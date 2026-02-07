La ATU evalúa ampliar ruta del corredor Morado: conoce AQUÍ hasta donde llegaría y en qué distrito

A nivel nacional, el transporte público resulta esencial para movilizarnos, y desplazarnos hacia los destinos más recónditos. Con respecto a rutas en 2026, hoy llama la atención lo referido por parte del presidente de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), quien confirma que como entidad, vienen evaluando la posibilidad de ampliar el recorrido del corredor Morado, y con ello terminar beneficiando a usuarios del tren.

LA ATU EVALÚA AMPLIAR RECORRIDO DEL CORREDOR MORADO Y LLEGAR HASTA ESTE PUNTO DE DISTRITO LIMEÑO

Más de 65 mil personas diariamente, terminan haciendo uso de los buses del corredor Morado, y ahora buscando beneficiar a usuarios muy particulares, la ATU anuncia que vienen evaluando la posibilidad de ampliar su recorrido hasta zona recóndita de la capital.

Operando mediante la ruta SE-09 que va desde la estación Bayóvar (Línea 1) en San Juan de Lurigancho (SJL) hasta el distrito de San Isidro, dicho servicio se extendería a partir del 2026 para terminar llegando a Jicamarca.

“La idea es trabajar de manera coordinada con los municipios y las infraestructuras que se vienen desarrollando“, declaró para Andina el presidente de la ATU, David Hernández, y entorno a las obras de mejoramiento llevadas a cabo en el distrito más poblado de Lima, e imposibilitan actualmente la ampliación del corredor Morado como tal.

Según lo que plantean desde dicho organismo adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), la idea es extender el servicio hasta El Portón, entrada de Jicamarca, y beneficiar así a usuarios de la Línea 1 del Metro de Lima cuyo último paradero es Bayóvar - SJL.

ASÍ PUEDES RECARGAR TU TARJETA CON PLIN PARA VIAJAR EN CORREDORES COMPLEMENTARIOS

La tecnología e interoperabilidad de diversos sistemas, hoy hace posible que la ATU lance oficialmente el método mediante el cual los usuarios de los corredores complementarios Rojo, Azul y Morado, pueden recargar sus tarjetas de Lima Pass o Metropolitano haciendo uso de Plin, la billetera digital de los bancos Interbank y BBVA.

Al respecto, la información brindada por parte de la entidad adscrita al MTC, precisa que desde el sábado 27 de setiembre 2025 se dio por iniciado el plan piloto a partir del cual los usuarios de dichas unidades, y con aplicativo a la mano, tienen la alternativa de generar transacciones de dinero hacia el documento que les permite viajar diariamente en Lima y Callao.

Hoy los corredores complementarios Rojo, Azul y Morado, terminan representando el servicio que utilizan miles de ciudadanos peruanos, y por lo mismo la recarga de la tarjeta Lima Pass o Metropolitano también, hoy busca facilitarse llevándose a cabo el siguiente procedimiento vía la popular billetera digital de Plin:

Ingresa a PLIN mediante tu teléfono celular y elige la nueva opción “Recargar Transporte” .

. Digita el número que se encuentra en el reverso de la tarjeta del Metropolitano o de Lima Pass .

. Finalmente, ingresa el monto que deseas recargar y plinea .

. Tu recarga se hará efectiva luego de 20 minutos aproximadamente.

Luego de hacer efectiva la recarga, en el caso del Metropolitano, el usuario deberá activar el traspaso de dinero acercando la tarjeta a uno de los módulos ubicados en todos los terminales y estaciones, mientras si utilizas los corredores complementarios, y luego de haber plineado, dirígete a los validadores ubicados en el interior de cada bus para terminar generando la operatividad del costo del pasaje.