Así como existe el Día de la Madre, Día del Padre, o el Día de los abuelos, también existe un día para homenajear a nuestros hermanos, y esta celebración es cada 5 de septiembre. Pero, ¿por qué se escogió este día? o ¿a qué se debe el inicio de este efemérides?

Esta fecha adquiere mayor significado no solo al conmemorar a los hermanos de sangre, sino también a los hermanos espirituales, no consanguíneos. En este contexto, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) asignó ese mismo día como Día Internacional de la Beneficencia.

El día escogido para la celebración se debe principalmente a la conmemoración del fallecimiento de la Madre Teresa de Calcuta, quien dedicó su vida a realizar varias obras sociales por todo el planeta.

¿Quién fue la Madre Teresa de Calcuta?

Monja y misionera reconocida, la Madre Teresa nació en 1910 en la antigua Yugoslavia, con el nombre de Agnes Gonxha Bojaxhiu.

La madre Teresa de Calcuta es recordada en todo el mundo por dedicar su vida a la labor humanitaria y dar su mano a las personas más pobres. Falleció un 5 de septiembre de 1997 a la edad de 87 años y a la fecha miles de devotos aún la recuerdan. Foto: shutterstock

En 1928 se fue a la India, donde se dedicó a ayudar a los indigentes. En 1948 se hizo ciudadana india y en 1950 fundó la orden de las Misioneras de la Caridad en Calcuta, que alcanzó notoriedad por su labor entre los más pobres y los moribundos.

Durante 45 años ejerció su ministerio entre pobres, enfermos, huérfanos y moribundos, mientras las Misioneras de la Caridad se extendían, primero por la India y luego por otros países, con la creación de hospitales y residencias para los pobres y desamparados.

Su gran labor obtuvo el reconocimiento y la alabanza del mundo entero. Entre los mas grande que obtuvo en vida se destaca el Premio Nobel de la Paz, en 1979, y el más alto galardón civil de la India, el Bharat Ratna, en 1980, por su labor humanitaria. Para ella, “la pobreza y la angustia constituyen una amenaza a la paz”.

La Madre Teresa murió el 5 de septiembre de 1997, a los 87 años de edad.

Tras su muerte, fue beatificada por el papa Juan Pablo II. Su canonización fue aprobada por el papa Francisco en diciembre de 2015, después de que la Congregación para las Causas de los Santos reconociera como extraordinaria la curación de un brasileño enfermo en estado terminal.

Frases para compartir en el Día del Hermano

