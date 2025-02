La temporada de lluvias en el Perú ha causado la destrucción en diferente regiones del país, no solo dejando hasta el momento daños materiales, sino la muerte de decenas de personas. Por ello, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) anunció que en las próximas horas en Lima y 11 departamentos del país presentarán fuertes precipitaciones como lluvia, granizo, nieve y aguanie, siendo consideradas como moderada a fuerte intensidad. Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomendó a las autoridades regionales y locales revisar sus planes de evacuación, asegurándose de que las rutas de escape estén libres de obstrucciones y correctamente señalizadas. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ FENÓMENO METEOROLÓGICO SE PRESENTARÁ EN ALGUNAS REGIONES DEL PERÚ, SEGÚN SENAMHI?

A través del aviso meteorológico N.° 59, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que desde este martes 25 al jueves 27 de febrero, Lima (provincia) y 11 regiones del país continuarán con lluvias, granizo, nieve y aguanieve de moderada a fuerte intensidad. Los departamentos posiblemente afectados son Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima (provincia) y Tumbes.

El organismo adscrito al Minam informó que las lluvias en la costa norte podrían superar los 50 mm/día, mientras que en la sierra norte los acumulados llegarán hasta 40 mm/día. Mientras que en las zonas más altas de la sierra centro y sur, se espera nieve, especialmente por encima de los 4000 metros sobre el nivel del mar. También se prevé la caída de granizo en áreas situadas a más de 2800 metros de altura. Estas precipitaciones vendrán acompañadas de ráfagas de viento de hasta 40 km/h y descargas eléctricas, lo que podría representar un peligro para la integridad de los ciudadanos.

De esta manera, para el 25 de febrero, el Senamhi pronosticó que para la sierra norte habrá presencia de lluvias que pueden superar los 35 mm/día, mientras que para la costa norte los acumulados bordearán los 50 mm/día. Para el 26 de febrero, se espera que la intensidad de las precipitaciones aumente, como es el caso de la costa norte que tendrá lluvias cercanas a los 50 mm/día. Por su parte, en la sierra norte, los acumulados pasarían los 45 mm/día, aunque en la sierra centro y sierra sur, se prevé que las lluvias serían de entre 20 mm/día y 25 mm/día.

¿CÓMO SERÁN LAS TEMPERATURAS EN EL VERANO, SEGÚN SENAMHI?

La presidenta ejecutiva del Senamhi, Gabriela Rosas, brindó una entrevista a RPP para referirse a la estación del verano que inició el 21 de diciembre de 2024 en el país. La ingeniera indicó que el clima para esta temporada será normal a cálido, con una diferencia en la temperatura entre las zonas costeras cercanas al mar y las más alejadas del litoral, superando los 31°C.

“A nivel de todo el territorio, las condiciones van a estar predominando entre normales a cálidas Es importante mencionar que, sobre todo la parte de costa norte y costa central, se espera que las condiciones térmicas estén dentro de lo normal o por encima de sus valores normales. Va a ser diferente al verano pasado”, dijo al inicio.

Según la experta, en el caso de Lima Metropolitana, se espera que haya temperaturas de 21 °C como mínima y 28 °C como máxima en los distritos cercanos al mar, mientras que la situación podría variar para las comunas alejadas del océano, ya que la temperatura podría oscilar hasta 30 °C. Incluso, dejó entrever que podría haber días de ola de calor, superando los 31 °C.

“En el caso de Lima Metropolitana, los distritos que están más pegados hacia el litoral, más cerca al mar, las temperaturas van a estar entre los 21° C como mínimo y 28° C -en promedio- como máximo. Los distritos más alejados pueden tener temperaturas máximas que lleguen a 30° C y sus mínimas en 19° C. No descartamos que pueda haber algunos días dentro del periodo -a mediados- (donde se den) temperaturas que superen los 31° C u olas de calor”, explicó para dicho medio.

¿CUÁNDO FINALIZA EL VERANO EN PERÚ?

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó, a través de la plataforma del Estado peruano, que el verano en nuestro país finalizará el próximo jueves 20 de marzo de 2025 y dará paso a la estación del otoño, que iniciará ese mismo día a las 4:01 de la mañana. Asimismo, es importante mencionar que las estaciones astronómicas tienen una duración de casi tres meses y el comienzo de cada una de ellas está determinado por los solsticios y equinoccios. A continuación, te indicamos las siguientes fechas de las estaciones astronómicas en el Perú: