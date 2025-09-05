Así como existe el Día de la Madre, Día del Padre, o el Día de los abuelos, también existe un día para homenajear a nuestros hermanos, y esta celebración es cada 5 de septiembre. Pero, ¿por qué se escogió este día? o ¿a qué se debe el inicio de este efemérides?
Esta fecha adquiere mayor significado no solo al conmemorar a los hermanos de sangre, sino también a los hermanos espirituales, no consanguíneos. En este contexto, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) asignó ese mismo día como Día Internacional de la Beneficencia.
El día escogido para la celebración se debe principalmente a la conmemoración del fallecimiento de la Madre Teresa de Calcuta, quien dedicó su vida a realizar varias obras sociales por todo el planeta.
¿Quién fue la Madre Teresa de Calcuta?
Monja y misionera reconocida, la Madre Teresa nació en 1910 en la antigua Yugoslavia, con el nombre de Agnes Gonxha Bojaxhiu.
En 1928 se fue a la India, donde se dedicó a ayudar a los indigentes. En 1948 se hizo ciudadana india y en 1950 fundó la orden de las Misioneras de la Caridad en Calcuta, que alcanzó notoriedad por su labor entre los más pobres y los moribundos.
Durante 45 años ejerció su ministerio entre pobres, enfermos, huérfanos y moribundos, mientras las Misioneras de la Caridad se extendían, primero por la India y luego por otros países, con la creación de hospitales y residencias para los pobres y desamparados.
Su gran labor obtuvo el reconocimiento y la alabanza del mundo entero. Entre los mas grande que obtuvo en vida se destaca el Premio Nobel de la Paz, en 1979, y el más alto galardón civil de la India, el Bharat Ratna, en 1980, por su labor humanitaria. Para ella, “la pobreza y la angustia constituyen una amenaza a la paz”.
La Madre Teresa murió el 5 de septiembre de 1997, a los 87 años de edad.
Tras su muerte, fue beatificada por el papa Juan Pablo II. Su canonización fue aprobada por el papa Francisco en diciembre de 2015, después de que la Congregación para las Causas de los Santos reconociera como extraordinaria la curación de un brasileño enfermo en estado terminal.
Frases para compartir en el Día del Hermano
- Gracias por estar siempre, aun cuando las palabras sobran.
- Feliz día al hermano que con su cariño hace que el mundo sea más liviano.
- La importancia de los hermanos surge cuando la vida pone pruebas difíciles.
- Cuando los hermanos se mantienen unidos, ninguna dificultad puede con ellos.
- Hoy quiero recordarte lo valioso que sos en mi vida, hermano querido.
- Aunque la distancia nos separe, mi cariño por vos sigue intacto.
- Las discusiones se olvidan, lo que queda es la gratitud de tenerte como hermano.
- Me apena no vernos tanto, deseo que este día nos acerque un poco más.
- Extraño nuestras charlas y risas, y me alegra tener un día para recordarte lo importante que sos.
- A veces contar con un hermano supera cualquier historia de superhéroes.
- Los hermanos parecen comunes, hasta que se unen y se vuelven extraordinarios.
- Un hermano es un amigo que siempre vuelve, aunque haya distancias de por medio.
- No pasa un día sin que agradezca tener un hermano como vos.
- Ojalá este Día del Hermano nos ayude a dejar atrás las diferencias y reencontrarnos.
- Aunque el tiempo y la distancia intervengan, el lazo fraternal nunca se rompe.
- Un hermano significa descubrir que la lealtad no se rompe con el tiempo.
- Desde el inicio hasta el final de la vida, los hermanos acompañan cada capítulo.
- Un hermano siempre evita que el otro se pierda en la oscuridad.
- Ningún refugio es tan cálido como el abrazo de una hermana.
- Pocas veces lo digo, pero mi afecto hacia vos es inmenso y sincero.
- Si alguna vez nos distanciamos, hoy elijo celebrar lo afortunado que soy de tenerte.
- Los hermanos son compañeros en este viaje llamado vida.
- Cada recuerdo a tu lado es un tesoro que guardo siempre en mi corazón.
- La vida pasa rápido, pero el cariño de un hermano nunca se borra.
- Gracias por estar en mis momentos importantes, aunque a veces no lo diga.
- Gracias por ser mi refugio en los días difíciles y mi alegría en los momentos buenos.
- Un hermano es el primer amigo que nos regala la vida.
- Feliz día al hermano que convierte cada momento en una anécdota inolvidable.