Resumen

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Senamhi prevé para Lima un invierno atípico en 2026, con temperaturas hasta 3 °C por encima de lo normal y días que podrían superar los 25 °C por efecto de El Niño Costero. (Imagen: Gemini IA)
Senamhi prevé para Lima un invierno atípico en 2026, con temperaturas hasta 3 °C por encima de lo normal y días que podrían superar los 25 °C por efecto de El Niño Costero. (Imagen: Gemini IA)
Por Redacción EC

A pocos días del inicio oficial del invierno en el hemisferio sur, las condiciones climáticas en Lima han despertado la atención de especialistas y ciudadanos. De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), la capital podría experimentar un invierno menos frío de lo normal debido al calentamiento del mar frente a la costa peruana, un factor que influye directamente en las temperaturas del aire.