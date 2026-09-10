Un subcomisario y su leal oficial y compañero de jornadas se encuentran frente a la tarea de su vida cuando una noche les reportan la aparición del cadáver del embajador ruso en Buenos Aires, Argentina. Lo que podría tomarse como un crimen más en una ciudad agitada, toma otros matices cuando –para algunos—bien podría generar un conflicto diplomático entre potencias y, ¡Dios no lo permita! La Tercera Guerra Mundial. Así podríamos resumir “Gutiérrez is mai neim”, la más reciente serie de Hulu Latinoamérica que llegó hace unos días al streaming con Darío Barassi y Yayo Guridi como protagonistas.

Fuera de Argentina, a Barassi se le conoce menos que a Guridi, quien era una pieza clave dentro de los hoy extintos programas cómicos conducidos por Marcelo Tinelli (Videomatch, Showmatch y demás). No obstante, en el último tiempo –aprovechando la fiebre del streaming, que tiene a Argentina como uno de los países donde se invierte más en producciones—Darío Barassi ha saltado a la palestra en distintas producciones, fundamentalmente adscritas a la comedia.

Como protagonista, Barassi lideró “C.H.U.E.C.O.”, una serie internacional en la que interpretaba a Juan Gustozzi, un padre de familia que, tras quedar viudo, debe aceptar cuidar a un atrevido mono para, a cambio, recibir una cuantiosa fortuna a manera de herencia. En la propuesta, el actor y conductor de TV despliega no solo humor, sino también una capacidad notable para relacionarse con quienes interpretan a sus hijos, pero también con personajes secundarios y/o recurrentes, que en pantallas no se la pondrán fácil al momento de ‘proteger’ al intrépido chimpancé.

Yayo y Barassi en una escena de la serie "Gutiérrez is mai neim" de Hulu.

También se ha visto a Barassi en algunos episodios de “El encargado”, ese éxito de Disney+ creado por Mariano Cohn y Gastón Duprat que tiene a Guillermo Francella interpretando al portero de un edificio cualquiera de Buenos Aires que, de un momento a otro, debe desplegar varias personalidades para defender con uñas y dientes lo poco que tiene (un cuartito de la azotea del inmueble). No es usual que en Latinoamérica los proyectos del streaming se extiendan más de una o quizás dos temporadas. “El encargado” lo ha logrado y, es más, lanzará en breve un spin off.

Aquellos que conocen a Yayo Guiridi de su etapa junto a Marcelo Tinelli lo recordarán como uno de los más ácidos humoristas que pisaron dicho espacio. Con una envidiable rapidez para respuestas ingeniosas, su personaje hizo de las suyas con invitados e invitadas que terminaron incluso al borde de las lágrimas en una época en donde lo políticamente correcto tenía otra definición.

HUMOR DE ALTO VUELO

En “Gutierez is mai neim”, Barassi es Roberto Gutiérrez, un subcomisario sin mayores aspiraciones que cumplir su jornada laboral. Guridi es, a su vez, el teniente Rubén Torcoletti, un divorciado policía que combina lucidez con muy pocas palabras y varios inconvenientes personales, como la crianza compartida de su hija adolescente, las exigencias de una amante en la oficina, etc. El estado civil de los protagonistas no es un tema menor porque en la serie dirigida por Jesús Braceras ambos parecen dispuestos a resolver los problemas casi 24/7.

Un sumamente convincente Abián Vainstein en su rol del comisario Capote.

Pero imaginar a Gutiérrez y Torcoletti no sería posible sin el mundillo que los rodea. Ambos pertenecen a una comisaría cualquiera del conurbano de Buenos Aires. La serie no muestra interés por situarnos en un momento histórico de la Argentina, y uno puede identificar ciertas incongruencias, como computadoras y monitores viejos frente a celulares que pueden traducir idioma y leerte el resultado en altavoz. En esta dependencia pública trabajan, primero, el comisario jefe Capote, interpretado por un notable Abian Vainstein. Luego, hay agentes que, situados en Lima, Quito o Asunción, encajarían perfectamente, por su lentitud, torpeza o desidia. No obstante, la comisaría cuenta también con elementos positivos. La oficial Ventura, interpretada por la actriz e influencer Juli Savioli (una sorpresa para el público no argentino) se desplaza con la frescura de un recién egresado de la academia de policías. Ella ‘salva el pellejo’ y le ‘hace la tarea’ muchas veces a nuestros divertidos Gutiérrez y Torcoletti.

