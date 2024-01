La salida y prácticamente despido de la periodista Juliana Oxenford de ATV representó uno de los hechos más controversiales ocurridos en la televisión peruana durante el 2023. La cadena decidió no renovarle su contrato a la comunicadora que generaba contenido coyuntural incómodo para la política.

La partida de Oxenford fue tema de conversación de distintas figuras televisivas, como Magaly Medina, Rodrigo González y hasta Phillip Butters. Precisamente este último le dedicó una canción en tono de mofa, por lo que la periodista no se quedó callada y le respondió con críticas.

¿CÓMO CRITICÓ JULIANA OXENFORD A PHILLIP BUTTERS?

Juliana Oxenford fue la primera invitada de la nueva temporada del programa digital “Café con la Chévez”, conducido por Carla Chévez. En esta ocasión, la periodista habló de distintos temas, como sus inconvenientes con Magaly Medina, sus diferencias con Mávila Huertas, su irreconciliable relación con Marcelo Oxenford y más.

Durante el desarrollo del programa, Chévez le comentó a Oxenford que Phillip Butters le habría dedicado, en tono de burla, la canción “La Loca” de Guiller. Ante esta declaración, la periodista de manera tranquila lo siguiente: “Bueno, estamos hablando de una persona que no es periodista, que es lobista y que tiene todos los issues. Él debería hacer terapia, de verdad”.

En esta línea, la periodista compartió cómo es la percepción que tiene de Butters. “Yo te juro que cuando trabajé con Phillip en RPP, me parecía alucinante que pudiese reunir todas estas taras en una sola persona. Así grandote, le entra espacio. Es homofóbico, es xenofóbico, es misógino, es machista. Es tremendo y te das cuenta de que está desesperado”, señaló.

Posteriormente, reveló que le ofrecieron trabajar en el mismo canal donde labora Butters, pero optó por declinar la oferta. “Esa respuesta (la broma de la canción) fue a la llamada que yo recibí de alguien de PBO para que fuera a trabajar ahí cuando anuncié que me iba y yo le dije: ‘Oye, gracias, pero prefiero trabajar en un chifa’”, manifestó.

¿POR QUÉ SACARON DE ATV A JULIANA OXENFORD?

Tras cuatro años de emisión en ATV, en noviembre de 2023 la periodista anunció que la cadena decidió no renovarle el contrato, por lo que iba a dejar la casa televisiva en la quincena de diciembre. “Estoy hasta el 15 de diciembre... Me voy agradecida por la libertad que me han dado. Tengo una voz que no ha coincidido con el 95% de las voces”, añadió.

Juliana minimizó las razones de ATV para cesar su contrato, sin embargo, les agradeció por haberla recibido a pesar de su forma polémica de conducir en televisión.

“Las razones que nos han dado, no importan. Lo que está claro es que el canal considera, y está en todo su derecho de tener aquí una conductora que se alinee a lo que el canal quiere. Entiendo que mis formas no les gusta, pues no sé, es decisión de ellos, no la tomé yo ni Javier Ávila (su productor)”, sentenció la periodista.

Dicho esto, se desconoce los motivos exactos de la salida de la conductora. No obstante, según recoge La República, las declaraciones posteriores de Oxenford dejarían entrever que Magaly Medina estaría involucrada.

Como se sabe públicamente, ambas figuras televisivas tienen una enemistad por ideales políticos diferentes y se especula que la presentadora de “Magaly TV La Firme” habría pedido su salida del canal; sin embargo, la conductora de espectáculos señaló no tener el poder suficiente para realizar ello.

¿QUIÉN REEMPLAZÓ A JULIANA OXENFORD EN ATV?

Tras la sorpresiva salida de Juliana Oxenford de ATV, el canal anunció el nuevo noticiero “Ocurre ahora”, que es conducido por la periodista peruana Mávila Huertas y que se emite de lunes a viernes a partir de las 7:30 p.m.