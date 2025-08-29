Jugar videojuegos es uno de los pasatiempos preferidos de muchas personas. Además, sorprendentemente, debido al avance de las redes sociales, hay muchos gamers que se han convertido en influencers y ganan mucho dinero cada día. En este contexto, este viernes 29 de agosto, en medio de gran expectativa, se celebrará el Día Mundial del Gamer. A continuación, te contamos todo lo que debes conocer sobre esta fecha.

Este viernes 29 de agosto se celebra el Día Mundial del Gamer. Durante 24 horas, los fanáticos de los videojuegos podrán realizar diversas actividades con el objetivo de homenajear a los mejores juegos de la historia. Son miles en el mundo los que se suman a esta fiesta gamer.

¿Cuál es el origen del Día del Gamer?

En 2008 inició esta efemérides. Un grupo de revistas dedicadas al rubro en el sector -Hobby Consolas, PlayManía y PC Manía- decidieron que exista el Día del Gamer. Desde aquel entonces, todos los años se le rinde tributo a la actividad con diversos eventos como conversaciones vía online, ofertas en establecimientos especializados, competencias, etc.

Es necesario resaltar que Día del Gamer se festeja con mayor efusividad en países de Latinoamérica. En otras partes del mundo tienen otras fechas. Por ejemplo, en Estados Unidos, el 12 de setiembre se realiza el Día Nacional de los Videojuegos.

Videojuegos en el Perú

El Perú ya es considerado un país con gran afición gamer. Por ejemplo, desde el 2005 hasta el 2018, acorde a una investigación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en conjunto con el Ministerio de Cultura, se dio pie a 597 proyectos de videojuegos.

Solo en 2018, el último año incluido en el informe, se comenzaron a trabajar 75 títulos, en su mayoría estos pertenecen a las plataformas móviles.

Y hacia futuro, ¿cómo estará la industria? El informe Global Entertainment y Media Outlook 2019-2023, realizado por PwC, indicó que el mercado peruano crecería un 20% de manera anual, con lo que se estima 147 millones de dólares para el próximo año.

El mercado de los videojuegos se consolida como uno de los sectores más dinámicos de las industrias creativas digitales. (Fuente: Andina)

¿Cuáles son los mejores videojuegos de la historia?

Si bien hay mucho debate sobre cuáles son los mejores videojuegos de la historia, según videojuegos.romas, una web especializada en estos temas, estos son los mejores 20 juegos de todos los tiempos:

-The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom -The Witcher 3: Wild Hunt -The Last of Us -The Elder Scrolls V: Skyrim -Grim Fandango -The Legend of Zelda: Breath of the Wild -God of War: Ragnarök -Final Fantasy VII -Super Mario 64 -Half-Life 2 -The Legend of Zelda: Ocarina of Time -Resident Evil 4 -Super Smash Bros. Ultimate -Metroid Prime -Starcraft 2: Wings of Liberty -Grand Theft Auto V -Super Mario World -Red Dead Redemption 2 -God of War -Elden Ring.