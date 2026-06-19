A pocos días del inicio oficial del invierno en el hemisferio sur, las condiciones climáticas en Lima han despertado la atención de especialistas y ciudadanos. De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), la capital podría experimentar un invierno menos frío de lo normal debido al calentamiento del mar frente a la costa peruana, un factor que influye directamente en las temperaturas del aire.

El mar más cálido está modificando el clima

Según los expertos, la temperatura superficial del océano Pacífico frente al litoral peruano se mantiene por encima de los valores históricos para esta época del año. Esta situación genera una mayor transferencia de calor hacia la atmósfera, contribuyendo a que las temperaturas mínimas y máximas en Lima registren niveles superiores a los habituales durante el invierno.

El fenómeno no implica necesariamente la ausencia de neblina, humedad o cielo cubierto, características típicas de la estación. Sin embargo, sí podría traducirse en mañanas menos frías y en una sensación térmica más moderada en comparación con inviernos anteriores. Los especialistas señalan que las variaciones pueden percibirse especialmente en distritos cercanos al litoral.

¿Qué temperaturas se esperan durante el invierno?

Las proyecciones del Senamhi indican que las temperaturas en Lima Metropolitana podrían mantenerse entre 1 °C y 2 °C por encima de los promedios históricos en diversos momentos de la temporada. Aunque estas diferencias parecen pequeñas, son suficientes para modificar la percepción del frío entre la población y alterar algunas dinámicas climáticas habituales.

En zonas de Lima Este, donde tradicionalmente las temperaturas suelen ser más elevadas que en los distritos costeros, los valores máximos podrían mantenerse relativamente altos incluso durante los meses más fríos del año. Mientras tanto, sectores próximos al mar continuarían registrando altos niveles de humedad y presencia de nubosidad, pero con noches menos severas que las observadas en temporadas anteriores.

Un invierno diferente, pero con características limeñas

Los meteorólogos recuerdan que un invierno más cálido no significa necesariamente días soleados de manera constante. Lima seguirá presentando episodios de cielo gris, lloviznas ligeras y elevados niveles de humedad, condiciones propias de su clima costero. La diferencia radica en que las temperaturas podrían no descender con la intensidad que muchos esperan durante esta estación.

Este escenario confirma una tendencia observada en los últimos años, donde las variaciones de la temperatura del mar han tenido un impacto importante en el comportamiento climático de la costa peruana. Por ello, los especialistas recomiendan mantenerse atentos a los reportes oficiales del Senamhi, ya que las condiciones atmosféricas pueden variar a lo largo de la temporada y generar cambios en los pronósticos previstos para Lima y otras ciudades del litoral.

El Niño Costero: la razón detrás del calor que no se va

Detrás de este fenómeno hay una explicación oceanográfica concreta. Según detalló la especialista del Senamhi, la causa principal de las temperaturas elevadas es el calentamiento del mar frente a las costas peruanas, en el contexto del fenómeno conocido como El Niño Costero, que viene afectando el litoral nacional desde el pasado mes de marzo. “El litoral tiene una anomalía al frente de las costas de Perú, una anomalía que incluso está por encima de los 5 grados Celsius”, explicó Flores. Esa diferencia, que puede sonar abstracta en un reporte meteorológico, se traduce en algo muy concreto para cualquier persona que viva en la capital: noches que ya no refrescan como deberían y temperaturas diurnas que, en algunos distritos, llegan a superar en varios grados los promedios históricos para esta época del año. Flores fue todavía más específica al poner un ejemplo cotidiano: en el distrito de Jesús María, las temperaturas normales para este mes rondan los 19°C, pero actualmente se están registrando valores de hasta 23°C, una diferencia de cuatro grados que, sostenida en el tiempo, altera por completo la experiencia del invierno limeño tal como se conocía hasta ahora.

41 noches cálidas consecutivas: la cifra que respalda lo que todos sienten

Si hace falta una cifra que resuma la magnitud del fenómeno, es esta: el pasado 15 de junio, el Senamhi reportó a través de sus redes sociales que la ola de calor nocturno en Lima y Callao ya sumaba 41 noches consecutivas con temperaturas cálidas. La madrugada de ese mismo lunes, los distritos próximos al mar registraron una temperatura mínima de 21.5°C, una cifra que el propio organismo calificó como “una noche muy cálida” para esta época del año. El fenómeno no se limita a las noches: la ola de calor diurno, principalmente en los distritos alejados del mar, ya acumulaba 12 días consecutivos hasta esa fecha. El 14 de junio, por ejemplo, las estaciones meteorológicas de Jesús María y La Molina registraron máximas de 26°C y 28.5°C respectivamente, temperaturas más propias de una tarde de verano que de la antesala del invierno.