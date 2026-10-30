La vivienda de Aucallama tiene una entrada de 63 centímetros y se ensancha hasta 1,30 metros en el extremo opuesto; sus muebles fueron fabricados a medida. (Fuente: El Dominical)
La vivienda de Aucallama tiene una entrada de 63 centímetros y se ensancha hasta 1,30 metros en el extremo opuesto; sus muebles fueron fabricados a medida. (Fuente: El Dominical)
Por Redacción EC

En el distrito de Aucallama, provincia de Huaral, una casa desafía la idea tradicional de cómo debe ser una vivienda. Su fachada de ingreso mide apenas 63 centímetros de ancho, pero detrás de esa estrecha entrada se distribuyen ambientes destinados a cocinar, descansar, estudiar y realizar tareas domésticas. La construcción se ha convertido en una curiosidad para visitantes y busca alcanzar un récord internacional.

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