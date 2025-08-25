La carrera de estilista y peluquero es una de las más valoradas en el mundo de la moda y la belleza. Son ellos los encargados de realizar el estilo de corte, peinado o maquillaje de su cliente, y que todos estos factores armonicen de una manera estéticamente agradable. Y, este lunes 25 de agosto, con el motivo de darle un justo reconocimiento a estos profesionales, se celebra el Día del Estilista y el Peluquero. A continuación, te contamos mucho más sobre esta fecha.

¿Por qué se celebra este 25 de agosto y cuál es su origen?

Primero, es necesaria una aclaración, los peluqueros, peluqueras y barberos están incluidos cuando nos referimos a estilistas. Estos profesionales han estudiado con el objetivo de convertirse en unos verdaderos artífices de la belleza y la moda. Aunque claro, ellos siempre tendrán en cuenta cuál es la meta personal del cliente en este sentido.

Esta fecha nació en el siglo XVII, en una época en que la profesión de peluquero era estrictamente realizada por plebeyos del sexo masculino. Su única tarea era mantener y cuidar el cabello de las pelucas que eran comúnmente usadas por las personas pertenecientes a la nobleza.

Entre todos los días posibles, se seleccionó el 25 de agosto para el festejo, esto debido a la Santificación de Luis IX, Rey de Francia, la cual estuvo a cargo de la Iglesia Católica.

Uno de los aspectos que más resalta sobre su reinado es que, pese a las críticas que recibió en su momento, Luis IX declaró al peluquero como un individuo libre, poniéndolo a la par de caballeros, jueces, médicos y otras profesiones de gran respeto y admiración. Además, le dio la autoridad de usar un espadín para que forme parte de los accesorios de su vestimenta, el cual representaba una forma de diferenciarse del resto.

Chris Appleton compartió recientemente algunos consejos para elegir el mejor peinado según la forma de tu rostro. (Foto referencial: Freepik)

¿Por qué alguien decide convertirse en estilista?

A continuación, según ftccollege.edu, te contamos qué virtudes se reflejarán en ti una vez que te hayas convertido en estilista:

-Desarrollas mucho la creatividad

-Quieres empoderar a los demás

-Adoptas tendencias de belleza en evolución

Qué artículos necesitas para tener tu propio salón de belleza

Según Business Amazon, estos son algunos de los accesorios indispensables que debes adquirir para tener tu propio salón de belleza:

Toallas de mano resistentes a los blanqueadores

Capas profesionales para peluquerías

Horquillas para peinados de estilistas

Cepillos para colocación de tinturas

Guantes profesionales para teñir el cabello

Gorros para procesamiento del color del cabello

Tapete para espacio de peinado resistente al calor

Tazones para mezclar las tinturas