Este jueves 1 de mayo se celebra en nuestro país el Día Internacional del Trabajo. Considerando que este día fue decretado como feriado nacional tanto para el sector público y privado, muchos trabajadores tienen derecho a un descanso remunerado, pero en caso de que presten servicios durante esa fecha, deberán recibir un pago triple por su jornada laboral. En este sentido, a continuación te contamos todos los detalles de la compensación económica que reciben los trabajadores en feriados.

¿CUÁNTO TE DEBEN PAGAR SI TRABAJAS ESTE 1 DE MAYO?

Según la Cámara de Comercio de Lima (CCL), si un empleado trabaja en un día feriado debido a necesidades de la empresa o rotación de turnos, y no recibe un día libre en sustitución, debe recibir una compensación económica equivalente a tres veces su salario habitual por esa jornada laboral. Esto se debe a tres conceptos:

La remuneración correspondiente al feriado, la cual ya forma parte del sueldo mensual del trabajador.

La remuneración diaria por las horas laboradas durante el feriado.

El monto adicional equivalente al 100% de la remuneración diaria por el trabajo realizado en el feriado.

Foto: Pexels

¿CÓMO CALCULAR TU PAGO POR LABORAR EN UN FERIADO?

Pondremos como ejemplo a un trabajador que tiene un sueldo mensual de 1,025 soles. La remuneración diaria de esta cifra se calcula dividiendo su salario mensual entre 30 días, lo que resulta en 34.17 soles por día. Debido a que la compensación por trabajar en feriado es equivalente a tres veces su remuneración diaria, el monto a recibir sería de 102.51 soles.

(Foto: Freepik)

¿QUÉ OCURRE SI TU DÍA DE DESCANSO SEMANAL COINCIDE CON UN FERIADO?

Si tu día libre semanal coincide con un feriado calendario y no se te otorga otro día de descanso compensatorio, la ley establece que recibirás una compensación especial.

Esta normativa implica que, además de tu remuneración habitual por el día feriado, se te abonarán tres remuneraciones diarias adicionales, sumando un total de cuatro pagos correspondientes a ese día. Por ejemplo, si tu remuneración diaria es de 100 soles, en esta situación particular percibirías 400 soles.

¿EL VIERNES 2 DE MAYO SERÁ DÍA LIBRE?

Según el Decreto Supremo 042-2025-PCM, el viernes 2 de mayo fue declarado por el Gobierno como día no laborable. Esto significa que los empleados estatales no acudirán a sus centros de trabajo en esa fecha, aunque las horas dejadas de laborar deberán ser compensadas posteriormente, según lo establecido por la normativa.

En cuanto al sector privado, la situación es diferente. La decisión de otorgar o no el día libre este viernes quedará sujeta a un acuerdo mutuo entre empleadores y trabajadores. En caso de no llegar a un consenso, la última palabra la tendrá el empleador. Es importante destacar que las empresas privadas que ofrecen servicios esenciales (salud, agua, electricidad, etc.) tienen la facultad de determinar qué trabajadores deberán laborar para garantizar la continuidad de sus operaciones cruciales, según explica RPP.