Decíamos al inicio de esta nota que el tema que alimenta la trama es la búsqueda del asesino del embajador ruso en Argentina. Un delito de este tipo motiva que los medios pongan atención sobre esta humilde zona de Buenos Aires. Es así como, en un arranque de nacionalismo y vocación, Gutiérrez rechaza ceder su jurisdicción a la CIA (que también investiga el caso) y toma rápidamente cartas en el asunto.

La revelación del elenco, la joven actriz, cantante e influencer Juli Savioli.

La prolijidad del agente Robinson, enviado por la CIA para aclarar el crimen y así retirarle cualquier tipo de responsabilidad al gobierno estadounidense, contrasta, entonces, con lo precario del ‘mundo Gutiérrez’. La serie de Hulu Latinoamérica es un constante muestreo de diferencias. De las armas modernas y los implementos tecnológicos que usa la CIA, al viejo carro en que se desplaza un subcomisario bonaerense, pasando por las puertas de la comisaría que no cierran ‘sin truco’. En una Latinoamérica pobre, el esfuerzo de humildes policías vale por dos. Así es como, en adelante, se intentará resolver un asesinato que sí dio la vuelta al mundo, pero que no ocasionará una Tercera Guerra Mundial.

Otro pilar que sostiene la serie de Hulu tiene que ver con la exposición de valores. La amistad de Gutiérrez y ‘Torco’ es a prueba de balas. Y quizás ambos se sienten tan bien juntos porque en el fondo esconden una soledad inmensa. Al subcomisario, su padre –único familiar visible—lo rechaza cada vez que puede y, además, su ‘ilusión’ de novia está a miles de kilómetros de distancia, por lo que habla con ella mediante ondas de radio. Por su parte, al teniente interpretado por Yayo Guriri no le alcanza tiempo para encontrarse con su hija adolescente (pero cuando lo logra, la química es notable), y además debe esconder lo que siente por una compañera de trabajo.

El elenco de la serie "Gutierrez is mai neim".

“Gutiérrez is mai neim” no explota la ‘argentinidad’ como sí lo hacen otras series, aunque hay elementos imposibles de soslayar como las recurrentes parrillas para celebrar algún logro. Sí hay una intención por remarcar el carácter popular de la historia, con la voz de un ‘chatarrero’ que se cuela apenas terminado de aparecer en pantalla el logo de la serie. Lo mismo con elementos como inmigración. En un país tan poblado de comunidades provenientes de todo el orbe, resulta muy natural mostrar esta realidad. Así, pues, la ‘novia’ del embajador es una rusa que se corta el pelo en un salón donde todas las clientas parecen saber hasta su talla de zapatos, o los primeros sospechosos del crimen son una banda de rusos que atemoriza el conurbano bonaerense.

Como se ha dicho ya, “Gutiérez is mai neim” tiene entre sus puntos fuertes el humor, claro, pero también los momentos emotivos, la exposición de la soledad de sus personajes (cuando el personaje interpretado por Barassi se preocupa por cómo terminará su amigo ‘Torco’ tras ser baleado, la sensación de cariño es genuina), lo mismo con la revelación de lo precario del sistema de seguridad en una Latinoamérica en crisis. En el extremo opuesto, los varios giros y ‘revelaciones’ que van surgiendo hasta el episodio 8 (el final) lastiman un poco la propuesta. Nada de esto, sin embargo, borra el desempeño de Barassi, un actor cuajado, que en cada nuevo proyecto ratifica su madurez interpretativa, y que esta vez acompañado por el perspicaz Yayo, conforman una dupla capaz de sobrevivir, al menos, un par de temporadas más. Claro que sí.