En el distrito de Aucallama, provincia de Huaral, una casa desafía la idea tradicional de cómo debe ser una vivienda. Su fachada de ingreso mide apenas 63 centímetros de ancho, pero detrás de esa estrecha entrada se distribuyen ambientes destinados a cocinar, descansar, estudiar y realizar tareas domésticas. La construcción se ha convertido en una curiosidad para visitantes y busca alcanzar un récord internacional.

La propiedad destaca no solo por sus dimensiones, sino también por la manera en que aprovecha el espacio disponible. La edificación tiene dos niveles, muebles diseñados a medida y servicios básicos que permiten utilizar sus ambientes. Su propuesta ha despertado interés porque combina una estructura poco habitual con funciones propias de una vivienda convencional.

¿Dónde queda la casa de 63 centímetros que sorprende en Huaral?

Una entrada más angosta que la de muchas viviendas convencionales es la primera señal de que esta construcción es distinta. Ubicada en Aucallama, distrito de la provincia de Huaral, al norte de Lima, la propiedad tiene una fachada de ingreso de apenas 63 centímetros de ancho. Su dueña, Francesca Maldonado, mostró sus instalaciones en un recorrido de El Dominical, recogido por Infobae, y explicó cómo se aprovecharon sus dos niveles para incorporar espacios de uso cotidiano.

La precisión sobre sus medidas es importante: la casa no tiene 63 centímetros de ancho en toda su extensión. Su diseño es triangular y alcanza 1,30 metros en el extremo contrario al ingreso. La construcción mide 11,8 metros de largo y llega a los 8,5 metros de alto. Esa diferencia entre ambos extremos condicionó tanto la ubicación de los ambientes como el tamaño de los muebles, elaborados específicamente para ajustarse al espacio.

¿Cómo son la cocina, el baño y la sala de esta vivienda?

El primer piso concentra buena parte de las instalaciones necesarias para las actividades diarias. Allí se encuentra un baño con ducha, inodoro y lavatorio, además de una cocina equipada con hornilla eléctrica, lavadero y microondas. La distribución mostrada permite reunir estas funciones en una superficie limitada, sin presentar el inmueble únicamente como una fachada curiosa o una estructura de exhibición.

En esta planta también hay una sala de estar con mobiliario adaptado para evitar que las piezas bloqueen el paso. Aprovechar el largo de la propiedad fue fundamental para organizar los ambientes, mientras que los muebles a medida permitieron ajustar cada elemento a las dimensiones disponibles. Según la información del recorrido televisivo, la vivienda cuenta con servicios básicos y espacios para preparar alimentos y recibir visitas.

Una cama expandible, biblioteca y lavandería: así es el segundo piso

En el nivel superior se encuentran las áreas destinadas al descanso y al estudio. La casa incorpora una biblioteca, un escritorio y una máquina de escribir que forma parte de la ambientación. Uno de los elementos que más llama la atención es una cama expandible: permanece recogida cuando no se utiliza y puede desplegarse para ofrecer una superficie mayor al momento de dormir.

El dormitorio también incluye un clóset, y en la misma planta se ha instalado una lavandería con lavadora y zona de planchado. El acondicionamiento de la construcción requirió seis meses de trabajo. Según lo expuesto en la visita, su estructura se apoya en 12 columnas de concreto y dispone de un certificado de Defensa Civil; esos datos describen las características informadas del inmueble, sin sustituir una evaluación técnica independiente.

¿La casa de Aucallama ya tiene un récord Guinness?

Todavía no corresponde presentarla como una ganadora del récord mundial. La propietaria busca que Guinness World Records la reconozca como la vivienda más estrecha del mundo, pero esa distinción depende del cumplimiento de los requisitos técnicos de la organización. La información publicada no acredita que el reconocimiento ya haya sido otorgado ni permite precisar una fecha en la que se resolvería la candidatura.

Como referencia internacional, el reportaje menciona la Casa Keret de Varsovia, Polonia, diseñada por el arquitecto Jakub Szczęsny y construida en 2012 entre dos edificios. Tiene 92 centímetros en su punto más estrecho y 152 centímetros en el más ancho. Sin embargo, fue registrada como una instalación artística por no cumplir las dimensiones mínimas exigidas para una residencia convencional. Por ello, comparar únicamente el ancho de ambas construcciones no demuestra, por sí solo, la obtención de un récord.

¿Cómo visitar la casa más estrecha de Aucallama?

El inmueble recibe visitantes de lunes a domingo, desde las 9:00 a. m. hasta las 6:30 p. m., de acuerdo con el horario difundido en el recorrido televisivo. La visita permite conocer ambos pisos y observar de cerca cómo se distribuyeron la cocina, el baño, la zona de descanso, el espacio de estudio y la lavandería. El atractivo está en descubrir las soluciones aplicadas al interior, además de contemplar su singular entrada.

Antes de viajar, conviene confirmar las condiciones de acceso con los responsables del lugar: el artículo de referencia no precisa el precio de la entrada, un sistema de reservas ni una dirección detallada dentro de Aucallama. Tampoco señala si existen restricciones para el recorrido. Conocer esos datos evitará organizar el traslado basándose únicamente en el horario publicado, especialmente en una propiedad cuyo espacio reducido es precisamente su principal característica.