partida:

Desde el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (Nueva York): Se encuentra a unos 2,982 kilómetros (1,852 millas) de Nuuk, la capital groenlandesa.

Desde el Aeropuerto Internacional de Baltimore (Washington): La separación es de 3,224 kilómetros (2,003 millas) hasta la capital de la isla.

Desde el Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth (Texas): La distancia aumenta hasta los 4,935 kilómetros (3,066 millas) para llegar a Ilulissat.

¿CÓMO SE PUEDE VIAJAR DESDE EL TERRITORIO ESTADOUNIDENSE HASTA LA ISLA?

Aunque no existen trayectos cortos de conexión directa masiva, diversas rutas comerciales permiten el traslado. El tiempo que un viajero debe invertir depende considerablemente de las escalas, siendo el trayecto desde Baltimore el más “rápido” con un promedio de 11 horas y 10 minutos.

En contraste, las salidas desde Nueva York pueden extenderse hasta las 20 horas dependiendo de la logística de los transbordos, mientras que desde Dallas el vuelo suele rondar las 18 horas.

Respecto a la inversión económica, el boleto promedio tiene un valor aproximado de 2,220 dólares partiendo desde la zona de Washington, según informa el diario La Nación.

Mapa que muestra la ubicación de Groenlandia y su capital, Nuuk, además de Canadá, Estados Unidos y Dinamarca.

¿POR QUÉ ESTA ISLA ES TAN RELEVANTE PARA LA SEGURIDAD NACIONAL DE ESTADOS UNIDOS?

La importancia de Groenlandia para Washington es, ante todo, una cuestión de defensa y vigilancia táctica. En su suelo opera la Base Espacial Pituffik (antiguamente Thule), la instalación militar más septentrional de Estados Unidos, activa desde 1951. Este enclave es vital para la detección temprana de proyectiles balísticos y el monitoreo del espacio.

Si bien la administración de Trump ha reiterado que el control de la isla es una prioridad estratégica, los voceros de la Casa Blanca han aclarado lo siguiente:

La diplomacia es y será siempre la herramienta predilecta para cualquier negociación sobre el futuro de la isla.

No existe intención alguna de ejecutar una intervención militar, descartando escenarios de guerra por este territorio.

El interés estadounidense se centra en la seguridad nacional y la estabilidad de la región ártica.

