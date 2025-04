Hoy los procesos de evaluación donde se les brinda a miles de personas la posibilidad de rendir prueba con la finalidad de poder terminar ingresando a prestigiosas casas de estudios, vienen llamando la atención gracias al Examen de Admisión 2025 que llevó a cabo la Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV). A propósito de precisamente el evento como tal, hoy es viral en TikTok esta inspiradora historia que protagoniza joven peruano que se levantó por la madrugada para llegar temprano a rendir prueba convocada, y finalmente terminó cumpliendo su sueño.

LA HISTORIA VIRAL EN TIKTOK DONDE JOVEN POSTULANTE A LA UNFV LLAMA LA ATENCIÓN POR HABER LLEGADO A RENDIR EXAMEN DE ADMISIÓN DE MADRUGADA

El esfuerzo para lograr metas muchas veces rinde sus frutos, siendo la puntualidad un valor que en esta ocasión puso en práctica un joven peruano para llegar puntual a la sede de la UNFV, y así rendir sin inconvenientes el Examen de Admisión 2025 programado para el 20 de abril.

Mediante video publicado por el Grupo Preuni, hoy el TikTok viral revela cómo es que Oliver terminó siendo el primero de la larga cola formada para ingresar a instalaciones de dicha institución, y asegurarse un lugar privilegiado en aula asignada con el objetivo de convertirse en el próximo psicólogo villarrealino.

“Aquí llegué a las 4, (pero) de mi casa salí a las 2.30 a.m.”, cuenta en un primer instante dicho joven postulante que llegaba a la sede de la UNFV desde Ancón, y el 20 de abril postuló por primera vez a una institución de educación superior de manera general, escogiendo la especialidad mencionada porque tiene parientes y amigos estudiando ahí mismo.

ASÍ COMO EN LA UNFV, ESTE JOVEN POSTULANTE SE VUELVE VIRAL TRAS LLEGAR PRIMERO A RECONOCIDA UNIVERSIDAD PARA RENDIR EXAMEN DE ADMISIÓN

Existen comportamientos o acciones que definitivamente resaltan y llaman la atención por representar valores como la puntualidad, siendo en esta oportunidad joven postulante a Examen de Admisión 2025-II programado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), quien protagoniza video viral tras haberse anticipado a los demás, y llegado con varias horas de anticipación a Puerta 6 de Ciudad Universitaria.

De acuerdo a las imágenes compartidas por Academia Aula 20, Jesús Antonio Bonilla Huamán revela que salió de su casa en Puente Piedra a las 2.30 a.m., y junto a sus padres emprendió viaje hacia Cercado de Lima donde figura ubicada la sede principal de la ‘Decana de América’.

Buscando alcanzar una vacante para estudiar Criminalística Financiera Forense en UNMSM, dicho joven fue captado en plena madrugada esperando la apertura de Puerta 6 programada para las 6 a.m., y aunque hasta las 8.30 todavía tenía tiempo para ingresar a Ciudad Universitaria, prefirió asegurar lugar con la finalidad de evitar inconvenientes muchas veces ocurridos por la distancia entre lugares.

Cabe resaltar, que tras revisión de listado de ingresantes a la prestigiosa casa de estudios por pruebas rendidas el 1 y 2 de marzo, pudo constatarse la presencia de Jesús Antonio Bonilla Huamán como uno de los 100 nuevos ‘cachimbos’ cuyo esfuerzo lo hará instruirse durante 5 años a fin de obtener título de Contador Público.

OTRA SORPRENDENTE HISTORIA QUE RELATA PASAJES SOBRE EL INGRESO DE JOVEN PERUANA CON DISCAPACIDAD VISUAL A LA UNMSM

Entre el 1 y 9 de marzo, miles de jóvenes se dieron cita en la Ciudad Universitaria de la UNMSM a fin de rendir el Examen de Admisión 2025-II que les permita ingresar y cumplir el sueño de pertenecer a la ‘Decana de América’, tal y como ha logrado conseguirlo una joven peruana cuya discapacidad visual no terminó desanimándola.

A través de medios como La República, hoy se da a conocer la historia de Norma Flores Segura, quien participó de proceso mediante el cual finalmente obtuvo el cuarto lugar según orden de mérito, y a partir de fines de marzo iniciará periodo académico llevando materias vinculadas a la Psicología.

“Algunas veces quería dejar la academia, me sentía agotada y pensaba que ya no podía más, pero mi sueño de tener una carrera y ser independiente me motivó a continuar”, expresó la joven peruana con discapacidad visual tras aprobar de manera exitosa el Examen de Admisión 2025-II, y convertirse en ‘cachimba’ sanmarquina, no sin antes mencionar también que “si enfrentan obstáculos, busquen una salida”, y agradecer el apoyo familiar recibido durante periodo de preparación.